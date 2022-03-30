拜登承諾的「對台政策不變」，在中國的認知裡是否就等同「不支持台獨」？

拜習視訊二會，俄烏衝突、台灣是焦點

2022年3月19日，美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平舉行長約兩小時的視訊峰會，兩人就美中關係、烏俄衝突、台灣問題進行討論。此次峰會，也是兩人繼去（2021）年11月15日首次視訊峰會後，睽違四個月再度對話。同時這也是繼俄烏2022年2月24日軍事衝突後，美、中兩國領導人首度對話。

中國官媒《新華社》報導指出，拜登在會中重申「四不一無意」，他說：「美國不尋求同中國打『新冷戰』；不尋求改變中國體制；不尋求通過強化同盟關係反對中國；不支持『台獨』，無意同中國發生衝突。」

而習近平表示：「我和拜登總統都讚同中美要相互尊重、和平共處、避免對抗，都同意雙方在各層級各領域要加強溝通對話。總統先生剛才又重申，美方不尋求打『新冷戰』，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持『台獨』，無意同中國發生衝突。對於你的這些表態，我是十分重視的。」

習近平又說：「烏克蘭局勢發展到這個地步，是中方不願看到的。中方歷來主張和平，反對戰爭，這是中國歷史文化傳統。……堅持按照聯合國憲章辦事，主張共同、綜合、合作、可持續的安全觀。這些大的原則是中方處理烏克蘭危機的立足點。」

白宮新聞稿有所保留，繼續維持「戰略模糊」

白宮會後聲明不像《新華社》把會談對話內容披露得如此詳細。聲明指出，拜登在會中解釋美國和其盟友、夥伴在烏克蘭問題上的看法，並強調他支持以外交方式解決這場危機的立場。此外，拜登也針對若中國提供俄國物資支援，解釋可能面臨的後果。兩位領導人都認同維持開放溝通管道，以及控管兩國競爭的重要性。另外，拜登重申美國對台政策不變，並且強調美國反對任何單方面改變現狀。

在台灣議題上，根據白宮資深官員會後對媒體簡報表示，拜登在會中重申美國基於《台灣關係法》、「美中三公報」以及「六項保證」下的「一中政策」（One China Policy）承諾，而拜登也強調維持台海和平穩定的重要性。

白宮資深官員回覆媒體時強調，拜登跟習近平明確表示「提供物資支持俄國」所會面臨的後果。資深官員雖未詳細說明拜登對習近平說，美國會在上述前提下對中國做出何種制裁，但他回答記者時強調：「拜登清楚地向習近平表示，若對俄提供物資的行為發生，無論是哪國，都勢必會面臨『後果』。」

不過，《紐約時報》（The New York Times）報導披露，拜登政府官員擔憂北京試圖當「雙面人」。指中國對外公開敦促各方冷靜、克制，然而私底下援助俄國強化彼此關係。有些人以中國和北韓往來為例，一邊要對方停止核武計畫，但另一邊又提供能源與其他援助，以彌補北韓遭聯合國制裁的損失。

《紐約時報》提到，白宮暗示若北京支持俄國，美國可對中國施加所謂的「二級制裁」，意即針對與俄國有貿易往來的第三方國家與實體，縱然相關交易不存在任何美國連接點，仍可額外制裁，迫使非美國實體在制裁國家市場和美國市場、供應鏈服務中作選擇。不過，《紐約時報》也提到，作為世界第二大經濟體的中國，與各國經貿合作密切且數量巨大，制裁中國對全球經濟反彈力道衝擊，遠非與制裁俄國可比擬，屆時定會有國家與企業遊說，希望美國不要制裁中國。

有一位記者在簡報中詢問資深官員：「拜登是否明白要求習近平向普亭（Vladimir Putin）調停，以停止這場戰事並俄國從烏克蘭撤軍嗎？還有，習近平有提供任何「運用他自身對普亭的影響力」的方法，以停止這個激進行為嗎？」資深官員回答：「拜登並未對習近平提出任何請求，拜登僅向習近平列出他對烏克蘭情勢的評估、拜登認為是對的想法，以及特定行為可能造成的後果。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

蘇利文、楊潔篪會晤提前設定拜習二會內容

觀看此次拜習視訊峰會的內容，與美國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、中共中央外事委員會工作小組辦公室主任楊潔篪2022年3月14日在義大利羅馬進行的會晤重疊部分相當多。雙方談話重點也是擺在「俄烏衝突」和「台灣問題」。

「羅馬會談」時，蘇利文向楊潔篪明確表達美國對中國軍事援助或經濟援助俄國的擔憂，並警告這些行為可能帶來的後果。另外，楊潔篪在會中也向蘇利文「強烈關切」台灣問題。此外，雙方還就、朝核、伊核、阿富汗等國際和區域問題交換意見。

當時拜登政府官員將這次會議描述為「緊張而坦誠」的會議。不過白宮也說蘇利文和楊潔篪，強調了美國和中國之間「保持開放溝通管道的重要性」。並在美、中國安高層各自回國的五天之後，再次促成拜習二人進行視訊峰會。

美中外長三度通話，布林肯、拜登都表態「反台獨」？

除關切美中二次領導人視訊會晤外，不免也關切俄烏衝突後美中外交高層的往來。自俄烏邊境緊張開始至今，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前後已與中國國務委員兼外交部長王毅，進行了三次通話，分別為1月17日、2月22日以及3月5日。值得關注的是，過去兩次通話，據《新華社》會後公布的新聞稿都指出，布林肯在會中表示「不支持台獨」。不過，過去兩次美方公佈的相關聲明稿都沒提到「反台獨」，僅表示「對台政策不變」。

若將拜登、布林肯兩人在各自會晤中的發言，可看出美國白宮、國務院在對台政策上的整體大方向沒有改變，但內容上卻增加「反台獨」。再者，若加上去（2021）年11月中拜習首次視訊峰會的內容，當時《新華社》也強調拜登在會晤中表示「反對台獨」。若再將時間拉回去年7月，白宮印太協調官坎貝爾（Kurt Campbell）在亞洲政策研究所（Asia Society Policy Institute）的研討會上，也強調美國「反對台獨」的立場。