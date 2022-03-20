2022/03/20,
國際

美國陸戰隊軍機參與北約演習墜毀，挪威證實4名軍人全數罹難，天氣惡劣搜救困難

美國陸戰隊軍機參與北約演習墜毀，挪威證實4名軍人全數罹難，天氣惡劣搜救困難

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1980年代投入研發，直到2007年魚鷹型傾斜旋翼機才開始於美國海軍陸戰隊服役，過去廣泛被部署在伊拉克、阿富汗、蘇丹還有利比亞等地，從事作戰及救援任務。

美國陸戰隊1架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22 Osprey）今（20）日參與北大西洋公約組織（NATO），演習時墜毀。挪威（Norway）當局已證實，這架軍機上的4名美國人士全數罹難，引起國際關注。挪威首相指出惡劣天氣，讓搜救變得困難。

4名美國士兵喪生

魚鷹型傾斜旋翼機是美國貝爾（Bell）公司，和波音（Boeing）公司聯合設計製造的傾轉旋翼機，具備垂直升降能力，同時也擁有高速、低油耗的優點。

1980年代投入研發，直到2007年魚鷹型傾斜旋翼機才開始於美國海軍陸戰隊服役，過去廣泛被部署在伊拉克、阿富汗、蘇丹還有利比亞等地，從事作戰及救援任務。

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MV-22 Osprey軍用運輸機於2017年，參加了日本和美國的聯合演習。

根據《中央社》引述，挪威緊急應變單位對外表示，一架載有4名美國籍軍人的魚鷹型傾斜旋翼機，在參與北約軍事演習時墜毀。

挪威國防部發布初步報告指出，該架飛機於3月18日下午從雷達上消失，當時天候非常惡劣，它正準備前往挪威的博德鎮（Bodoe）執行任務。

挪威首相喬納斯．加爾．斯托爾（Jonas Gahr Støre）在推特上說：「我們非常悲痛地收到消息，昨晚有4名美國士兵在飛機失事中喪生，這當中惡劣的天候，讓救援行動變得艱難」

他表示，這些士兵參加了北約酷寒反應（Cold Response）演習，並強調我們對士兵的家人、親屬和他們單位的同伴表示最深切的同情。

美國媒體《USNI NEWS》指出，本次演習有超過27個國家的3萬多名軍人參加，以及投入了220架飛機和50多艘船隻，共同完成本次演習。而美國海軍陸戰隊和挪威官員，目前正在調查這起墜機事件。

俄烏戰爭時機敏感，「酷寒反應」演習動向受矚目

北約早在3月14日展開「2022酷寒反應」演習（Cold Response 2022），受到外界關注，《自由時報》引述北約文稿強調「這是一場防禦性演習」，而北約指揮官歐德若（Yngve Odlo）對外喊話，「這不是一場有進攻目的軍事行動。」

北約網站資訊顯示，今年「酷寒反應」基於虛構模擬，先預測挪威遭到外來攻擊的情況，該如何應變。並且援引北大西洋公約第5條的集體防禦條款，尋求北約援助。

北約非常重視此次軍演，動員高度戰備聯合特遣部隊（VJTF）前往增援，並且逐退侵略，北約也將利用這次演習機會，驗證VJTF的作戰能量。

另外，北約還特別重申，這次演習「透明且公開」，並邀集歐洲安全合作組織會員國派遣觀察員，特別點名俄羅斯，不過莫斯科當局已拒絕邀請。

至於本次墜毀事件，北約尚未有正式新聞宣告。但是，對於俄烏戰事僵持，在3月17日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）已向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）商討俄烏後續問題。

托爾滕貝格當時表示，自從俄羅斯發動侵略以來，北約加強了其在聯盟東部，分別在立陶宛、羅馬尼亞部署更多部隊和戰鬥機。他說：「這是北約果斷迅速的決策，為了防止安全上發生根本性改變。」

新聞來源

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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