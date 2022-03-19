北中南陸續舉辦「新制教召」：各界檢討內容與成效，空軍也討論要不要成立「後備飛行大隊」

目前國軍在北、中、南都緊鑼密鼓舉辦號稱「最硬教召」的新制教育召集。先是陸軍六軍團206旅步3營，從3月5日到18日在北部舉辦的首場「新制教招」。緊接著陸軍十軍團步兵第257旅，也從3月12日到25日在中部舉辦新制教召。最後則是南部陸軍第八軍團步兵第203旅砲兵營的「砲兵教召」在3月19日登場。

（中央社）俄烏開戰後，全國首場14天砲兵教召3月19日在台南登場，2年多前退伍的少校營部參謀主任宋子帆說，保家衛國不是嘴巴說說，義務役期應從4個月延長到2年，兵員才能接受完整訓練。

「當今4個月的役期只能說是戰鬥營」宋子帆3月19日在台南市仁德區麗池公園教召報到現場告訴《中央社》記者，扣掉例休、新訓及軍訓，4個月役期實際服役時間只剩2個月，根本無法接受完整訓練。

宋子帆於民國88年任軍官，民國108年退伍，他目前任職於南科。退伍2年多的他重新複習軍中專長，他直言義務役期應從4個月延長到2年。

以砲兵而言，宋子帆認為4個月役期是不夠的，國家兵員若欲接受完整訓練，2年時間才能習得應對各種狀況，保家衛國不是口號，不能只是嘴巴說說。

接受教召的下士徐健皓是志願役，6年前退伍後經營雞排店為生，他指出，接受教召需放棄日營業額新台幣7000元至8000元的收入，但面對俄烏戰爭，這次教召是國軍扭轉的機會，也得重新調整。

徐健晧表示，2020年他曾教召7天，對於恢復軍中專長記憶蠻有幫助，他樂意再接受教召，也清楚當前國家的困境。

擔任教召營長的中校郭仲川指出，此次教召將以態度和緩、標準一致，嚴格地要求召員，訓練重點是重新磨練戰技，內容包括編制武器射擊，戰鬥教練及任務訓練等，以激發全民國防意志。

軍方表示，這次教召預定召集320人，但有70人因故請假，報到人數250人，多是台南人，少數來自嘉義及高雄，訓練地區集中在台南市仁德區、大內區及南區。

Photo Credit: 中央社 為強化後備戰力，國防部推動14天教召新制，首梯受召人員18日解除召集離營，黃姓召員（右2）與前來迎接的女友開心相擁。 中央社記者葉臻攝 111年3月18日

「新制教召」的內容

而在首場「新制教召」於3月18日結束後，各界也開始檢討內容與成效究竟如何。

針對新制教召的設計理念，《中央社》報導，陸軍第六軍團指揮部指出，新制教召以有效恢復召員戰鬥技能為目的，為使教召員因應各種作戰型態，訓練內容配合期程進行調整，增加行軍宿營、營戰備任務訓練等科目，並置重點於專長複訓、射擊訓練、戰鬥教練及災害防救，加強幹部執行戰備任務能力及士兵戰鬥技能，以驗證新制教育召集訓練成果。

而在具體的課程安排上，《自由時報》報導，「新制教召」共有14天課程，第一階段為報到首日，課程內容為法治教育、警衛勤務；第二階段為第2天至第3天，為專業專長複訓、編制武器機械訓練暨鑑測、戰傷急救；第三階段為第4天至第10天，為編制武器射擊預習、編制武器射擊、連級以下戰鬥教練；第四階段為第11天至13天，為營級戰備任務訓練；第五階段為最後一天，官兵參與綜合座談、裝備保養、裝備收繳後即解召。

肯定與檢討的聲音

對於第一梯「新制教召」的訓練成果，《鏡週刊》報導，國防部長邱國正表示「戰備方面沒有最好，但好中求好」，基本上大家都很認真，國軍也有很充分的準備，這是一個模式，很不錯的話，未來北、中、南各示範區教召都會比照辦理。

除了肯定以外，也傳出檢討的聲音。《中央社》報導，台灣民眾黨立委邱臣遠、張其祿表示，目前新式教召、含現役軍人的實彈射擊仍不足，雷射指標器固然可以降低射擊訓練成本與安全性，卻仍與實彈訓練天差地別。

邱臣遠、張其祿對新式教召提出5大訴求，分別是逐梯次檢討訓練項目實際性、專業專長訓需關聯教員職業、增加實彈射擊頻率及強度、增加戰場情境對抗訓練，並將新式教召納入未來整體防衛構想（ODC）。

Photo Credit: 中央社 國防部14天新制教育召集中部第一梯次陸軍十軍團 257旅4營，17日在嘉義縣大林大埔美行軍，模擬「遭敵警戒部隊襲擾」、「敵小部隊攻擊」等狀況處置。 中央社記者蔡智明攝 111年3月17日

空軍也需要「教召」嗎？

在陸軍首梯「新制教召」結束後，也引發其他軍種是否需要辦理教召的討論。

《中國時報》報導，前空軍航空技術學院學務長林毓峯3月18日表示，現行飛行員退役後不用教召，建議國防部考慮飛行員退役後也應教召，並成立「後備飛行大隊」，分擔現役飛行員繁重的勤務壓力。國防部對此回應，將邀集三軍司令部及飛行部隊研擬，退役飛行員是否有教召需求。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：楊士範