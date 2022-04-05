《回到古代請吃飯》：清代統治者宮廷筵席更加鋪張，已成為統治者誇張炫耀的手段

文：李登年

美女、雜耍團、戲曲也加入

宴樂的發展

前面提到，宴樂在西周時期已形成基礎，並且加以制度化，為後世宴樂的發展打下堅實的基礎。由於宴樂和筵席的發展同步，都以物質生活的不斷豐富為前提，也受到國家政治、經濟、文化等因素的直接影響。

兩漢時期宴樂發展充分說明了這一點，東漢文學家班固《東都賦》云：

天子受四海之圖籍，膺萬國之貢珍。內撫諸夏，外綏百蠻。爾乃盛禮興樂，供帳置乎雲龍之庭。陳百寮而贊群後，究皇儀而展帝容。於是庭實千品，旨酒萬鐘。列金罍，班玉觴，嘉珍御，太牢饗，爾乃食舉《雍》徹，太師奏樂。陳金石，布絲竹，鐘鼓鏗鍧，管弦燁煜。抗五聲，極六律，歌九功，舞八佾，《韶》、《武》備，太古畢。

禮結合，使筵席「升有儀，降有序」，顯得更加完美。文字敘述不夠，至今仍然保存的中國漢代石刻中的宴樂畫面，更加形象地反映了漢代宴樂的發展狀況。

山東武梁祠有一組反映當時宴樂的百戲場面，其中有男有女，有人彈琴，有人吹塤，有人吹箎，還有人玩雜技。山東嘉祥畫像石的第二層，左右兩側都有宴樂畫面：左側一組三人；中間一人撫琴；右側一組三人，中間一人踏鼓而擊，另兩人舞蹈。

河南南陽石刻的造型有投壺圖像，還有男女帶侏儒跳舞，有劍舞，有象人、角抵，還有樂舞交作的圖案。

連雲港孔望山的摩崖造像中，則有許多漢代樂舞雜技的畫面，其中一組雜技表演——疊羅漢，十人共疊五層。第一層站立三人，第二層站兩人，第三層立三人，第四、五層均為一人。表演者作劈腿、曲肘、傾俯等驚險動作，形象生動逼真。

以上五組石刻，不僅反映出漢代宴樂形式的豐富多彩，而且說明漢代宴樂往外延伸，已由「藝」擴大至「技」，雜技、舞劍、象人、角抵等雜耍，已進入宴樂範圍。

「角抵」，亦稱觳抵，就是現今的摔跤，它起源於中國秦漢，是一種深受人們喜愛的技藝表演，漢代時也泛稱各種樂舞雜技為「角抵戲」。

在《漢書．武帝紀》記載：元封時「三月春，作角抵戲。」由於角抵有助興取樂的作用，自漢時成為宮廷宴樂後，歷代相沿，經久不衰，直到南宋吳自牧《夢粱錄》卷二十〈角抵〉一條，有詩云：「虎賁三百總威獰，急颭旗催疊鼓聲。疑是嘯風霪雨處，怒龍彪虎角虧盈。」都還可以見到，當時宮廷宴樂中角抵的盛況。

「象人」則是漢代宮廷中的專職藝人，專門在朝賀御筵場合演出逗人開顏，對於象人有兩種說法，一種是在《漢書．禮樂志》提到：「常從倡三十人，常從象人四人。」顏師古注引孟康曰：「象人，若今戲蝦魚師子者也。」另有一說，象人是戴假面具的優人。不管如何，象人在宮廷盛筵上插科打諢，引人發笑，給與筵者帶來不少樂趣，因而被納入宴樂範圍。

雜技也是漢代宴樂常見的活躍的表演。內容有頂竿、走索、飛劍、吞刀、吐火、耍輪盤、耍罎子、舞棍棒、馬術、鬥獸、口技等，儘管多為小雜耍，卻以短小精悍、活潑有趣為人們所普遍接受。濟南市郊無影山出土的西漢樂舞雜技陶俑群，生動再現二千多年前中國古代樂舞雜技表演藝術的實況。

樂舞雜技陶俑放置在一個長方形的陶製盤中，共二十一人，其中有七人登臺表演，姿態逼真；另兩人為女子，長袖花衣，相向起舞，婆娑多姿；兩人倒立，兩手著地，上身挺直，下肢前屈，頭部前伸，作「倒立」狀，造型矯健穩定而有力；一人騰空而起正在翻筋斗；另一人作高難度的柔術表演，雙足由身後上屈放於頭側。表演者左前方立一人，穿朱色長衣，可以轉動，似為指揮。

樂隊共七人伴奏，樂器有鐘、瑟、笙、小鼓、建鼓等。有兩女子長跪吹笙，其餘五位都是男性。陶盤的左右兩端有七人，一側三人戴冕形冠，另側四人頭戴環形帽，長衣曳地，拱手而立，全神貫注，陶醉情景之中。

「參差橫鳳翼，搜索動人心」，描述了此種情況，樂舞雜技陶俑多元形貌、三百六十度無死角、全景象的生動呈現，伎藝同台，上下同樂，歌舞昇平，皆大歡喜，再現西漢貴族生活娛樂宴飲的情景。

看完漢朝，唐代也不能讓步。唐代經濟繁榮，文化發達，外交頻繁，為宴樂的發展提供了有利的土壤，也是宴樂發展迅速的時期。唐代宴樂不僅繼承前代宴樂的形式和技藝，而且因為外交頻繁，吸取許多異域藝術的精華，無論技藝樂器，還是音樂歌舞，都不同程度地滲入了「洋」味。

譬如唐代長安宮廷中最著名的大型樂舞《秦王破陣》，就是中外結合、洋為中用的典範。在《舊唐書．音樂志》描述：「自破陣舞以下，皆擂大鼓，雜以龜茲之樂，聲振百里，動盪山谷。」意思是指《秦王破陣》樂舞，引進龜茲（古西域國名，在今新疆庫車一帶）等地的西域音樂，與傳統的中原舞樂結合，創造出更有特色的舞樂藝術，推動宴樂發展。

唐代歌舞「雜有四方之樂」，對唐代宴樂的發展影響極大，在明代胡震亨《唐音癸籤》卷十四中列舉了各種唐曲種類，如琴曲、羯鼓曲、琵琶曲、箏曲、笛曲、觱篥曲、舞曲等，不少都是外來的樂曲。根據唐杜佑《通典》卷一四六載，唐代把吸收域外樂舞而成的九部樂、十部伎、坐部伎、立部伎等，明確規定為「宴樂」。所以歷史上素來稱唐代樂舞為音樂史上的「高峰」「絕頂」，例如，被譽為唐代宮廷樂舞之最的《霓裳羽衣曲》，無論舞姿、著裝、音樂，都融進了域外文化的精華。

後繼的宋代維持一定程度的發展，根據《東京夢華錄》卷九記載北宋皇帝的壽筵，場面隆重而熱烈，宴樂形式多變而有次序，酒敬九巡，佳餚多達三十餘道，宴樂種類有十多種。依祝壽儀式的程序、敬酒的遍數、上菜的道數，每飲一酒、每上一菜，都有不同的宴樂相配。樂、酒、食彼此相侑，把與筵者的情緒調至興奮、極樂的最佳狀態。