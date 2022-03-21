2022/03/21,
醫療

今日本土新增5例、境外移入93例：超過70萬劑BNT、AZ、莫德納將屆效，依規範全數銷毀

今日本土新增5例、境外移入93例：超過70萬劑BNT、AZ、莫德納將屆效，依規範全數銷毀
Photo Credit:指揮中心

我們想讓你知道的是

最近配送到地方政府衛生局、已解凍的莫德納疫苗和BNT疫苗，預估分別有34.7萬、7萬劑會在本週陸續屆效，另外還有大約31.2萬劑AZ疫苗會在3月底屆效。

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增98例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為5例本土個案及93例境外移入，境外移入中有42例為航班落地採檢陽性；另確診個案無新增死亡。

今日新增本土個案為2例男性、3例女性，年齡介於50多歲至60多歲。發言人莊人祥指出，本土病例有1例為居隔期間陰轉陽，縣市分布為嘉義市2例，嘉義縣、雲林縣、台南市各1例。

莊人祥表示，嘉義市、嘉義縣和雲林縣的個案，都在3月13日到嘉義參加先前爆發群聚的婚宴，該婚宴的群聚接觸者已經匡列採檢235人，其中9人陽性、205人陰性，21位正在檢驗中。

今日確診的台南市個案（案22086）是先前案21287的母親，後者在3月10日確診後就進行居家隔離，居格期滿前採檢陽性、CT為29.9。

醫療應變組副組長羅一鈞公布最新基因定序結果，發現嘉義飯店婚宴的跨縣市群聚中，最早的個案（案21792）定序結果屬於桃機的序列，而且來源應該和先前的設計師傳播鏈有關係。至於究竟是怎麼樣產生個案之間的接觸，還需要進一步詳查。

超過70萬劑疫苗將屆效，依規範全數銷毀

莊人祥表示，這2天接種6萬4334劑疫苗，目前疫苗第一劑涵蓋率83.3％、第二劑77.97％，第三劑追加劑為48.15％。

莊人祥在記者會中指出，近期觀察到國內社區疫情趨穩，國人接種疫苗的情況也趨緩，而最近配送到地方政府衛生局、已解凍的莫德納疫苗和BNT疫苗，預估分別有34.7萬、7萬劑會在本週陸續屆效，另外還有大約31.2萬劑AZ疫苗會在3月底屆效。

如果有屆效、未用罄的疫苗，會按照疫苗屆效後處理措施，依照規範儘速送轄區衛生局銷毀，不會提供給國人使用，請民眾安心接種。

莊人祥表示，超額準備疫苗是防疫戰略重要的一環，和國際間採行的策略相同。依照外媒報導，各國均持續推動疫苗接種，美國疫苗到貨量6.87億劑，其中已經接種6億劑，但有將近9.5%、6500萬劑屆效銷毀。南非也預估到6至7月將有約210萬劑疫苗屆效，加拿大、印度及印尼等國亦預估陸續會有疫苗屆效。扣除掉這批將要屆效的疫苗，國內還有約700萬左右的疫苗可以提供民眾施打。

有記者問到莫德納次世代疫苗的進口問題，莊人祥回應，莫得納次世代疫苗有2種，分別在美國和英國進入第二期、第三期臨床試驗，預定今年下半年會陸續提供給各個國家。

其中，台灣預定如果次世代疫苗有經過我國食藥署（FDA）的緊急使用授權（EUA）通過，下半年就可以列入施打，只是目前全球不只莫得納、BNT也沒有次世代疫苗，全球都在等待，只要成功了，台灣就會屬於首先獲得供貨的國家。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：翁世航


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