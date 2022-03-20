歐盟高階官員示警：中國考慮「軍援」俄羅斯，已掌握可靠證據

中國對於俄烏戰爭始終保持模糊，但是昨（19）日歐盟高階官員對外示警，歐盟掌握「非常可靠的證據」，證明中國正考慮軍援俄羅斯，替國際政治丟下一顆震撼彈。該名官員強調，若中國交付武器給普亭（Vladimir Putin），將對中國實施貿易制裁措施。

王毅首次用「戰爭」形容俄烏衝突

3月19日，中國國務委員兼外長王毅受訪表示，僅管俄烏雙方立場不同，但是談判（俄烏戰爭）是實現「停火止戰」的唯一可行途徑，《聯合報》描述，這是王毅首次用戰爭形容俄烏衝突。

報導稱，王毅對外強調，習近平全面地闡述了中國在烏克蘭問題上的立場，就是中國始終是維護世界和平的力量，對此習近平解決烏克蘭危機的中國方案。

第一可能是雙方對話，盡快「停火止戰」，避免平民傷亡，尤其要防止發生人道主義危機；其二是摒棄冷戰思維，不搞集團對抗，真正形成平衡有效，可持續的地區安全架構，這樣才能實現歐洲的長治久安。

不過，相較於中國「曖昧的和平」說法，美國顯得更為強硬。日前，美國國務卿布林肯（Antony Blinken），特別點名中國必須承擔和俄羅斯總統普亭交涉過火的責任。

烏克蘭總統顧問兼談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）也在推特上強調：「中國可以成為全球安全體系的重要部分，如果它做出正確決定。」

《自由時報》報導稱，美中關係，和烏克蘭戰況正值關鍵時刻，北京當局卻一直拒絕譴責俄羅斯，並在中國審查美國及其盟友的訊息，甚至管制相關俄烏的網路內容。

布林肯日前甚至說，擔憂中國考慮直接協助俄羅斯提供軍事裝備。對此，美國總統拜登（Joe Biden）於18日，已經緊急向中國國家主席習近平通話宣示立場。他提到，中國如果支持俄羅斯，必須承擔責任且付出代價。

歐盟：中國考慮軍援俄羅斯，已經掌握可靠證據

《華爾街日報》分析，在俄羅斯發動戰爭初期，北京措手不及，但是現在已經確定一個明確的戰略，他不會反對俄羅斯，但也會支持烏克蘭，是一種類似中立模糊的立場。

華盛頓智庫德國馬歇爾基金會（German Marshall Fund）的中國問題專家Andrew Small說，目前中國最有可能的策略是佯裝調解，讓自己看起來像是在為和平做一些事情，例如傳遞資訊或主持會談，但是實質貢獻微乎其微。

對於歐美各國指責中國不顧與其他國家的關係，執意俄羅斯站在一起，一些中國官員私下告訴《華爾街日報》已經開始擔憂未來要付出的代價。同時，一些政府代表也強調，如果美國放下批評態度，中國或許可以發揮更積極作用。

中國是否調停俄烏態度，一直是全球關注的焦點。近日，美國政治媒體《Politico》報導直指，俄羅斯政府已要求中國提供軍事裝備和其它協助。

《中央社》也報導，一名歐洲聯盟（EU）高階官員對外透露，歐盟領導人已經掌握「非常可靠的證據」，證明中國正考慮軍援俄羅斯。官員警告，如果武器交付俄羅斯，歐盟可能對中國採取貿易制裁措施。

不過，這名官員未獲授權公開談論機密消息，他也未透露俄羅斯要求中國提供什麼樣的援助，細節仍有待確認。《中央社》引述官員說：「我們擔心中國正在對俄羅斯送秋波⋯⋯如果北京按照俄國的要求行事，歐盟將對中國施加貿易壁壘，因為這是北京唯一能聽懂的語言。」

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航