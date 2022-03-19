2022/03/19,
歐洲

湧進20萬難民的烏克蘭西部大城利維夫，遭俄羅斯飛彈攻擊：幸無人傷亡

湧進20萬難民的烏克蘭西部大城利維夫，遭俄羅斯飛彈攻擊：幸無人傷亡
遭飛彈擊中的飛機工廠｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

3月18日俄羅斯對烏克蘭西部，靠近波蘭邊境的大城利維夫（Lviv）發動攻擊。清晨時俄羅斯飛彈襲擊了利維夫的飛機維修廠，利維夫距離波蘭邊境70公里，人口72萬人，如今還成為20萬烏克蘭難民的棲身之處。

3月18日俄羅斯對烏克蘭西部，靠近波蘭邊境的大城利維夫（Lviv）發動攻擊。《耶路撒冷時報》報導，清晨時俄羅斯飛彈襲擊了利維夫的飛機維修廠。

利維夫距離波蘭邊境70公里，人口72萬人，如今還成為20萬烏克蘭難民的棲身之處。

《衛報》報導，利維夫市長安德烈・薩多維（Andriy Sadovy）表示，利維夫機場並沒有受到影響。市長說，事發當時飛機修理廠還沒到上班時間，到目前為止還沒有人員傷亡報告。烏克蘭空軍表示，工廠被從黑海方向發射的巡弋飛彈擊中，其他飛彈在中途被烏克蘭防空系統擊落。這些飛彈——很可能是由重型戰略轟炸機發射的 Kh-555巡弋飛彈。

美國《全國公共廣播電台》報導，對烏克蘭難民來說，利維夫一直是一個相對安全的避風港，它也是西方國際援助和武器流入烏克蘭的樞紐。中彈的是機場旁邊，負責修理米格-29的軍用飛機工廠，距市中心僅4英里（約6.4公里）。俄羅斯這波攻擊發射了6枚飛彈，其中兩枚被烏克蘭攔截。

美國《全國公共廣播電台》報導，由於利維夫湧入20萬的難民，導致居住空間和資源都很緊張。企業、政府和民間團體在近500家劇院、學校、健身房、瑜伽館和家庭設立了臨時住所。利維夫的市長呼籲更多的國際幫助，因為他和這座城市準備接收和幫助更多的同胞。

利維夫是烏克蘭歷史文化的「首都」

《CNN》報導，利維夫作為烏克蘭的「歷史中心」，是聯合國教科文組織登錄的世界遺產。利維夫保存許多巴洛克式的建築，而該市的國家博物館，收藏了該國最完整的中世紀宗教藝術品和手稿。利維夫是烏克蘭文化、精神和民族認同的「首都」。而在蘇聯時期，利維夫也是烏克蘭民族運動的主要據點。

在俄烏戰爭發生後，聯合國教科文組織總幹事奧德蕾・阿祖萊（Audrey Azoulay）表示：「我們必須保護烏克蘭的文化遺產，作為過去的見證，同時也作為未來和平與向心力的催化劑。」

RTS6EMAM
Photo Credit: Reuters / 達志影像
抵達利維夫的法蒂瑪聖母像

《梵蒂岡新聞》報導，應烏克蘭大主教的要求，葡萄牙教會3月16日將象徵和平的法蒂瑪聖母像運至利維夫。法蒂瑪聖母曾在1917年於葡萄牙顯現，傳遞了和平與愛的信息與著名的三個預言，其中一則要求將俄羅斯奉獻給聖母無玷聖心，以換取世界的和平。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：彭振宣
核稿編輯：楊士範


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。