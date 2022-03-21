【藝遊嚮導】3/22~3/28：大港開唱、人・間－陳澄波與畫都、寶藏巖光節，本週還有哪些精彩的藝文活動？

18歲前期很認真地念書，以致後期能玩得盡興，做很多想做的事，聽想聽的團，因此說到青春，人們總有很多的想像；在立法院展演的《少年待在立法院的那幾天2022》，再現台灣318最大規模佔領運動的歷史想像，這是屬於年輕的革命；而三月最盛大的祭典莫過於《大港開唱》，港邊搖滾男女吹著海風盡情體現自我，享受音樂、酒精沸騰的衝撞，「船鳴響起，大船入港」是南國最青春的風景。

另外，本期藝遊嚮導也精選出《2022寶藏巖光節》、《人權遺址的攝影書寫——以台灣、韓國為例》與《人・間-陳澄波與畫都》等展覽，很適合喜歡靜態活動的你。

表演藝術

名稱｜2022 翃舞製作 賴翃中《嶙峋》

時間｜2022/3/25 （五）- 2022/3/27（日）

地點｜水源劇場（臺北市中正區羅斯福路四段92號10樓）

備註｜本活動為售票活動

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「緩慢而決絕地侵蝕，嶙峋著人心，猙獰中找一安穩的平靜」

嶙峋，編舞家賴翃中的全新創作，以山石重疊聳峭貌作為素材，靈感來自於2014年走訪在磅礡浩大的花東縱谷間，看見多變的岩層皺褶與紋理，壯觀的美景中卻也透露著猙獰，令賴翃中感受到生命的崎嶇與渺小，人性的美好與醜陋。

將「嶙峋」代入生命中，每個自我混沌、拉扯的心理狀態，猶如板塊相互碰撞、擠壓，這是個緩慢而決絕的過程，更是生命的其中一種常態。透過舞者的肢體，表現板塊間推擠成為山石嶙峋的型態，以及生命歷程中曲折矛盾的身心狀態，透過不斷淬煉改變、解構後再次重新建構，找出在曲折道路中安穩心靈的方式，並道出對大自然詭譎變化萬千的敬畏之心。

名稱｜叢林的女兒 Daughters of The Jungle

時間｜2022/3/26（六） 14:00

地點｜少少原始感覺研究室（台北市士林區至善路三段152號對面斜坡）

備註｜本活動為售票活動

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寶瓶時代揭幕，誠實無懼的呼喊正在聚攏。我們都是返途者，走上此趟回歸野性本質的尋心之旅。

本場儀式舞蹈演出以三位女舞者不同質地的自然身體出發，搭配現場完整編制的聲響樂音沉浸體驗。 觀者群體將回應內在日漸不可忽視的巨烈叩響，與演出者在三個階段的生滅轉寰中，一同探究對於人身輪迴的自我辨識；三維視角的觀看者身份將隨心聲的開放而剝落，順隨遁入不限時空的純粹狀態，進而重新啟迪且彰顯人類集體意識深處對於陰性能量敬畏之情意。

展覽

名稱｜少年待在立法院的那幾天2022

時間｜2022/3/18（五） 21:00 - 2022/4/10（日） 18:00

地點｜立法院群賢樓門口（台北市中正區濟南路一段1號）

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期望透過對「記憶」進行再書寫和再創造的行動，在改變城市空間及時間感知的同時，去重新理解我們對於這場台灣最大規模佔領運動的歷史想像。

《少年待在立法院的那幾天2022》是關於立法院佔領運動中一名內部工作人員的訪談檔案，該訪談結合歷史現場錄音交錯進行，觀眾將使用自己的智慧型手機並戴上自備耳機，前往當年現場，透過手機導航定位，參與這個屬於個人與集體意志之間的衝突過程。節目範圍涵蓋青島東路、中山南路、濟南路、北平東路、忠孝東路所圍起的棋盤式區塊，觀眾將漫步於其中並聆聽聲檔。

名稱｜人權遺址的攝影書寫——以台灣、韓國為例

時間｜2022/3/26（六）15:00-18:00

地點｜Lightbox攝影圖書室（台北市大安區羅斯福路三段269巷19號）

備註｜本活動14:30 開始入場

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台灣民主化歷史相呼應的韓國光州民主化運動、不義遺址與轉型正義，以及實地走訪韓國踏查的經驗。

攝影家沈昭良近期作品《不義遺址 – 新店軍人監獄／安康接待室》，記錄了一系列國家於戒嚴時期，以不當手段及威權體制，傷害人權等各種不義作為的歷史現場。作品試圖「通過曾經關押、刑訊政治犯或思想犯的空間，有可能從其中殘留的一些線索、格局、痕跡，進一步去連結關於那個時代的人權議題。」

「未來在此發生」－2022寶藏巖光節

時間｜2022/3/26（六） - 2022/5/8（日）

地點｜寶藏巖國際藝術村（台北市中正區汀州路三段230巷14弄2號）

備註｜週一休園

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如果光節使我們看到未來，這一次我們要直接進入未來。

繼「相依的總和」、「棲息在光中」後，2022寶藏巖光節回到起點，找尋12組藝術家及團隊參與，藉由真實與虛擬的錯落，誘發觀者回放存在之初，預視未來之謎，與每個限地的可見與不可見相互作用，生產去中心化的集體共識，直視宇宙真理。

名稱｜《人・間－陳澄波與畫都》

時間｜2022/3/19（六） - 2022/6/26（日）

地點｜嘉義市立美術館（嘉義市西區廣寧街101號）

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以「畫都嘉義」為核心，藉由陳澄波（1895-1947）的創作及其收藏書畫，聚焦於陳澄波後半生活動的嘉義地區。

探討經東京留學、上海執教返回嘉義後的陳澄波，如何在嘉義的人際網絡重建個人的畫業？本展更將進一步探究其地方文化主體的精神構造，如何看待上個世紀的嘉義美術？如何從空間環境的尺度，衡量嘉義美術的現代性？

名稱｜「臺灣意象：帝國眼中的臺灣風物」

時間｜2022/3/11（五） - 2022/5/20（五）

地點｜國立科學工藝博物館 北館 第一特展廳（高雄市三民區九如一路 720 號）

備註｜週二至週日09:00至17:00 （逢週一休館）

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闡述歷史上不同帝國對於臺灣島的凝視，以及臺灣人在不同帝國治理下所凝聚出的自我認識與共同意識。

「臺灣意象」為一個系列性展覽，本次首展以「帝國眼中的臺灣風物」為主題分成三個展區：「圖像臺灣」、「風景臺灣」、「物產臺灣」，藉由不同帝國治理時期的圖像及文字，展現各異其趣的萬種風情，映照不同帝國在其治理意向下的視野，並透過部份議題反映出島內人民對於帝國治理的回應與調適。

影視