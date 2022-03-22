台灣會不會像美國不斷升息？楊金龍曝背後考量：台積電不只關心出口

文：洪綾襄

央行總裁楊金龍在3月17日的2022年首次理監事會議後表示，美國經濟體是大而封閉，台灣經濟體是小而開放，封閉型經濟體比較可以控制他們的利率和匯率，台灣是小而開放，所以不能只看利率，也要看匯率。

楊金龍指出，台幣的匯價從2020年從一直升到27.6元，就是亞洲最強，所以從出口部門來看，就已表示我們與外部貨幣環境緊縮，台灣出口部門佔比很大，和外部部門有密切關係，楊金龍說：

「台積電不是只關心出口，還要一直投資進口設備，所以我們不能直接和美國一樣正式進入升息循環。」

至於台灣是否已踏進「連續性升息」的境界，楊金龍則表示，市場上不確定性因素仍多，這次升息「是一次性的，不會像美國聯準會暗示未來會連續性升息。」

展望未來，楊金龍認為，央行會持續往前穩定緊縮，當然貨幣政策和緊縮工具，除了利率之外，還有選擇性信用管制，至於俄烏戰爭持續下去，讓油價維持在108美元，以後若是到200美元、或是暴跌，政府就會針對能源價格的供給面因素導致物價上漲，就要用供給面的手段來處理，例如目前政府祭出的貨物稅，關稅，營業稅，油水電價格的調整機制，電價穩定機制等，就是供給面的手段。

楊金龍說：「如果只靠提升利率，只是需求面的手段，就比較難壓抑通貨膨脹，除非通膨是因為解封後內需消費需求高張，進口民生物品價格大幅上漲，像是美國。」

台灣需求面其實沒有很強，消費成長比去年好是因為基期（註：去年是負數），今年當然好，另外就是消費振興，大家一直都有在消費，所以利率升息是反映輸入性通膨。

楊金龍強調，台幣不只是從2020年才強，事實上從2017年開始，台幣兌美元就一直走強。因此要再次強調台幣的匯率，與外匯市場供需有關，而市場供需與資金移動有關，所以之前因為台灣出口很強，台幣就強；俄烏戰後，能源價格上漲，外資大幅流出，台幣就弱，但這可能是短暫現象，除非市場出現不穩定，才會提供信託流動性，但原則上不會影響價格。

「升就讓他升，貶也讓他貶」，我們只是提供流動性。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航