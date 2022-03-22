【國際大風吹】專訪俄羅斯民眾：被制裁又被歧視，「開戰不是我的決定，為何要我負責？」

俄烏戰爭開打超過20天，暫時還沒有停火跡象，國際社會也持續對俄羅斯實施經濟制裁，不斷施壓。俄羅斯總統普亭16號向全國喊話，表示這代表西方世界就是要從內部瓦解俄羅斯，俄羅斯必須堅持下去。

但一般俄羅斯民眾，對於普亭的說法買單嗎？看看國際社會的各種制裁目前為止產生了什麼樣的衝擊，同時我們也實際專訪到莫斯科市民，聽聽看他們的日常生活受到什麼影響？又如何看待這場戰爭呢？

為懲罰權貴而生的制裁，難免傷及平民

截至3月16號，以美國、歐盟、英國為主的西方各國，已經對俄羅斯實施了大大小小的各種制裁措施。其中一大類是針對個人，包括凍結普亭和他身邊政商權貴的外國資產；另一大類則是金融制裁，包括停止跟俄羅斯央行往來，還有把好幾個俄羅斯銀行排除在全球金融結算系統之外，造成跨境交易的困難。

另外，還有一類是針對貿易和旅遊，例如直接停飛來往俄羅斯的班機、禁止把特定機械設備、半導體、化學物質等商品出口到俄羅斯，還有七大工業國集團也宣布，即將取消對俄羅斯的最惠國待遇，俄羅斯商品進口到這些國家的關稅恐怕會大幅提高。

Photo Credit: 國際大風吹

根據耶魯大學管理學院的統計，截至3月16號，有將近400家外國公司宣布全面撤離、暫停，或縮減在俄羅斯的業務。從蘋果、Google母公司Alphabet、麥當勞、星巴克、宜家家具，還有Visa、Ｍastercard、JCB等三大國際發卡組織，全部都在清單上。

這些制裁雖然主要是為了打擊精英階層，但另一方面也無可避免的重挫股市，同時造成盧布重貶，衝擊一般人的日常生活。例如，家裡小朋友才剛滿一歲的媽媽就說，尿布錢在一個月內幾乎翻倍。

我們通常買的尿布是一包980盧布，大概可以撐一個月，現在價錢是1700盧布。

BBC報導，開戰第一週，消費者物價指數就上漲了2.2%。不只是貨幣貶值的關係，也是因為物流公司暫停業務造成供應鏈障礙。一位莫斯科居民說，同樣的日常雜貨，3月中的價錢是2月底的1.5倍。同時，牛奶也幾乎漲了一倍。部分民眾擔心未來只會越來越貴，開始提前囤積物資。部分零售業者不得不針對麵粉、糖等等民生必需品，實施限購令，以免恐慌情緒進一步蔓延。

除了民生必需品，俄羅斯也出現藥物短缺的狀況。雖然藥品不在制裁範圍內，但金流和物流的制裁措施，卻可能影響生產供應。部分跨國藥廠，例如諾華、輝瑞等等，表示會暫停在俄羅斯的生產投資和臨床實驗，但出於人道考量，還是會提供必需藥品。

日子難過該怪誰？俄官方嚴控輿論

鋪天蓋地的經濟制裁，正一步步席捲俄羅斯。連普亭都坦承，失業率飆高的可能性很高。

這個新現實需要深層的經濟結構改革，我不隱瞞 改革並不容易，會導致暫時的通貨膨脹和失業率上升 ——俄羅斯總統普亭

普亭在宣布開戰的時候，強調俄羅斯是出於自保，不得不採取所謂特殊軍事行動，而這一切經濟的打擊，也是因為西方就是要摧毀俄羅斯。不過一般人又是怎麼想的呢？比較偏官方的兩家機構，在軍事行動開始後幾天公布民調結果，普亭的支持率上升6、7個百分點，來到70%。而一組相對獨立的研究在3月初的民調則顯示，有58%的受訪者贊成軍事行動，有23%反對。

為了了解俄羅斯民眾的感受，我們遠端專訪到一位住在莫斯科33歲的行銷工作者，尤莉亞。必須補充的是，俄羅斯在3月3號火速通過新法，凡是散播關於俄軍「假消息」的人士，最重可處15年徒刑，因此找到願意表態的受訪者並不容易。尤莉亞開頭就說，自己和身邊不少朋友其實反對戰爭。

我跟很多人聊過，第一，很多人都覺得非常糟糕，覺得很丟臉，他們都在關注這場悲劇，覺得怎麼可能（除了戰爭）別無他法？ ——尤莉亞（莫斯科行銷工作者）

Photo Credit: 國際大風吹

她說自己母親的家族，其實來自蘇聯時期的烏克蘭，自己在當地也有親戚朋友，而戰爭讓他們很難面對彼此。在此同時，即使俄羅斯社會內部，對於戰爭有人支持也有人反對，但在新聞媒體上完全沒有公開討論，幾乎成為禁忌的話題，也讓她很難有可靠的資訊來源來理解戰況，以及思考誰該負責。

我知道有些人會在社群媒體上討論這次行動，有些人現在還會，但在公開領域幾乎沒有什麼討論，大部分人都在廚房私下談。

我知道有些部落客在討論這件事，他們大部分都離開俄羅斯了，我沒有看到任何媒體真正討論現況（戰況）。

「開戰不是我的決定，為何要我負責？」

受到經濟制裁的影響，不只是生活必需品漲價了，連尤莉亞媽媽平常固定吃的藥都突然變得很難買。雖然她能理解這是西方國家在施壓俄羅斯，但一般大眾並不能決定開戰，卻得受到制裁的懲罰，實在是很諷刺。

我還蠻喜歡這個說法：感覺像跟一個會家暴的丈夫關在一起，但又把他做的事怪到我頭上。

不是我的決定，那為什麼我得......為什麼我卻要負責？他們期待我們做什麼呢？

我甚至不能正確形容現況（戰爭），這是最悲哀和諷刺的。

另外，她也表示除了經濟制裁之外，國際上不只反戰，似乎也開始把所有俄羅斯人貼上標籤。她和身邊朋友都有因為國籍而被歧視的經驗。

譬如我的好朋友，她沒有拿到想要的工作，基本上對方當著她的面說：因為你是俄羅斯人，我們不能收你。這非常種族歧視，就像⋯⋯說因為他們造成COVID大流行，而把所有亞洲人停職。

對國家來說，經濟和金融制裁，可說是除了直接開戰以外最強力的懲罰手段，但從古至今，這樣的制裁都難免傷害到無辜民眾。在我們哀悼戰場上的傷亡，以及家園被毀、被迫遠走他鄉的難民之外，一般俄羅斯人，尤其是反戰的那些，其實也正在承擔政府決策的後果。

採訪準備過程中，我們嘗試接觸幾位俄羅斯人，結果發現他們真的受訪意願不高。有的本來覺得可以考慮，但後來想一想還是放棄了。例如其中一位接受我們訪談的人表示，他在考慮過程中意識到自己真的很害怕，因為在當地討論這件事很危險，考量到對父母小孩的責任，決定還是沒辦法受訪，還說很抱歉他是膽小鬼。可以想像此刻俄羅斯社會的氛圍，是非常壓抑的。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航