新增6例本土、120例境外移入：正釐清桃園、嘉義感染源，新增韓國航線落地採檢

中央流行疫情指揮中心3月19日公布國內新增126例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為6例本土個案及120例境外移入（64例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

桃園市、嘉義縣市各3例

指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於20多歲至70多歲。其中桃園市3例，嘉義縣2例，嘉義市1例。

桃園市3例中的案21913、21914都是航空公司的清艙人員，於3月15、16日出現喉嚨不適症狀，18日於台灣機場員工檢驗中驗出。這起群聚的感染源，仍在透過疫調與基因定序釐清中。另一例則為40多歲女性，未曾接種疫苗，16日因其他疾病就醫，檢測後確診。但後續兩次採檢都為陰性，其他家人也都是陰性，總和抗體檢驗的結果，研判應為舊案，對社區沒有影響性。

嘉義縣市3案，都是與案21792在3月13日一同參加婚宴。其餘參加婚宴的196人，均已匡列居隔，並進行採檢。本案群聚的感染源，也仍在透過疫調與基因定序釐清中。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為61例男性、59例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自緬甸（26例）、印尼（14例）、越南（12例）、美國（8例）、香港（5例）、菲律賓（4例）、泰國及捷克（各3例）、澳大利亞、奧地利、新加坡及韓國（各2例）、多明尼加、印度、法國、波蘭、西班牙、丹麥、馬來西亞、荷蘭、聖克里斯多福及尼維斯、日本及巴西（各1例）移入，另26例調查中。入境日介於今（2022）年2月23日至3月18日。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

疫苗接種狀況

而在疫苗接種上面，3月18日共接種89244人次，疫苗涵蓋率第一劑83.28%，第二劑77.91%，基礎加強劑接種率0.81%，追加劑接種率47.87%。

新增韓國航線落地採檢

因應韓國的疫情嚴重、且單日新增病例數已高居全球第一，因此自3月22日零時起，增列韓國航線航班於落地時採驗。檢驗結果陽性者，將後送醫院或集中檢疫所、加強版防疫旅宿。檢驗結果陰性者，則接續入境通關程序，並返家進行一人一戶檢疫或前往防疫旅宿，完成10天檢疫及採檢措施。

指揮中心指出，目前旅客抵台時須進行「落地採驗」的航班為歐美、中東、紐澳、印度、東南亞，及本次新增的韓國航班。

Photo Credit: 中央流行疫情指揮中心

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範