行政院會通過刪除《礦業法》霸王條款，為何原民和環團認為「一次性同意」可能有問題？
我們想讓你知道的是
由於目前並沒有規定如果部落不同意，就不能再辦，所以業者的確可以「無限次再辦理」。然而這也可能造成業者不停地去找部落協商，直到部落同意為止。
亞洲水泥公司新城山礦區鄰近玻士岸部落，因涉及土地返還計畫、地質安全等爭議，長年大小抗爭不斷，地方居民意見兩極，呼籲政府修正礦業法聲音不斷；經濟部2月中預告《礦業法》修正草案，3月初提交行政院，行政院今（19）日院會拍板，當中被視為「霸王條款」的條文刪除，並要求業者不論礦場大小都要辦環評，也要落實原住民諮商同意；接下來將送交立法院審查。
不過對原民團體和環團來說，修法草案中雖然要求業者做環評，靠近部落的礦場也必須落實原住民部落的諮商同意程序，但兩者都是「一次性」的，可能還是會造成「一次同意」就「永久採礦」等問題。
有哪些修法重點？
經濟部說明，就各界所關注的國土資源保育、永續發展、原住民族權益、資訊公開及民眾參與等議題，進行跨部會溝通整合，再就土地使用權取得及礦場加強管理等相關條文，總共有87條，礦業法修法主要重點包括：
- 刪除俗稱「霸王條款」規定
刪除現行第31條主管機關依法駁回礦業權展限申請案之補償規定及刪除現行第47條礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地之規定。（修正條文第35條及第55條）
- 強化環境保護，要求業者一次性補辦環評
針對環境影響評估法規施行前，未曾辦理環境影響評估且對環境有相當影響之礦場，要求礦業權者一次性辦理環境影響評估，若於修法完成後一定時間內，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地；並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。
以往用地核定因早在《環評法》之前，依法可不用做環評，民國84年《環評法》上路後，面積大於2公頃者才要經過環評。修正草案通過後，面積大於2公頃，且產量大於5萬公噸（大礦）的敏感區，共計10個礦區，必須按照《環評法》第5條，在三年內補辦環境影響說明書，提報環保署環評大會審查，若未通過環評，將廢止核定用地。
至於面積大於2公頃，但產量小於5萬公噸（小礦），共計31礦，則必須按照《環評法》第28條，五年內要補辦環境影響調查因應對策，亦即簡易環評。
- 原住民族權益：必須辦一次性諮商同意
落實《原基法》21條的精神，針對礦場位於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地者，於新申請礦業用地時，要求礦業權者依《原住民族基本法》相關規定，辦理諮商同意；至於既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，不待礦業權展限，修正通過後一定期間內，要求一次性辦理諮商同意，若未辦理，將廢止礦業用地，而未獲同意或過程延宕者，則要求停工，以落實法院判決保障原住民族之意旨。
針對環團希望明確訂定頻率，官員說，將交由雙方協調，不強制規定，對採礦周遭居民、原住民、業者，是較有利做法。涉及原民諮商同意共計76礦。
- 資訊公開並保障公民參與
受理礦業申請案階段即進行資訊公開之程序，並在礦業用地申請及礦業權展限階段增加當地居民參與機制。
- 加強礦業管理及開採總量管制
新增在礦業執照中敘明當次核定採取量，開採數量將落實總量管制；提昇礦場環境維護標準須經環境技師簽證；以不法手段取得礦業權者應為撤銷其礦業權之事由；加強礦場自我管理及礦業用地使用完畢後之整復規定及違反之罰則。
- 新增回饋機制
新增提撥礦產權利金之一部分，作為回饋經費來源，回饋受礦業開發影響之當地居民，並將回饋機制法制化之規定。
「一次性」的原住民諮商同意和「一次性」的環評足夠嗎？
雖然礦業法終於要求既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，不待礦業權展限，修正通過後一定期間內，要求一次性辦理諮商同意，若未辦理，將廢止礦業用地。
不過日前原住民團體和原住民立委伍麗華曾指出，要保障原住民族，絕對不能是「一次性取得永久的同意」。她可以理解像採礦這類持續性的事業，需要取得明確且穩定的開發權利，但亞泥所屬的遠東集團董事長徐旭東之所以可以趾高氣昂的告訴族人：「你的祖先已經同意了」，就是因為他對於諮商同意「自由、事先、知情、同意」的精神毫無認識。
採礦事業和相關權利的取得動輒持續20、30年，在這麼長時間後，天然的地質變化和人為的開發行為，都可能讓環境或周遭的人文生態產生變化，採礦行為是否合適繼續進行、在地居民的生活及經濟安全能否延續，都需要定期更新的檢視，這是為什麼採礦權以20年為一期，要繼續開發就應申請展限。因此她才強烈要求諮商同意應設有期限，期限屆滿，就要提供新的資料，讓現居的族人重新評估是否同意繼續開發及相關利益回饋或環境改善機制。
今年2月，亞泥新城山礦場所處的玻士岸部落舉辦諮商同意投票，同意方壓倒性勝出，意味著同意亞泥繼續開挖。但「反亞泥還我傳統領域自救會」總幹事鄭文泉日前就曾在記者會上表示，《礦業法》及《原基法》均未提及諮商同意是否有期限，動輒數十年的開採，後代沒有選擇、只能接受。他指出，《礦業法》草案應明訂原民諮商同意要有期限，讓不同世代族人有權決定自身命運。
今天記者會上，礦務局主任秘書徐銘宏回應媒體提問時坦言，雖然現在修法草案對新用地和既有的礦業用地都要求辦理原住民諮商同意，如果沒有辦理或是沒有獲得部落同意，就會面臨不予核定或者停工的處分，停工到一個程度也可能看情況廢止礦權；但是因為原基法的《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》中，並沒有規定如果部落不同意，就不能再辦，所以業者的確可以「無限次再辦理」。然而這也可能造成業者不停地去找部落協商，直到部落同意為止。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）