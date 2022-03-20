日本福島7.4強震第4天仍有2萬戶停水，JR東日本脫軌搶修，全線通行要等到4月底

3月16日，日本福島深夜發生規模7.4，最大震度6的強地震，截至今（20）日上午，宮城縣與福島縣仍有約2萬家戶停水，當地政府正積極協助收災戶；此外，東日本旅客鐵道（JR東日本）開始搶修，因為強震出軌的列車，預計4月底才能全線通行。

規模7.4大地震，觸發海嘯警報

日本福島發生規模7.4大地震、震度達到6強，地震深度約57公里，除引發海嘯警報外，後續災情持續傳出。《蘋果新聞網》報導，當地氣象廳推測是311大地震的餘震，事發後仍餘震不斷，引來民眾一片恐慌。

根據《中央社》報導，強震源於福島縣外海，造成宮城縣及福島縣3人不幸罹難，日本政府總務省昨（19）日數據顯示，含宮城縣等5縣市，共有193棟房屋半毀，或傳出部分受損災情。截至昨日下午5時，持續停水的家戶共有3.3萬多戶。

《公視新聞網》報導，東北新幹線223號列車，行駛到福島車站與白石藏王車站區間時，強震隨即襲來，導致軌道嚴重變形，這是近18年來最嚴重的脫軌事故，雖然無人傷亡，但軌道多處受損，高架電車線柱斷裂，設備停擺。報導稱，JR東日本公司評估，全線恢復通行，恐怕要等到4月底。

營運東北新幹線的JR東日本公司表示，東北新幹線山彥223號車次出軌地點，在白石藏王站前約2公里處，研判列車當時為停靠此站，從最高時速320公里迅速下降到約150公里。

但是強震仍嚴重影響列車，其中17節編組列車中的16節車廂出軌，其中14節車廂是車輪完全脫離鐵軌，險釀嚴重傷亡。

另一方面，東北道高速公路，路面也因地震而震出巨大裂縫，部分路段暫停通車，仍在搶修當中。《公視新聞網》指出，各地基礎設施停擺，卻又遇到低氣壓影響，日本東北地區已開始飄雪，當地政府啟動緊急應變措施，協助受災戶。

日本半導體廠斷電生產暫停

在產業上也傳出災情，《自由時報》報導，福島位於日本東北地區，東芝、富士通、SUMCO、瑞薩電子、鎧俠、索尼、信越化學，還有安森美等，都有生產基地位於東北地區。瑞薩在當時地震後，已對外指出停機檢查日本3座晶圓廠的情況。

此外，台灣矽晶圓大廠環球晶日前公告，日本大地震對日本子公司沒有造成人員傷亡，所有建築物及工廠設施等皆正常，雖短暫斷電，但電力供應已全面回復，設備亦全面檢查中，確認無損後將陸續恢復生產。對公司財務及業務也並無造成重大影響。

由於外傳此為311強震的餘震，國人擔憂是否會波及台灣，中央氣象局地震中心主任陳國昌接受《蘋果新聞網》訪問表示，指台灣受菲律賓海板塊和歐亞大陸板塊影響，但引起日本地震的板塊與台灣不同，因此不會波及台灣。

他解釋，311大地震為相同板塊作用，之前已發生過規模6.4餘震；對於餘震拖這麼多年後產生。他坦言，「有可能」，先前台灣也有類似的經驗。

雖然對台灣影響較小，但是他強調，馬尼拉、琉球及雅浦，3大海溝對台灣威脅更大，如果日後發生超過地震規模8的地震，台灣恐面臨海嘯衝擊，有學者甚至預估海嘯可能達8.5至9公尺，民眾需要特別留意。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航