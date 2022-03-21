皇家禮炮「皇室之饌 新 ‧ 奢饗宴」品酩會！全新「皇家禮炮21年-王者之鑽」六感尊榮皇家盛宴首現高雄

威士忌品酩名家心目中的威士忌之王「皇家禮炮」，向來以傳遞英國皇室優雅血統與王者風範聞名，今年春天之際承襲此精神，悉心擘劃開創全新「皇室之饌 新‧奢饗宴」六感品酩會，完美詮釋皇室盛宴儀式感，除了品味皇家禮炮完整威士忌風味版圖外，透過六感細膩美學，現場打造如置身於皇室盛宴般的沉浸饗宴。由高雄萬豪酒店館內「皇饕牛排館」之頂級主廚團隊，打造猶如皇室盛宴般奢華美味之頂級佳餚，佐搭上皇家禮炮珍稀佳釀，以及彷如親臨歐洲歌劇院的現場聲樂表演，優雅動人的芭蕾舞演出，透過味覺、嗅覺、聽覺、視覺、觸覺到心覺一連串的感官饗宴，在微醺中感受撼動身心的六感美學、感官全開的衝擊體驗。

Photo Credit : 皇家禮炮

皇家禮炮「皇室之饌 新 ‧ 奢饗宴」品酩會，聯手頂級新 ‧ 奢主廚團隊打造皇室六感盛宴

皇家禮炮全新「皇室之饌 新‧奢饗宴」六感品酩會，4月中旬將於海港之都—高雄，推出期間限定之巡迴品酩會，率先體驗今年米其林指南首度將高雄納入評鑑時即呼聲極高的高雄萬豪酒店「皇饕牛排館」頂級餐廳，沈浸於11樓高空美景與酒香環繞之情調芬芳，以及品嚐由「皇饕牛排館」頂尖廚藝團隊打造五道最受矚目的皇室之饌華美佳餚。透過熟成、煙燻、煎烤等高超之廚藝，襯托出酒款與食材在味蕾交織後觸動的奔放氣息，沈醉在如歌劇院級的美聲樂章、為舞者翩然優雅的舞姿心醉神迷。

高規格儀式感的現場觸動、與彷彿親臨巡禮皇室盛宴的新‧奢體驗。如此高規格打造皇室盛宴般的頂級佳釀，讓參加的貴賓們擁有舌尖上的極致饗宴。

Photo Credit : 皇家禮炮

皇家禮炮完整威士忌風味版圖巡禮

品酩會中，威士忌行家們除了可一次完整品酩皇家禮炮風味版圖共四支經典酒款，包括威士忌大賞中獲選成為蘇格蘭調和威士忌「極品中的極品」殊榮的「皇家禮炮 21年威士忌」；結合超過21種熟成21年以上的高年份麥芽原酒，能彰顯出精準融合蘇格蘭5大產區風格酒體完美平衡的「皇家禮炮 21年調和麥芽威士忌」；於ISC 2021 蘇格蘭威士忌品類中，唯一以臺灣限定酒款奪得雙金獎的蘇格蘭威士忌，被讚譽為唯一擁有臺灣DNA 的「皇家禮炮 23 年威士忌」；還有皇家禮炮\最具話題性的酒款，全球罕見的調和穀物威士忌「皇家禮炮全新21年-王者之鑽」，不僅是極其少見的常態性高年份酒款，融合了已消逝酒廠鄧巴頓(Dunbarton)與其他珍貴高年份穀物威士忌的經典之舉，此酒款更是藏家心目中的獨角獸，推出未久即全數售罄，也將出現在皇家禮炮「皇室之饌 新‧奢饗宴」品酩會，希望為參與品酩會的行家們帶來一親芳澤難以言喻的感動體驗。

Photo Credit : 皇家禮炮

| 品酩場次 |

高雄萬豪酒店「皇饕牛排館餐廳」行政主廚監製

純熟烹調技藝 古典現代兼容並蓄

日期：2022-04/12（二）至04/24（日）

地址：高雄市鼓山區龍德新路222號11樓

| 品酩時段 |

週二場次

晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場

週三場次

晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場

週四場次

午宴 12:00-14:00，11:30 開放入場

晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場

週五場次

午宴 12:00-14:00，11:30 開放入場

晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場

週六、週日場次

早宴 11:30-13:30，11:00 開放入場

午宴 15:30-17:30，15:00 開放入場

晚宴 19:00-21:00，18:30 開放入場

| 活動機制 |

* 報名費 NT$ 2,980 / 位 (報名費用無法抵扣現場購酒費用，詳細活動內容請參考活動報名網址)

* 高雄場 - 品酩會報名