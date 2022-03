《樂動心旋律》拿下製片工會、編劇工會等大獎，奧斯卡最佳影片預期成為Netflix、Apple TV+兩大串流之爭

2022第94屆奧斯卡頒獎典禮將於台灣時間下週一舉辦,在影藝學院會員投票的這段期間,各大賽前風向指標獎項也陸續揭曉得主。此前Netflix的《犬山記》收下英國影藝學院最佳影片(The British Academy of Film and Television Arts,BAFTA)、美國導演工會獎(Directors Guild of America)等大獎;而稍早,Apple TV+的《樂動心旋律》則抱走美國製片工會獎(Producers Guild of America,PGA)、美國編劇工會獎(Writers Guild of America,WGA)等大獎,也讓本屆奧斯卡最佳影片之爭,幾乎成為兩家串流平台互別苗頭的戰場。

Photo Credit: AP / 達志影像 《樂動心旋律》出席美國製片工會獎

《樂動心旋律》

由《塔盧拉》導演夏安海德(Sian Heder)自編自導的《樂動心旋律》,為改編自2014年法國電影《貝禮一家》的作品,而《樂動心旋律》從去(2021)年初日舞影展發跡亮相,就於日舞影展美國劇情競賽片單元擒下4項大獎,包含評審團大獎、評審團特別獎—最佳整體演出、最佳導演獎、觀眾票選獎。

除了獎項之外,Apple TV+更以2500萬美金的價碼買下《樂動心旋律》的全球發行版權,打破此前由《棕櫚泉不思議》在日舞影展成交價碼(1750萬美金)的最高紀錄,基本上《樂動心旋律》就是去年日舞影展就搶風頭的劇情電影。

而到了去年底至今的北美獎季熱戰,《樂動心旋律》最具亮點的,當屬男配角特洛伊科特蘇爾(Troy Kotsur),至今囊括了多數大獎的最佳男配角,包含英國影藝學院獎、美國演員工會獎、影評選擇獎、獨立精神獎等等,基本上奧斯卡男配角已經十拿九穩。

回到《樂動心旋律》本身,此片雖然僅入圍奧斯卡最佳影片、男配角、改編劇本3項大獎,遠遠不及《沙丘》、《犬山記》、《貝爾法斯特》等備受矚目大片的提名數量,不過,從目前風向來看,《樂動心旋律》極有可能將獎項全數抱回。

製片工會、編劇工會、演員工會

2022美國製片工會獎上週末公布得獎名單,《樂動心旋律》從《沙丘》、《犬山記》、《西城故事》、《千萬別抬頭》、《貝爾法斯特》等強片中脫穎而出,奪下最佳影片,當然,拿下此戰的最佳影片,更加增添《樂動心旋律》拿下奧斯卡最佳影片的機率與信心。

美國製片工會獎是製片人肯定製片人的獎,而奧斯卡最佳影片,正是頒給製片人。而根據《關鍵評論網》的〈原來奧斯卡那麼好預測(下):要猜小金人得主?看專業的公會獎下注最準〉文章指出,奧斯卡在最佳影片決選上採取的是「排序制」,意即會員投票選出最佳影片得主時,並非僅投出一票,而是要將所有入圍影片依照喜好程度排序,計票時則會將每一輪票數最少的影片其選票打散,重新分配給選票下一個順位的影片,反覆計算直到有單一部片票數過半為止。

在北美獎季所有頒發最佳影片的前哨戰,僅美國製片工會獎擁有和奧斯卡最佳影片同樣的投票制度,也因此更加具備準確性,這就是為什麼美國製片工會獎一直被視為是奧斯卡最佳影片強力指標的主因之一。

更重要的是,從往年數據來看,歷屆32部在美國製片工會獎得到最佳劇情片的電影(尚未包含《樂動心旋律》),共有22部最終在奧斯卡成功抱回最佳影片,換句話說,美國製片工會獎僅10次與奧斯卡最佳影片得主不同;而近10年僅有2016年《大賣空》、2017年《樂來越愛你》、2020年《1917》在拿下美國製片工會獎後無緣奧斯卡最佳影片,這3屆的奧斯卡最佳影片得主分別是《驚爆焦點》、《月光下的藍色男孩》以及《寄生上流》。

從美國製片工會獎的歷史來看,目前《樂動心旋律》在最佳影片中盤佔數據優勢;值得一提的是, 2014年美國製片工會獎首次同時將獎項頒給兩部電影,分別是《自由之心》以及《地心引力》,而當年最後由《自由之心》奪下當屆奧斯卡最佳影片。

Photo Credit: Apple TV+

再來是2022美國編劇工會獎。與美國製片工會獎相同,此獎也於上週末公布得主。《樂動心旋律》的夏安海德在改編劇本項目中,從《沙丘》、《夜路》、《倒數時刻》、《西城故事》脫穎而出。拿下此戰之後,加上《樂動心旋律》也於英國影藝學院獎獲得改編劇本,奧斯卡的改編劇本獎也越來越近。

然而,倘若《樂動心旋律》真的能順利收下奧斯卡最佳劇本獎,就也確實大幅增加獲得最佳影片的機率。從數據來看,自2006年第 78屆奧斯卡至今,歷屆最佳影片得主僅有《水底情深》、《游牧人生》沒有拿到劇本獎,其餘最佳影片全數和劇本獎綁在一起(原創或改編),因此從歷史推論,可以大膽地說,要拿下奧斯卡最佳影片,基本上一定要在劇本獎中獲得肯定。

最後是美國演員工會獎,此獎項於2月28日頒發,也將象徵最高榮譽的「最佳整體演出獎」頒給《樂動心旋律》,此獎項到手,也代表《樂動心旋律》離奧斯卡最佳影片再近一步。

美國演員工會獎是由「演員公會暨美國電視和廣播藝人聯合會」(SAG-AFTRA)主辦,工會成員約16萬人,擴及演員、歌手、配音員等領域,也根據〈原來奧斯卡那麼好預測(下):要猜小金人得主?看專業的公會獎下注最準〉一文指出,美國演員工會每年隨機從整體16萬會員中各選取2100位任命為當屆具投票資格的評審。