品種介紹：面惡心善的比特犬（Pitbull）

文：Furtune毛知音

前言

筆者在美國動物醫院工作近十載，每周都會碰到數十隻比特犬或是比特混種犬，幾乎每隻都非常親人。每個品種都有個性親人的個體，也都有警戒心高的個體。因此，在接觸陌生、不熟悉的狗狗時，無論是什麼品種，請務必友善、尊重地對待狗狗，也請保持警覺，仔細觀察狗狗的肢體語言，以保護自身及狗狗的安全。

歷史

比特犬其實是四種犬種的統稱：

美國比特鬥牛㹴（American Pit Bull Terrier）

美國斯塔福郡鬥牛㹴（American Stafforshire Terrier）

美國鬥牛㹴（American Bulldog）

英國斯塔福郡鬥牛㹴（Staffordshire Bull Terrier）

這四種狗都長得很像，牠們的源淵也都很接近，都是由古英國鬥牛㹴所培育出來的品種。在19世紀以前，看古英國鬥牛㹴跟牛互相廝殺是工作之餘重要的娛樂節目之一，除了鬥牛之外，看這些狗鬥熊也是當時的餘興節目。為了增加古英國鬥牛㹴的速度、攻擊力、咬合力等戰鬥能力，繁殖者將古英國鬥牛㹴跟不同狗種進行培育，進而繁殖出好幾種相似的品種。

英國在1835年通過《防止動物虐待法案》（Cruelty to Animals Act 1835），禁止鬥牛、鬥熊的行為；1911年再度通過《保護動物法案》（Protection of Animals Act 1911），禁止鬥犬。英雄無用武之地，這些原本是拿來打架的狗狗漸漸地從工作犬，變身成為寵物，個性上也慢慢地變的非常親人、可愛。而現在已經沒有古英國鬥牛㹴這個品種了，取而代之的是上述的四種比特犬類型的犬種。

體型

這四種狗狗的體型大小不一，英國斯塔福郡鬥牛㹴較為小隻，美國品種較為大隻。下面將平均值列出，供各位讀者參考。

身高：40-50公分 （到肩膀高度）

體重：15-30公斤

毛型：短毛

顏色：沒有特定毛色。

個性

這幾種狗狗的個性差異不大，牠們都很好動、愛玩、活潑，而且運動需求高，若無法讓他們充分發洩精力的話，很有可能會開始破壞家具。耐力高、穩重是大家喜歡牠們的原因之一。親人、黏人更是讓很多飼主對牠們愛不釋手！ 一有機會，牠們會舔的每個人滿臉的口水！

牠們也比其他品種來的固執，所以主人在訓練上要多花費一點心力，而且主人一定要堅守自己的地位，不能被牠們騎到頭上去。牠們非常聰明，很會察言觀色，所以不要讓牠們在訓練上可以投機取巧。

愛挖洞、愛拉扯、愛拔河是牠們的天性，所以東西盡量收在高處，下方的櫃子務必收好、關好，以防東西被拖的到處都是。玩具也需要準備耐啃咬型的，不然可能玩一天就壞了。

社會化訓練對這些品種來說更是重要。能越早開始社會化訓練越好。牠們從小就要練習跟不同的狗狗相處，也要學習聽從不同人類的指令，習慣讓不同的人餵食零食、玩玩具等。每次有新狗狗跟牠們玩、陌生人靠近，都要給零食吃，也要稱讚牠，重點就是要讓他們學會和平的互動，才會有正面的回報。而從小就獨自一隻狗生活，完全沒有社會化的話，長大後會比較難跟其他狗狗相處。

Photo Credit: Furtune毛知音提供

Photo Credit: Furtune毛知音提供

健康

比特犬是比較容易過敏的品種。皮膚過敏、腸胃道過敏都有可能發生。飼主可能會注意到這些狗狗特別容易癢，很愛抓癢，很愛舔腳趾頭，舔的紅紅、腫腫的，甚至會舔到破皮、發炎；也有的狗狗容易上吐下瀉，才餵一口水果、才換一口飼料，就出現腸胃道症狀。

惡霸犬（American Bully）

這個新興的品種是用美國比特鬥牛㹴（American Pit Bull Terrier）培育出來的新品種。惡霸犬比比特犬更粗壯，更有肌肉感，頭也比較大，鼻子也更短一些。外表看起來兇神惡煞，其實內心是善良可愛的。目前大部分的非營利畜犬協會／犬業俱樂部都尚未認證這個品種。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航