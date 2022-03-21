農地違章工廠納管大限已到，仍有8000家未申請，環團質疑蘇貞昌說「不會斷水斷電」讓業者心存僥倖

3月19日是農地違章工廠申請納管「大限」，未納管者恐怕面臨斷水斷電，因適逢周末登記截止日順延到今（21）日，經濟部統計仍有8000家未申請。不過行政院長蘇貞昌日前質詢時表示，「不會期限一到馬上斷水斷電」，環團批評，該發言讓違法廠商有僥倖心態，也讓公部門執法無所適從，呼籲列出優先名單，期限一到就要稽查並執行斷水電，恢復農地農用。

據2019年7月24日總統府公布施行《工廠管理輔法》（以下簡稱《工輔法》）部分修正條文、2020年3月20日配套子法《特定工廠登記辦法》規定，排除中、高污染度的工廠，讓2016年520之前既有的低污染工廠執行「全面納管、就地輔導」，要在2年內提出納管的申請。

依據經濟部「非屬低汙染之既有未登記工廠轉型、遷廠或關廠及輔導期限處理原則」，計算2年申請期間，低汙染業者限期須在2022年3月19日前，儘速辦理納管或臨登換證，以完成特定工廠申請規定。符合納管條件的工廠，可以上網下載申請書，再向所在地的地方政府送件申請納管，政府就會協助輔導，讓工廠能符合消防、建築安全等相關規定，並逐步完成特定工廠登記、變更合法工業用地。

死線在即，還有上萬家工廠沒有申請納管

不過地球公民基金會研究員蔡佳昇指出，截至3月初，全台4.5萬家在2016年520之前既有的農地違章工廠，還有1.2萬家還沒根據規定，在《工輔法》上路起2年內，提出納管的申請。

另外根據民眾檢舉，農地違章工廠早從2019年4.5萬家，擴增到近期的5.4萬家，官方、民間統計落差近萬家，地方恐有更多農地工廠黑數尚未列管。

一間桃園在地的代書事務所也在臉書上直言，許多業者都趕在最後一刻才要送件申請，過完農曆年後，事務所的案件量多到處理不完。他們也強調，納管只是第一步，就像自首，改善完成才無罪；改善計畫業者們就就要拿出真本事，否則明年319可能還是出局，繳的納管金全都沒收，電表還是保不住。

《報導者》點出三大問題，除了仍有部分業者抱著僥倖心態，因為清查困難，需要耗費大量時間人力，認為自己就算現在不申請納管也不一定會被「查到」之外，另外更實際的困難包括有不少工廠的用地是租的，地主如果不願意納管，業者想納管也可能因此遇到困難；另外還有部分業者因為納管後，要改善工廠合乎法規的成本過高，如果「不能繼續違法營運」不如選擇將工廠關起來。

地球公民基金會表示，對照最後未申請納管的家數與地方政府人力，如果難以查完，主張政府應善用累計收取新台幣24億元的納管輔導金與營運管理金增聘稽查人力，以落實執法。

蘇貞昌「不會斷水斷電」，環團質疑：讓違法業者有僥倖心態

國民黨立委楊瓊瓔本月11日在立法院會施政總質詢時關切，農地工廠納管的期限到，未登記的工廠是否將被「斷水斷電」。蘇貞昌答詢時表示，雖然不會馬上「斷水斷電」，但仍希望業者要依照政府法令申請納管。蘇貞昌呼籲，「已經這麼有空間了，趕快登記納管，大家一起往合法的方向去走。」

而這番話也讓不少人憂心，是否在幫違法工廠「找後路」；地球公民基金會當天就在臉書上提出質疑，表示為鼓勵納管，經濟部中部辦公室的官網首圖還是「違法沒有水電，執法沒有隨便」，各縣市政府也都積極實地拜訪工廠發布新聞稿宣示將會積極執法，請廠商不要心存僥倖。但蘇貞昌發言完全打臉近期經濟部中部辦公室及各地方政府積極宣傳的辛勞。

他們表示，希望蘇貞昌說清楚，「如果不會馬上下令，那是什麼時候才會下令要斷水斷電？至今都還尚未遞交申請的未納管工廠，聽到院長一句『不會斷水斷電』，還會有守法的意願嗎？」

地球公民基金會也表示，違法工廠趁下雨將重金屬污水偷排進水圳，倒楣的是下游農地，就算沒有故意偷排，意外洩露或工廠大火產生的灌救廢水，燃燒產生的不知名化學物質流入農田，造成的風險更是無法評估。他們會持續關心今天申請截止後的數量，監督政府進行下一步。

雖然環團希望政府積極面對，但也有立委幫助工廠業者陳情，《聯合報》報導，違章農地工廠以中南部為大宗，民進黨立委林岱樺就表示，高雄的「農產業群聚區」分布在農漁村，對地方經濟有一定貢獻，農委會沒有實地下鄉會勘或聽取民意，全靠套圖畫設，連地層下陷或不利耕作的地方也被劃入，一旦特登結束，工廠永無翻身機會，另因整治成本過高，農地也不可能恢復農用。

林岱樺說，農委會使用的農產業群聚區，從憲法到任何法令都沒有出現過，「這是荒謬的行政作為，可能已經牴觸母法工廠管理輔導法」；目前除陳情行政院，同時也思考聲請釋憲。

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核稿編輯：翁世航