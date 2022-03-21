拜登政府認定，緬甸軍方對羅興亞人暴行構成種族滅絕
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拜登政府宣布緬甸軍方對羅興亞人的暴行構成種族滅絕與危害人類罪。自冷戰以來，美國曾對波士尼亞、盧安達、蘇丹達佛大屠殺、伊斯蘭國對伊拉克亞茲迪人等少數族裔的攻擊等，以及中國對新疆維吾爾族等少數民族的迫害，使用「種族滅絕」一詞。
（中央社）美國官員20日表示，拜登政府正式認定緬甸軍政府對羅興亞（Rohingya）少數民族的暴行構成種族滅絕與危害人類罪。支持者相信，此舉有助讓緬甸軍方負起相關責任。
路透社引述美國官員說法報導，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於21日在華府的美國大屠殺紀念館（U.S. Holocaust Memorial Museum）作出上述宣布。該紀念館正舉行特展，以讓外界了解羅興亞人面臨的困境。
不願透露姓名的官員透露，布林肯下令進行「法律和事實分析」後得出結論，即緬甸軍隊對羅興亞人實施種族滅絕；且華府認為，正式認定有助加重國際壓力，以要求軍政府承擔相關責任。
一名國務院高階官員指出：「這將讓他們（緬甸軍政府）難以繼續其暴行。」
自冷戰時期以來，美國國務院曾6度使用「種族滅絕」一詞，描述波士尼亞（Bosnia）、盧安達（Rwanda）、蘇丹達佛（Darfur）大屠殺，以及伊斯蘭國（Islamic State）對伊拉克亞茲迪人（Yazidis）等少數族裔的攻擊等。最近一次是在去年1月，時任國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）認定中國對新疆維吾爾族等少數民族進行種族滅絕。
緬甸2017年發動軍事鎮壓，造成73萬餘名羅興亞穆斯林逃至鄰國孟加拉。
聯合國真相調查小組（UN Fact-Finding Mission）於2018年指控緬甸軍方鎮壓羅興亞人之舉屬於種族滅絕，不過華府當時僅將相關暴行稱為「種族清洗」（ethnic cleansing）。
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範