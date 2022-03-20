2022/03/20,
歐洲

馬斯克「星鏈」低軌衛星助威，烏克蘭「無人機戰士」奇襲俄羅斯陣地，莫斯科當局盛怒

馬斯克「星鏈」低軌衛星助威，烏克蘭「無人機戰士」奇襲俄羅斯陣地，莫斯科當局盛怒
圖為馬斯克｜Photo Credit：Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

隨著戰爭破壞越來越多基礎設施，烏克蘭的網路將不可避免地愈來愈差，星鏈將取而代之成為替代方案。

（中央社）全球首富馬斯克的「星鏈」正協助烏克蘭軍隊贏得無人機之戰，這套先進低軌衛星服務讓烏軍碰上停電也能彼此聯繫，並有助於烏軍鎖定俄羅斯戰車和陣地，追蹤並狙殺入侵的敵軍。

星鏈服務現在已在烏克蘭啟用

英國《每日電訊報》（Daily Telegraph）網站報導，烏克蘭對抗俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）大軍的行動中，有個名為Aerorozvidka（空中偵察）的先鋒部隊正利用監視技術和攻擊無人機鎖定俄軍戰車和陣地，出奇制勝。

而烏方也利用PD-1，一款翼展10英尺（約3公尺）、配備紅外線感測器的無人飛行載具，來蒐集有關俄羅斯軍隊調動的訊息。

烏克蘭無人機部隊運用的是一種稱為Delta的精密系統。此系統是近年來在西方顧問的協助下打造，可以從基本的筆記型電腦登入使用，且含有可建立互動式地圖的「狀況認知」（situational awareness）軟體，結合來自無人機、衛星、感應器和人工智慧（AI）的影像，藉此追蹤敵人。

據說Delta與北大西洋公約組織（NATO）系統相容，曾在去年黑海舉行的「海風」（Sea Breeze）軍事演習中進行測試，當時的軍演有美國和烏克蘭等30多個國家參與。

這項烏克蘭系統受益於西方國家提供的設備，包括取代蘇聯時代技術的無線電通訊，且美國還投入了數以百萬計美元以防俄羅斯駭客攻擊、攔截訊號或企圖「欺騙式干擾」全球衛星定位系統（GPS）技術。

然而，在俄軍持續攻擊烏克蘭的基礎設施下，烏克蘭擔心系統可能受到網路中斷影響。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，烏克蘭副總理費多羅夫（Mykhailo Fedorov）隨即在推特上籲請馬斯克（Elon Musk）以星鏈（Starlink）衛星站來協助烏克蘭。馬斯克迅速回應，推文寫道「星鏈服務現在已在烏克蘭啟用，後續還會提供更多終端設備」。

星鏈利用數千顆在地球表面上方約550公里處運行的小型衛星組成「巨型衛星群」，目的是為世界各地的偏鄉和連線不良的地區提供網路服務。

馬斯克創辦的美國太空探索科技公司（SpaceX）到目前為止已發射2000多顆衛星，計劃總共發射約1萬2000顆。在烏克蘭啟動星鏈服務後的48小時內，運載衛星接收器等星鏈終端設備的卡車抵達當地，還有提供能讓它們透過連接車用充電裝置或電池組供電的轉接器，以及行動「漫遊」功能。

星鏈的應用程式（App）不僅在本月13日成為烏克蘭下載量最多的應用程式，境內超過10萬民眾在使用連結，對軍方的用處也愈來愈明顯。

星鏈加入烏克蘭網絡，莫斯科當局盛怒

如果烏克蘭的網路大規模崩潰，烏軍的Aerorozvidka「無人機戰士」仍然可以透過星鏈行動終端設備發送訊號與他們的基地聯繫，並使用波蘭等鄰國的地面站。

「星鏈」涉入烏克蘭衝突，據報引發俄羅斯克里姆林宮盛怒。

對於星鏈進入烏克蘭，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）說：「這就是我們永遠不應該相信的西方國家。俄羅斯在烏克蘭地區為最高國家利益而行動時，馬斯克卻帶著他的星鏈出現，先前還宣稱星鏈純屬民用。」

「我警告過了，但『馬斯克鐵粉』說馬斯克是世界太空工程之光。現在看吧，他選邊站了。」

《每日電訊報》指出，如今在俄軍試圖追蹤下，烏克蘭的無人機隊面臨愈來愈多的危險，必須經常移動。

馬斯克本月初曾警告，星鏈衛星網路終端設備很有可能成為俄軍攻擊目標。

無人機成效如此昭著，連美國國防部都認為沒有必要向烏克蘭提供飛機，而是援助更多外號「彈簧刀」（Switchblade）的小型無人機。美國媒體報導，這款戰術性小型無人機輕巧、精準，加上是以直接撞擊目標的方式引爆小型彈頭，又稱為神風無人機。

由於烏克蘭的網路將不可避免地愈來愈差，星鏈將取而代之成為替代方案。美國太空司令部司令狄金生（James Dickinson）告訴參議院軍事委員會：「我們從馬斯克和星鏈上所看到的，其實就是巨型衛星群或擴散型太空架構可以提供的冗餘度（為保障系統在非正常情況下能繼續運行的額外的量能）和能耐。」

新聞來源

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責任編輯：莊貿捷
核稿編輯：翁世航


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