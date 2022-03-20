今日本土新增3例、境外移入118例：中港澳疫情嚴峻，多地停工對供應鏈造成傷害

中央流行疫情指揮中心今（20）日公布國內新增121例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3例本土個案及118例境外移入（64例為航班落地採檢陽性），創下境外移入次高紀錄；另確診個案無新增死亡。

境外移入是近期次高

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲。指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增本土個案中，嘉義縣市喜宴群聚新增2例個案，另一則為旅遊團相關個案。

莊人祥表示，針對嘉義婚宴群聚，地方衛生單位已匡列與案21792有關的婚宴賓客，接觸者採檢209人，其中5人檢驗結果為陽性、196人陰性，其餘8人檢驗中。據指揮中心統計，嘉義婚宴衍生群聚全案已累計6人確診。

指揮中心

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為59例男性、59例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南（38例）、印尼（10例）、美國（7例）、菲律賓（6例）、香港（5例）。

還有，阿拉伯聯合大公國、新加坡、英國、加拿大、泰國及西班牙，各2例、模里西斯、日本、馬來西亞、埃及、突尼西亞、柬埔寨、印度、韓國、衣索比亞、荷蘭及卡亞，各1例移入，另29例調查中。入境日介於今（2022）年2月2日至3月19日。

指揮中心統計，截至目前國內累計673萬0659例新型冠狀病毒肺炎相關通報，其中2萬1905例確診，分別為6348例境外移入，1萬5503例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例。

然後，新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心

中國疫情嚴峻，吉林省新增達4位數

在中國方面，疫情仍相當嚴峻。《中央社》引述中國衛健委通報，昨（19）日新增境內本土確診病例1656例，還有本土無症狀感染者2177例。其中，吉林省新增的本土病例數仍達4位數。

港澳累計確診部分，香港特別行政區共有27萬5783例，其中3萬3651例已出院，死亡5650例；澳門特別行政區82例，其中79例已出院。

《聯合報》引述中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮表示，估計到4月中旬，中國會步入相對平穩階段，但不是絕對清零。他也強調本次爆發多由Omicron變異毒株引起。

中國多地疫情惡化，《中央社》報導稱，汽車和汽車零件製造重鎮吉林省疫情嚴峻；台商廠區聚集地深圳、東莞相繼宣布採封管措施，華中地區多家企業停工停產，將對供應鏈造成傷害。

另外，海、空運也大亂，中國民用航空局3月15日宣布，3月21日至5月1日期間，部分上海入境國際客運航班，將被分流到其他12個城市機場，涉及22條航線106航班。

面對近來中港澳疫情復燃，境外移入確診升高。指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航