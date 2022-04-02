《從0到101》：突如其來的航高限制，差點讓台北101世界第一高樓的理想就此破滅

文：胡芝寧

突如其來的航高限制

快速施工的時間壓力，建築、結構、營運各單位都有如競技場上的賽馬，閘門一開，就只能拚命往世界第一高樓的目標衝刺。

沒想到，交通部民航局突如其來的「危險」認定，差點讓台北一○一世界第一高樓的理想就此破滅。

一九九九年四月，為了架設航空障礙燈，建築師去民航局詢問相關事宜，林鴻明說，「民航局好像那時候才忽然發現台北要蓋一棟超高大樓。結果他們就開始喊這樣不行，太高很危險。」台北一○一位在松山機場禁限建範圍的三公里之外，三個月前增加的最後二十公尺，被民航局認定為「危險」，要求降低建築物的高度。

林鴻明和整個團隊得到這樣的回覆，頓時都呆住了。世界第一高樓的話題炒得火熱，各項工程、發包也都如火如荼進行著，民航局突如其來的「危險」認定，打亂了原本所有的規劃。

一棟超高層大樓，從外觀、結構、基礎工程到抗風、抗震，每一個環節都經過縝密計算和設計，環環相扣。降低高度之後，對整體工程技術困難度、工程成本、施工時間甚至發包費用，都會有很大的影響。林鴻明說，「依據五百零八公尺的高度去計算的大樓，一句『降低高度』等於所有的事情都要重來。但是，怎麼可能說降就降呢？」

當時民航局正準備要改換導航系統，「危險」的認定，是以舊的導航系統為標準而做出來的評估。林鴻明說，「民航局原本的意思是，以舊有的設備或許會有危險。」沒想到消息一出，經過媒體轉載，簡單的被解釋成：「台北一○一影響飛航安全。」

同意降低建築物高度

輿論一旦形成，排山倒海的壓力也隨之而來。

台北一○一採用快速工法，基樁、連續壁都已經陸續開挖，基礎工程正在進行。

當時交通部部長建議團隊，不如依照最初計畫，將建築物改回六十六層樓。林鴻明說，「部長說，讓建築物長胖一點就好了。」但是，一根基樁多大、承載多少重量、放在什麼位置都固定了，怎麼可能輕易更改樁位？林鴻明說，「如果政府一定要把這棟樓變矮，那我們只好請市政府收回自建，並且申請國賠。」

工程的時間壓力擺在眼前，極力協調的結果也令團隊非常沮喪。

台北一○一的管理部門，透過各種管道、四處奔走，無論是權責問題還是政治問題，都沒有得到任何可以確認的答案。

但是計畫卻還是必須繼續走下去。

一九九九年七月，台北一○一管理部門與KTRT簽訂總包合約。

同一個月，在台北市政府主導下，針對建築物高度與飛航安全問題，與民航局進行三方協商。

林鴻明說，「當時已經知道民航局即將更改航道，以及更換新的導航設備。但是沒有任何相關的時間表。」民航局的態度是，如果建築工程進行到九十三層樓，民航局的航道、導航設備還沒有更換完畢，那麼工程就必須停在九十三樓。林鴻明說，「如果提前更改、設備升級完成，我們就能照原定計畫，完成一棟五百零八公尺的世界第一高樓。」

工程有時間表，無法繼續等待沒有時間表的「如果」。民航局更換導航系統的速度，成為台北一○一最後能不能真的蓋到一百零一層樓的關鍵。林鴻明毅然做了決定，「還是要讓工程先進行。」為了讓工程能夠繼續展開，台北一○一團隊同意降低高度。

每天面對幾百萬元憑空消失的壓力

在同意降低高度之前，台北一○一團隊已經四處奔波超過一個月。雖然已經和KTRT簽約，但是高度無法確定，工程也暫停下來。

林鴻明說，「那一個多月，光是KTRT營建團隊，就有超過一百位工程人員處於待命狀態。」除了KTRT，其餘專業包商及下游廠商的龐大人事費用也非常驚人。加上每年兩億元的地租、質押的七億元履約保證金，還有各項融資貸款所產生的利息，林鴻明指出，「空轉一天，就是幾百萬元憑空消失。」

除了投入的龐大資金及利息壓力，許多世界一流工程團隊的合作計畫也不能耽擱。林鴻明說，「一直拖下去不是辦法，只好先答應降低高度，讓工程繼續展開。」

事情懸而未決讓人有無力感，但也不能只是等待，還是要前進。

為了不可預測的改變，先是耽誤了工期，另外，也必須設計新的結構與補強系統，為萬一真的必須降低高度，先做好準備。

團隊評估過民航局變更航道、飛航設備改善計畫的進度。回頭與台北一○一工程進度比對，民航局的升級計畫，有很高的機率會在結構體蓋到九十三樓之前完成。

可是，沒有人敢保證政府的政策與進度都會如期。

以兩套結構系統的補強計畫施工

在沒有萬全把握的情況下，台北一○一團隊只能將預期會發生的各種狀況，提前設想解決之道。林鴻明說，「最壞的打算就是捨棄世界第一高樓，成為一幢普通的摩天大樓。」

同意降低高度後，林鴻明請結構工程團隊，針對九十三層樓的高度，重新設計一套結構系統，並且做出兩套結構系統的補強計畫。

結構工程師對抗地震的策略，和克服風力的方法有點類似。團隊研究過去的地震頻率，利用電腦建模與建築物的自然頻率比較，再藉由增加建築物的重量，或是增加結構的韌性，以改變自然頻率。

若是將一棟超高大樓視為一根長竹竿，地震發生的時候竹竿會搖晃，九十三層樓的建築所搖動的結構弱點，和一百零一層樓的建築產生的結構弱點，會發生在不一樣的位置。

為了高度無法確認的不確定性，也為了預防不得已必須降到九十三層樓的結果真的發生，事先必須投入最完整的準備。兩套結構計畫中，鋼構補強的點都不一樣，林鴻明要求團隊，九十三層樓和一百零一層樓的結構弱點，全部都要進行補強。他表示，「多花了三億元，也多耽誤了半年工期，但是只有兩套都做，才能真正確保建築整體安全。」