回顧美國在冷戰後參與的歷次戰爭，絕大部分左派口中的「侵略」都是合法的
我們想讓你知道的是
與美國的行動對比，俄羅斯早在2014年把克里米亞搶過去，就是二戰後首次「搶占領土」的非法行為。這次在攻打烏克蘭更是完全非法的。俄羅斯甚至連裝模做樣先在聯合國安理會討論一下的門面功夫也不做，把聯合國完全抛在背後。
雖然國際社會以「歐美亞太抗俄共同體」為主體的國際輿論，幾乎一面倒地支持烏克蘭，但即便在「歐美亞太抗俄共同體」内部也有不少另一方的意見。這些意見中有來自右派的現實主義角度的論述，諸如「北約擴張才是俄羅斯入侵的根本原因」，筆者在此前已分析過這種觀點了。
但也有不少另一方意見站在「左派」立場，批判「為什麼譴責俄羅斯侵略烏克蘭，而不去譴責美國侵略」？至於在「歐美亞太抗俄共同體」之外的其他國家有類似意見的就更多了：「西方這麼關心烏克蘭，為什麼不同樣地關心其他被侵略地區的人民？」
在繁體中文界，以香港知名左派記者張翠容的話最有代表性。她指責某學者在其評論文章中，對俄羅斯入侵感到的震驚和憤怒為「遲來的震驚」、「遲來的憤怒」，指出「其實，在廿一世紀類似普亭（Vladimir Putin）妄顧國際法入侵別個主權國家，他不是第一人」，接著她舉例美國「侵略阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞」及以色列空襲加薩地帶等「對另一民族進行一場又一場的大屠殺」，認為「當中的不言而喻：國際政治就是叢林政治， 自古至今都是如此。」當然，她表述的意思不是像右派那樣「認為叢林政治是合理的」，而是「以前為什麼不憤怒」。
在英文界，以印度左派記者Vijay Prashad在《Asia Times》上發表的「‘Uncivilized’ people’s view on Ukraine-Russia crisis」（「不文明」人民眼裡的烏俄危機）最有代表性，他指責西方政治家和媒體對「地球上其他地區發生的戰爭不感興趣」，比如就沒有人關注剛果戰爭。
這種意見不但在媒體中散見，還是一些國家的公開立場。比如在聯合國大會緊急特別大會上，南非代表就這樣為自己的棄權票辯護：自己不是不反對俄羅斯入侵，但認為「西方國家」在以前其他國家被侵略時，並沒有以這種強度去譴責侵略者。如果南非這次投了贊成票，就等於承認了「國與國之間的不平等」。
這些說法，通通可以歸結為「你又怎樣」主義（Whataboutism），不能說完全沒有道理，但和右派的說辭一樣，它們都經不起推敲。
首先，第一類whataboutism的著眼點在烏克蘭，為什麼「西方國家」不以同等的關注度對待其他地方？
確實需要承認，這次西方國家（其實是「歐美亞太抗俄共同體」，包括了日韓新等亞洲國家，這裡就先用「西方國家」指代了）對烏克蘭戰爭的關注，比對其他戰爭的關注更大。無論政府採取的強硬措施，企業採取的「撤出政策」，社會行業的「脫鉤化」，還是媒體的重視和同情，都是冷戰之後絕無僅有的。
然而，只要不是「極端左膠」，就會承認每個人每個國家，對人對事都有親疏之分，不可能完全一視同仁。
比如，如果有人的家人親友不幸去世，他一定會感到很悲痛，但一個與他完全無關的人去世了，他大概率連半點感覺都沒有。反過來說，世界上每天都有無數人去世，如果每個去世事件都要悲痛一下，那麼還能幹其他事嗎？那種要求不但脫離現實，在道德上無限上綱上線，就連「極端左膠」自己也做不到。
其實豈止人與人之間如此，人類對其他物種也是這種態度：對與自己親近的物種如貓狗非常痛愛，但對打死一隻蟑螂一隻蒼蠅，甚至完全無害的蚱蜢蚯蚓，都沒有太大心理障礙。
同理，每個國家的政府、企業、行業組織、媒體也會把最大關注放在「自己人」或「自己鄰居」上。這不但是人類本性，也可以合理化為受眾的力量：政府要關注最多自己選民關心的問題、企業要注重在最大市場的利益，而不得不顧及這些市場的消費者的感受、行業組織（如國際足聯）要重視會員國（各國足協）的意見，媒體要報導優先報導最多自己讀者關心的事。
毫無疑問，與「其他國家」相比，對歐美主流社會而言，烏克蘭更是「自己人」：烏克蘭人的主體是白人，烏克蘭人主流信仰天主教和東正教，烏克蘭的文化和歐美一脈相承，烏克蘭更就在歐洲與歐盟國家接壤。
一些歐美評論家說的話可能不太好聽、不太委婉，但背後意思沒有錯。這不是「歧視」，而是「更關切」。
對此忿忿不平的人也不妨同樣把whataboutism用在自己身上一下，你們國家（或地區）在報導「剛果戰爭」上，又做的怎麼樣？比如批判西方媒體沒有報導剛果戰爭的那位印度人，難道印度有很多關於剛果戰爭的報導？筆者經常看印度的新聞，印度新聞界報導得比西方那些全球性媒體要狹窄得多了。
事實上，有多少發生在「其他國家」的戰爭，不是主要由「西方媒體」首先報導出來的呢？正在發生在非洲的衣索比亞戰爭、索馬利亞戰爭、馬利戰爭等，絕大部分國家報導的媒體，難道不是都從BBC、美聯社、法新社等大西方新聞機構拿通稿？印度媒體怎麼就不跑去報導衣索比亞戰爭？
其次，第二類Whataboutism的關注點在美國：「為什麼譴責俄羅斯，不譴責美國？」
這種Whataboutism的出發點是，為什麼同樣的事「美國做得，俄羅斯做不得」？這裡首先要指出，在美國參與的戰爭中，不是沒有國家譴責美國。最明顯的是伊拉克戰爭，就算是美國和西方媒體，也有很多譴責美國的聲音。當然，這些譴責聲量都無法與俄羅斯這次相提并論。而且確實更沒有（或極少）國家因此制裁美國，這當然也是美國在全球的霸權獨大的結果。
然而，在承認這些「現實」之後，只要真實地看待歷史，而不是陷入某種宣傳，就會同樣承認，「譴責俄羅斯，不譴責美國」的根本原因，還是美國的行為與俄羅斯這次有本質的不同。