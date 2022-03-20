緬懷資深演員顧寶明：與金士傑和李立群並稱「劇場三寶」，靠著苦練與熱情榮獲多項影劇大獎

資深演員顧寶明3月15日因十二指腸潰瘍、胃出血送院治療，突然於19日清晨6點因心肺衰竭驟逝，享壽72歲。消息傳出令人震驚，外界悲慟不已。

顧寶明粉專停留：「表演是生命的詮釋」

1950年4月8日出生的顧寶明（寶哥），是台灣著名的舞台及資深戲劇演員，電影、電視及舞台劇的作品很多，演技備受讚譽，曾以《他不重，他是我兄弟》獲得金鐘獎最佳男主角、《砲彈與菜刀》得到迷你劇集最佳男配角獎，電影《暗戀桃花源》拿下金馬獎最佳男配角獎。

他一生熱愛表演，臉書粉專最後發文還停留在個人簡介：「表演是生命的詮釋」。

顧寶明1976年開始接觸舞台劇，之後參與華視綜藝節目《綜藝100》演出短劇，闖出知名度。參演過很多電影、劇劇，包括《江南遊》、《京城四少》、《倚天屠龍記》、《懷玉公主》、《公主小妹》及《籃球火》等電視劇。

他也常在偶像劇現身，還演過真人版櫻桃小丸子的友藏爺爺，還讓日本原作者櫻桃子稱讚超像。電影方面則有楊德昌導演的《恐怖份子》、《黑皮與白牙》、《大頭兵出擊》、《天與地》、《投名狀》、《健忘村》等作品，最後一部電影則是《消失的情人節》。

在劇場方面，亦演出過不少膾炙人口的舞台劇，如蘭陵劇坊的《荷珠新配》、《今生今世》，表演工作坊的《圓環物語》、《暗戀桃花源》，屏風表演班的《西出陽關》，果陀劇場從頭到尾只有三個演員的《ART》、《接送情》等，表現十分出色，是台灣劇場界的重要人物。

舞台劇《暗戀桃花源》導演賴聲川透露，當年他與李立群、顧寶明合作時，曾與顧寶明一起在華視訓練班受訓的李立群就讚歎：「這個人怎麼這麼有才華！」賴聲川指出，顧寶明的喜劇不是單純的搞笑，而是充滿各種人生智慧的表演層次。

「我有幸跟寶明一起合作過，我知道演員的一個頂級表現是什麼，我感覺到非常、非常榮幸，也希望寶明好走。」賴聲川表示，顧寶明在生活方面非常幽默溫暖：「誰能夠在舞台上看過顧寶明的表演，我覺得人生中也應當是很滿足的一件事情。」

顧寶明早年菸酒不離身，健康狀況亮紅燈

2017年顧寶明拍電影《健忘村》的時候就曾經生病，年底發現左手顫抖、臉部臉僵、肌肉神經不協調，一度傳出罹患帕金森氏症、中風，就醫後被診斷為自律神經失調。

當時顧寶明推斷是因為演出舞台劇《接送情》與郎祖筠各飾演兩個角色，身心壓力太大，另一個原因是自己年輕時菸酒不離身，以前都沒有好好保養，導致健康狀況亮紅燈，坦言自己身心俱疲。

當時為了解決手、臉的問題，顧寶明也積極接受中西醫治療，尋求中醫針灸，並吃藥控制高血壓，還強調接戲、表演不受影響。但近幾年顧寶明身體狀況欠佳，已鮮少在幕前露臉。

果陀劇場創辦人梁志民導演就感歎，顧寶明生前就曾多次聊到年輕時不珍惜自己的健康話語。梁志民還說，雖然顧寶明在2003年演出《超級奶爸》時就已經戒酒，還為了劇情認真減肥5公斤。

顧寶明、金士傑和李立群被封為「劇場三寶」

顧寶明生前與金士傑、李立群被封為「劇場三寶」，他曾表示，每天都會用最完美的狀態去面對每一場的觀眾。而顧寶明與金士傑的感情更是好到像夫妻，兩人絕對不會吵架，還被梁志民導演虧他們好像是前世夫妻。

梁志民回憶，兩人第一次合作的舞台劇《ART》，當時顧寶明有一段長達十多分鐘的大獨白，他一人分飾多角、絮絮叨叨、反覆練習，並且從頭到尾一字不漏地完成這段表演，從演出第一場到第七十六場都不懈怠。

顧寶明非常嚴肅，十分敬業，曾經犧牲色相穿著肉胎裝，瘋顛搞笑裸奔，完全不怕走光，不管演出多少場他依舊會再把位置走過一遍。

梁志民透露，2020年因為疫情的關係，《接送情》最後一場的觀眾不到一半，「也許是天意吧！謝幕之前我知道他是拚著生命最後一分力量在表演，觀眾給予他的掌聲讓我非常感動、震驚，我坐在觀眾席最後一排，所以拿起手機錄下來，沒想到這次居然是他人生中最後一次站在舞台上。」

顧寶明曾被唾棄「上不了大場面的人」

過去，顧寶明一直是戲劇界十分活躍的重要配角，無論是正反派都能讓人印象深刻，演出都具有畫龍點睛的效果。尤其是在古裝劇中，演技與氣勢都讓人印象深刻。

但早期的顧寶明卻被嫌棄到不行，被稱作「上不了大場面的人」，還曾被勸退，建議他提早轉行。

顧寶明與李立群、譚艾珍淵個人都是華視演員訓練班第一屆的學生，合作過多部舞台劇、戲劇等，但過去在演員訓練班時，他們卻是最不被看好的三個人。

他們三人因為男不帥、女不美，不符合時代需求，還被製作人、電視台長官形容他們是「歪瓜劣棗」，更當頭潑冷水要他們快點轉行：「你們別浪費時間，不會有未來的，早點另外找出路吧！」



還好那時當紅明星崔苔菁開新節目《翠笛春曉》需要短劇演員，指名要顧寶明、譚艾珍及陸一龍參與演出，才有一定曝光，但電視台長官仍視他們為不入流的一群，定位在「滑稽耍寶演員」。

隨後綜藝教母張小燕慧眼識英雄，邀集這群演員在她主持的《飛燕迎春》、《綜藝100》擔任固定班底獲得高知名度，更成為家喻戶曉的演員，也讓觀眾見識到他的喜劇功力。

郎祖筠表示，顧寶明是一個願意維護大家權益、暖心的好人，唯一看過他生氣，只有一次排戲時，工作人員叫來的便當有蟑螂，當時他大發雷霆，認為大家辛苦工作，不該有這般對待，勒令不准再叫這間便當店。

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