行政院會通過刪除《礦業法》霸王條款，為何原民和環團認為「一次性同意」可能有問題？

亞洲水泥公司新城山礦區鄰近玻士岸部落，因涉及土地返還計畫、地質安全等爭議，長年大小抗爭不斷，地方居民意見兩極，呼籲政府修正礦業法聲音不斷；經濟部2月中預告《礦業法》修正草案，3月初提交行政院，行政院今（19）日院會拍板，當中被視為「霸王條款」的條文刪除，並要求業者不論礦場大小都要辦環評，也要落實原住民諮商同意；接下來將送交立法院審查。

不過對原民團體和環團來說，修法草案中雖然要求業者做環評，靠近部落的礦場也必須落實原住民部落的諮商同意程序，但兩者都是「一次性」的，可能還是會造成「一次同意」就「永久採礦」等問題。

有哪些修法重點？

經濟部說明，就各界所關注的國土資源保育、永續發展、原住民族權益、資訊公開及民眾參與等議題，進行跨部會溝通整合，再就土地使用權取得及礦場加強管理等相關條文，總共有87條，礦業法修法主要重點包括：

刪除俗稱「霸王條款」規定

刪除現行第31條主管機關依法駁回礦業權展限申請案之補償規定及刪除現行第47條礦業權者提存地價、租金或補償後，得先行使用土地之規定。（修正條文第35條及第55條）

強化環境保護，要求業者一次性補辦環評

針對環境影響評估法規施行前，未曾辦理環境影響評估且對環境有相當影響之礦場，要求礦業權者一次性辦理環境影響評估，若於修法完成後一定時間內，未辦理、未通過或未依審查結論辦理者，最重將廢止礦業用地；並增訂環境維護計畫及礦場關閉計畫。

以往用地核定因早在《環評法》之前，依法可不用做環評，民國84年《環評法》上路後，面積大於2公頃者才要經過環評。修正草案通過後，面積大於2公頃，且產量大於5萬公噸（大礦）的敏感區，共計10個礦區，必須按照《環評法》第5條，在三年內補辦環境影響說明書，提報環保署環評大會審查，若未通過環評，將廢止核定用地。

至於面積大於2公頃，但產量小於5萬公噸（小礦），共計31礦，則必須按照《環評法》第28條，五年內要補辦環境影響調查因應對策，亦即簡易環評。

原住民族權益：必須辦一次性諮商同意

落實《原基法》21條的精神，針對礦場位於原住民族土地或部落及其周邊一定範圍內之公有土地者，於新申請礦業用地時，要求礦業權者依《原住民族基本法》相關規定，辦理諮商同意；至於既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，不待礦業權展限，修正通過後一定期間內，要求一次性辦理諮商同意，若未辦理，將廢止礦業用地，而未獲同意或過程延宕者，則要求停工，以落實法院判決保障原住民族之意旨。

針對環團希望明確訂定頻率，官員說，將交由雙方協調，不強制規定，對採礦周遭居民、原住民、業者，是較有利做法。涉及原民諮商同意共計76礦。

資訊公開並保障公民參與

受理礦業申請案階段即進行資訊公開之程序，並在礦業用地申請及礦業權展限階段增加當地居民參與機制。

加強礦業管理及開採總量管制

新增在礦業執照中敘明當次核定採取量，開採數量將落實總量管制；提昇礦場環境維護標準須經環境技師簽證；以不法手段取得礦業權者應為撤銷其礦業權之事由；加強礦場自我管理及礦業用地使用完畢後之整復規定及違反之罰則。

新增回饋機制

新增提撥礦產權利金之一部分，作為回饋經費來源，回饋受礦業開發影響之當地居民，並將回饋機制法制化之規定。

「一次性」的原住民諮商同意和「一次性」的環評足夠嗎？

雖然礦業法終於要求既有礦業用地未曾辦理原民諮商同意者，不待礦業權展限，修正通過後一定期間內，要求一次性辦理諮商同意，若未辦理，將廢止礦業用地。

不過日前原住民團體和原住民立委伍麗華曾指出，要保障原住民族，絕對不能是「一次性取得永久的同意」。她可以理解像採礦這類持續性的事業，需要取得明確且穩定的開發權利，但亞泥所屬的遠東集團董事長徐旭東之所以可以趾高氣昂的告訴族人：「你的祖先已經同意了」，就是因為他對於諮商同意「自由、事先、知情、同意」的精神毫無認識。

採礦事業和相關權利的取得動輒持續20、30年，在這麼長時間後，天然的地質變化和人為的開發行為，都可能讓環境或周遭的人文生態產生變化，採礦行為是否合適繼續進行、在地居民的生活及經濟安全能否延續，都需要定期更新的檢視，這是為什麼採礦權以20年為一期，要繼續開發就應申請展限。因此她才強烈要求諮商同意應設有期限，期限屆滿，就要提供新的資料，讓現居的族人重新評估是否同意繼續開發及相關利益回饋或環境改善機制。

今年2月，亞泥新城山礦場所處的玻士岸部落舉辦諮商同意投票，同意方壓倒性勝出，意味著同意亞泥繼續開挖。但「反亞泥還我傳統領域自救會」總幹事鄭文泉日前就曾在記者會上表示，《礦業法》及《原基法》均未提及諮商同意是否有期限，動輒數十年的開採，後代沒有選擇、只能接受。他指出，《礦業法》草案應明訂原民諮商同意要有期限，讓不同世代族人有權決定自身命運。

今天記者會上，礦務局主任秘書徐銘宏回應媒體提問時坦言，雖然現在修法草案對新用地和既有的礦業用地都要求辦理原住民諮商同意，如果沒有辦理或是沒有獲得部落同意，就會面臨不予核定或者停工的處分，停工到一個程度也可能看情況廢止礦權；但是因為原基法的《諮商取得原住民族部落同意參與辦法》中，並沒有規定如果部落不同意，就不能再辦，所以業者的確可以「無限次再辦理」。然而這也可能造成業者不停地去找部落協商，直到部落同意為止。