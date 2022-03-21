回顧美國在冷戰後參與的歷次戰爭，絕大部分左派口中的「侵略」都是合法的

雖然國際社會以「歐美亞太抗俄共同體」為主體的國際輿論，幾乎一面倒地支持烏克蘭，但即便在「歐美亞太抗俄共同體」内部也有不少另一方的意見。這些意見中有來自右派的現實主義角度的論述，諸如「北約擴張才是俄羅斯入侵的根本原因」，筆者在此前已分析過這種觀點了。

但也有不少另一方意見站在「左派」立場，批判「為什麼譴責俄羅斯侵略烏克蘭，而不去譴責美國侵略」？至於在「歐美亞太抗俄共同體」之外的其他國家有類似意見的就更多了：「西方這麼關心烏克蘭，為什麼不同樣地關心其他被侵略地區的人民？」

在繁體中文界，以香港知名左派記者張翠容的話最有代表性。她指責某學者在其評論文章中，對俄羅斯入侵感到的震驚和憤怒為「遲來的震驚」、「遲來的憤怒」，指出「其實，在廿一世紀類似普亭（Vladimir Putin）妄顧國際法入侵別個主權國家，他不是第一人」，接著她舉例美國「侵略阿富汗、伊拉克、利比亞、敘利亞」及以色列空襲加薩地帶等「對另一民族進行一場又一場的大屠殺」，認為「當中的不言而喻：國際政治就是叢林政治， 自古至今都是如此。」當然，她表述的意思不是像右派那樣「認為叢林政治是合理的」，而是「以前為什麼不憤怒」。

在英文界，以印度左派記者Vijay Prashad在《Asia Times》上發表的「‘Uncivilized’ people’s view on Ukraine-Russia crisis」（「不文明」人民眼裡的烏俄危機）最有代表性，他指責西方政治家和媒體對「地球上其他地區發生的戰爭不感興趣」，比如就沒有人關注剛果戰爭。

這種意見不但在媒體中散見，還是一些國家的公開立場。比如在聯合國大會緊急特別大會上，南非代表就這樣為自己的棄權票辯護：自己不是不反對俄羅斯入侵，但認為「西方國家」在以前其他國家被侵略時，並沒有以這種強度去譴責侵略者。如果南非這次投了贊成票，就等於承認了「國與國之間的不平等」。

這些說法，通通可以歸結為「你又怎樣」主義（Whataboutism），不能說完全沒有道理，但和右派的說辭一樣，它們都經不起推敲。

首先，第一類whataboutism的著眼點在烏克蘭，為什麼「西方國家」不以同等的關注度對待其他地方？

確實需要承認，這次西方國家（其實是「歐美亞太抗俄共同體」，包括了日韓新等亞洲國家，這裡就先用「西方國家」指代了）對烏克蘭戰爭的關注，比對其他戰爭的關注更大。無論政府採取的強硬措施，企業採取的「撤出政策」，社會行業的「脫鉤化」，還是媒體的重視和同情，都是冷戰之後絕無僅有的。

然而，只要不是「極端左膠」，就會承認每個人每個國家，對人對事都有親疏之分，不可能完全一視同仁。

比如，如果有人的家人親友不幸去世，他一定會感到很悲痛，但一個與他完全無關的人去世了，他大概率連半點感覺都沒有。反過來說，世界上每天都有無數人去世，如果每個去世事件都要悲痛一下，那麼還能幹其他事嗎？那種要求不但脫離現實，在道德上無限上綱上線，就連「極端左膠」自己也做不到。

其實豈止人與人之間如此，人類對其他物種也是這種態度：對與自己親近的物種如貓狗非常痛愛，但對打死一隻蟑螂一隻蒼蠅，甚至完全無害的蚱蜢蚯蚓，都沒有太大心理障礙。

同理，每個國家的政府、企業、行業組織、媒體也會把最大關注放在「自己人」或「自己鄰居」上。這不但是人類本性，也可以合理化為受眾的力量：政府要關注最多自己選民關心的問題、企業要注重在最大市場的利益，而不得不顧及這些市場的消費者的感受、行業組織（如國際足聯）要重視會員國（各國足協）的意見，媒體要報導優先報導最多自己讀者關心的事。

毫無疑問，與「其他國家」相比，對歐美主流社會而言，烏克蘭更是「自己人」：烏克蘭人的主體是白人，烏克蘭人主流信仰天主教和東正教，烏克蘭的文化和歐美一脈相承，烏克蘭更就在歐洲與歐盟國家接壤。

一些歐美評論家說的話可能不太好聽、不太委婉，但背後意思沒有錯。這不是「歧視」，而是「更關切」。

對此忿忿不平的人也不妨同樣把whataboutism用在自己身上一下，你們國家（或地區）在報導「剛果戰爭」上，又做的怎麼樣？比如批判西方媒體沒有報導剛果戰爭的那位印度人，難道印度有很多關於剛果戰爭的報導？筆者經常看印度的新聞，印度新聞界報導得比西方那些全球性媒體要狹窄得多了。

事實上，有多少發生在「其他國家」的戰爭，不是主要由「西方媒體」首先報導出來的呢？正在發生在非洲的衣索比亞戰爭、索馬利亞戰爭、馬利戰爭等，絕大部分國家報導的媒體，難道不是都從BBC、美聯社、法新社等大西方新聞機構拿通稿？印度媒體怎麼就不跑去報導衣索比亞戰爭？

其次，第二類Whataboutism的關注點在美國：「為什麼譴責俄羅斯，不譴責美國？」

這種Whataboutism的出發點是，為什麼同樣的事「美國做得，俄羅斯做不得」？這裡首先要指出，在美國參與的戰爭中，不是沒有國家譴責美國。最明顯的是伊拉克戰爭，就算是美國和西方媒體，也有很多譴責美國的聲音。當然，這些譴責聲量都無法與俄羅斯這次相提并論。而且確實更沒有（或極少）國家因此制裁美國，這當然也是美國在全球的霸權獨大的結果。

然而，在承認這些「現實」之後，只要真實地看待歷史，而不是陷入某種宣傳，就會同樣承認，「譴責俄羅斯，不譴責美國」的根本原因，還是美國的行為與俄羅斯這次有本質的不同。