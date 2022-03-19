湧進20萬難民的烏克蘭西部大城利維夫，遭俄羅斯飛彈攻擊：幸無人傷亡

3月18日俄羅斯對烏克蘭西部，靠近波蘭邊境的大城利維夫（Lviv）發動攻擊。 《耶路撒冷時報》報導，清晨時 俄羅斯飛彈襲擊了 利維夫 的飛機維修廠。

利維夫 距離波蘭邊境70公里，人口72萬人，如今還成為20萬烏克蘭難民的棲身之處。

《衛報》報導，利維夫 市長安德烈・薩多維（Andriy Sadovy）表示， 利維夫 機場並沒有受到影響。市長 說，事發當時飛機修理廠還沒到上班時間，到目前為止還沒有人員傷亡報告。烏克蘭空軍表示，工廠被從黑海方向發射的巡弋飛彈擊中，其他飛彈在中途被烏克蘭防空系統擊落。這些飛彈——很可能是由重型戰略轟炸機發射的 Kh-555巡弋飛彈。

美國《全國公共廣播電台》報導， 對烏克蘭難民來說， 利維夫 一直是一個相對安全的避風港，它也是西方國際援助和武器流入烏克蘭的樞紐。中彈的是機場旁邊，負責修理米格-29的軍用飛機工廠，距市中心僅4英里（約6.4公里）。 俄羅斯這波攻擊發射了6枚飛彈，其中兩枚被烏克蘭攔截。

美國《全國公共廣播電台》報導，由於利維夫湧入20萬的難民，導致居住 空間和資源都很緊張。 企業、政府和民間團體在近500家劇院、學校、健身房、瑜伽館和家庭設立了臨時住所。 利維夫 的市長呼籲更多的國際幫助，因為他和這座城市準備接收和幫助更多的同胞。

利維夫是烏克蘭歷史文化的「首都」

《CNN》報導， 利維夫作為烏克蘭的「 歷史中心」，是聯合國教科文組織登錄的世界遺產。 利維夫保存許多 巴洛克式的建築，而該市的 國家博物館，收藏了該國最完整的中世紀宗教藝術品和手稿。 利維夫是烏克蘭 文化、精神和民族認同的「首都」。而 在蘇聯時期， 利維夫也是 烏克蘭民族運動的主要據點。

在俄烏戰爭發生後，聯合國教科文組織總幹事奧德蕾・阿祖萊（ Audrey Azoulay ）表示：「我們必須保護烏克蘭的文化遺產，作為過去的見證，同時也作為未來和平與向心力的催化劑。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像 抵達利維夫的法蒂瑪聖母像

《梵蒂岡新聞》報導，應烏克蘭大主教的要求，葡萄牙教會3月16日將象徵和平的法蒂瑪聖母像運至利維夫。法蒂瑪聖母曾在1917年於葡萄牙顯現，傳遞了和平與愛的信息與著名的三個預言，其中一則要求將俄羅斯奉獻給聖母無玷聖心，以換取世界的和平。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範