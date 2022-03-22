岸田文雄強硬定調北方四島是「非法佔據」，日俄之間是否將演化成軍事衝突？

正式宣言「非法佔據」

從2月24日俄國突然進攻烏克蘭以來，至今造成歐洲秩序大亂，俄國總統普亭（Vladimir Putin）甚至端出核武作為要脅，逼迫歐美各國就範。歐美各國在實施經濟制裁之餘，遠在另一端亞洲的台灣與日本，也相繼實施各種經濟制裁。而現在，跟俄國有著領土糾紛的日本，更因為北方領土爭議，讓日俄兩國更生嫌隙。

「俄國所佔據至今的北方領土，完全沒有法理根據，是非法佔據的立場」，日本首相岸田文雄在3月17日的參議院預算委員會上對參議員小鑓隆史重申，過去二戰時期，當年蘇聯所侵佔的北海道相鄰的四個小島，皆為「非法佔據」。

這樣的說法，也跟過去安倍晉三當首相時的溫和說法大相逕庭。當年安倍在任時，採取的是較溫和的「尚未有法理根據下佔領」，而現在的「非法佔據」，則是回到2009年麻生太郎在任時說法，等於是回到13年前。

其實自從俄國動武以後，日本就在北方領土上的說詞開始收緊。在7日時，岸田文雄就已在參議員預算委員會稱北方領土是「我國固有領土，是我國擁有主權的領土」。外務大臣林芳正也在8日記者會中，依循岸田回應表示北方領土「是俄國未根據法律依據上佔據的領土，是違法的。」

所謂的北方領土，意即在北海道東方根室半島外海旁的擇捉、國後、色丹與齒舞群島等4個島。在1945年8月二戰最後階段，俄國突然撕毀《日蘇互不侵犯條約》，大舉揮軍進攻當時日本統治的南庫頁島等地。直到8月15日日本投降後，蘇聯還仍無視投降，一度打到北海道領土的這四個島嶼至9月，最後跟日本遺留下來北方領土問題。

突然的「經濟特區」

為了反制日本的經濟制裁與領土宣示的決心，俄國也在當地時間9日，由普亭親自簽署一紙命令，宣布該四島成立「經濟免稅特區」。對在該區進出的國内外各企業，在法人税等稅金上享有免除20年優惠等。當然，這一切都是俄國單方面自訂。這舉動同時被認為是俄國想要加強在北方領土上的實際支配權力，再度引發日本抗議。

俄國雖然大張旗鼓，將其化為經濟特區，不過從俄國實質佔有該四島以來，至今總人口也不過1萬8000人，主要產業也是漁業與冷凍加工等為主，與北海道各地無異。俄國入侵後，面臨經濟制裁，冷凍水產都無法出口，偏偏日本又是北方四島最大的海鮮進口國，使得貨只能內銷、或是未來轉手中國。

因此，設立經濟特區，不外乎是想跟日本宣示當地俄國可以作主的意味，不然短時間內，除了俄國國內，應該不會有任何外國企業會踏足該四島置產。過去日俄交情尚好時，曾就兩國在該四島經濟開發進行商議，但如今俄國又獨斷獨行，政治風險太大，今天還在經濟特區，明天普亭可能又一紙收回。

北方四島最近的國後島，跟北海道的根室僅僅距離3.7公里。基於過去歷史的情懷與過去安倍時代所打下的信任，加上幾乎海域重疊，日本跟俄國進口為數眾多的松葉蟹、干貝與海膽等。這次的經濟制裁，這些高級食材在日本也面臨漲價或是缺貨，而北方領土當地俄國海鮮商，更是失去日本這個可以賣最好價錢的國家，可以說是雙輸局面。

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俄強化「軍事威脅」

與此同時，俄國也在日本這段時間強化語氣下，開始慢慢進行軍事演習。

包括從2日起，就有一架疑似俄國的軍用直昇機侵犯北海道根室外海的領空內；接著10日時，又在包括北方領土的擇捉島等地展開地對空飛彈演習；10日至11日時，10艘俄國軍艦直接通過北海道與青森間的津輕海峽、14日再有6艘船渡過北海道跟庫頁島間的宗谷海峽，引發日本官房長官與防衛省高度關注。

俄國在遠東的太平洋艦隊，主要以海參崴與堪察加半島的堪察加彼得巴甫洛夫斯克為主，平常以演習時也不會過度干擾日本。然而在2016年後，因應俄國侵佔克里米亞半島，受到美國制裁下，俄國也開始在遠東部署反艦飛彈等，想制衡美國的太平洋艦隊，其中面積較大的擇捉島成為首選，一度引發日本高度抗議。

特別是津輕海峽，雖然廣義上是日本領海，但因為地處國際交通要衝，因此日本在1977年修訂《領海法》，將津輕、宗谷等五個海峽領海設置特定海域，原先的12海里領海範圍縮小到3海里，留下狹窄通道給國際船艦通過。

過去修訂的原意，是以國際商船方便為主，俄國船隻不用大老遠往上繞過津輕海峽，而可以借道而行，蘇聯解體前，也僅有1987年有2隻驅逐艦通過該海峽。然而就在2021年10月中旬期間，俄國與中國的軍艦共10隻相繼通過該海峽，引起日本重視。而如今3月接連10艘經過，縱使未碰觸領海，但確實是前所未見的軍事行徑。

是否演化軍事衝突？

因此，許多日本人與媒體都在擔心，未來俄國在遠東的軍事行徑是否有可能演化成戰爭。目前俄國的太平洋艦隊約有260艘艦艇、潛水艇20艘（包括可搭載核武器潛艇13艘），另有搭載潛射彈道飛彈（SLBM）的潛水艇3艘，在鄂霍次克海的部署確實對美國與日本造成一定程度壓力。

然而，是否會演化成軍事衝突，則不盡然。一來是日本本身的憲法約束，僅能在自國領土上有限地自衛，除非俄軍突然升高是太，否則衝突幾乎不可能。二來則是武器裝備老化問題，俄國因為長年跟日本「東線無戰事」，因此把大批軍武移往西邊，20多年來遠東地區都是以保持基本戰力為主。