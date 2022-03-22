看著外表與德國人無異的難民，讓我與烏克蘭有了生命共同體的連結

戰爭到了，難民來了

這次歐洲各國因為烏俄戰爭而大團結，是始料未及的事。

原本德國人民覺得戰爭離自己很遠，就如同是天上的星星一樣遠，二戰後維持了77年和平的戰後子民，即使是現今六十多歲的人，打從出生也從未見聞過戰爭是怎麼回事，日常生活中，只有從新聞偶而會聽到從德國城市的地下裡挖出未爆彈，不小心拆彈發生爆炸，人被炸傷或甚而炸死的意外。未爆彈是77年前的炸彈，戰爭之後重建家園後的人民，過的是安居樂業的生活，人們相信戰爭不會再有可能發生。

德國子民長久背負過往縱容獨裁者侵略他國的原罪，現今子孫輩都必須向鄰國認錯，好幾代也還不了這筆巨高的人命債。他們都知道自己國家雖不是戰地，但打完侵略戰爭之後高昂的人道代價是什麼。德國80歲以上老一輩的人，除了小時候都跟著父母經歷過戰爭的廢墟與重建外，很多人也是自己國家的難民，敗戰國的子民從家鄉被驅趕出來，被迫到自己國家的其他地方去流亡，寄人籬下看自己國人的臉色。

德國經歷過一到兩次世界大戰的人都知道買房子，絕不能買落地窗，通風與採光都不是買房的要件，為了防禦戰爭侵襲民宅，他們買房子一定要買可以釘死門窗的房子，這樣門窗才不會被子彈及炸彈碎片給震碎。

烏俄交戰沒幾天之後，住家巴伐利亞邦外響了幾聲砲，之後嘎然停止，我趕緊開門往外看，看不到煙霧，住家附近又沉浸在一片死寂中，沒有人車聲，心中的徬徨讓我體驗到什麼是風雨中的寧靜。

心想，如果這砲聲是哪天哪個報紙新聞上報導說得某個戰爭開端，一定也不奇怪，絲毫也不訝異。這時心裡完全明白，為什麼那些從中東來的難民，聽到德國在歡慶節慶時放得煙火，他們會有噩夢再現的感覺，因為那歡慶的煙火聲與那瞬間奪走人命的炸彈聲是完全一樣的。歌舞昇平和風雨飄搖的聲音，可以讓人完全分不清也無法理出情緒，什麼是和平什麼又是戰亂，聲音一點也無法分辨。

自烏俄戰爭以來，歐洲世界就在這瞬間，快速變化了起來，一時之間感到在世界的任何角落，好像都不會高枕無憂的地方了。一千多公里外戰爭人民的家破人亡，已經不是只有新聞了，大量前來的難民也不是別的膚色的人民，他們與德國人長相幾近一樣，宗教、文化也相近，新聞中看到他們的家被炸毀、炸碎，讓大家有如自己同胞被摧殘的感受。

筆者所住生產奧迪車的茵格斯達（Ingolstadt）不遠的鄰國邊界，正處於人命交亡的戰事中，任何一點砲聲都會是把自己的命給炸掉的駭人聲浪，怎叫人不驚懼？現在超商炒菜用的油菜菜油根本買不到了。二月起直升5％的通貨膨脹，讓大家更感到荷包緊縮，近期的瓦斯漲到超過70％。這些物價的上揚與波動，更讓我們與烏克蘭有了生命共同體的連結。

終需一戰

烏克蘭人民現在奮命保衛的正是自由的價值，擁抱民主自由價值的人民，正在對抗獨裁強權的侵略。戰爭不管是哪一個國家贏，對人民來說都是輸，殘忍而可恨。很多人認為烏克蘭總統可以避戰為何要戰，可以和談為何要繼續打？還有人特意說不想涉入政治，認為和平無須付出代價。

政治是什麼，或許個人自有定義，但是當我們刻意避免政治時，政治就不斷地在追逼你。對於普亭（Vladimir Putin）而言，他視民主自由為敵人，他不斷地尋找敵人，敵人就會被他找到。身為民主自由陣營的人民，根本閃躲不了，這個戰爭其實就是普亭獨裁政權下必須面對解決的終需一戰，與習近平的理念可以說如出一輒。

難民來了，我們來接

俄烏戰爭的死亡人數在時間的拖延下，不斷地急劇上升中，寒冬與疫情伴隨著逃亡，讓逃離之路更加倉皇冷酷。逃離烏克蘭的難民已有300萬以上正在向世界各地尋求救護，波蘭首當其衝收了超過200萬以上的難民；三個星期以來，德國登記的烏克蘭難民也超過17萬人以上，尋求庇護的數字持續增加中。

這些鄰近國家或是德國上百萬的家庭為了接納數百萬的難民，家裡有房間可做收容的家庭都熱心而主動地登記，欲將接待烏克蘭的難民。烏克蘭因為離歐盟很近，他們來歐盟國家居留本就有90天不用簽證的優惠。現今根據歐盟法令，他們危及出逃之後，如有收容地點就可以居留並且工作，在現今的緊急狀況下無須冗長的難民身分審查，可年年延長簽證至少五年沒問題。

台灣人民雖然感到俄烏戰爭，是如同習近平打台灣的前哨戰爭，但對收容難民的可能性卻仍不敢也不願面對，在自己島上國家小確幸地過生活，確保日常生活不會有變化最為重要，這或許是大家的共識。但是如果要做世界的公民，其實不僅要有福共享地球的資源與繁榮，戰爭來時，我們是否也有想過要如何盡到世界公民的責任，有難也要一起擔當呢？

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航