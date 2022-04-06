《變動思維》：對於患有「錯失恐懼症」的人來說，生活就像在玩俄羅斯方塊，如何才能「錯過也高興」？

文：艾波．瑞妮（April Rinne）

逃離自身

現今許多人對於放慢腳步有種原始的恐懼，總覺得要是不加入競爭，恐將遭受社會的責難、懷疑，或將面對他人高高在上的態度。我們很可能把自身的價值拱手交給社會，理由是：若我們沒有隨時待命，那我們的身分是什麼呢？

雪上加霜的是，一旦攬下更多責任，就更難丟開。總的來說，今日社會只想緊緊抓住地位、財富不放，甚至想在未知中抓住確定感。一個人用各種活動和成就堆疊出的金字塔越宏偉，他的自我就越膨脹，即使他的內心深處非常痛苦。

這場對話缺了一道環節：「做得越多」不等於進步、價值或值得。誠如哲學家提亞斯．里托（Tias Little）所說：「從靈性的角度來看，快速行動、一一剔除待辦事項是進步的相反。」里托指出，我們已經陷入科技、社會和各種期待的「速度漩渦」，被困在充滿焦躁挫折的「人生快車道」上，很多人已經對速度上癮。但我們把日程表排得滿滿，卻未必表示自身有成長。我們很可能只是在逃離自我。

這股速度積存在你體內，對你的思考、專注、幻想與創造能力造成影響，使你無法單純存在，還危及你的神經、結締組織與腺體，妨礙生理運作和腦部化學物質分泌。你的大腦設法接受這種不合理的步調，而你的身體在打分數。

雙親過世使我瞥見放慢速度的可能性，但還有一道更複雜的謎團尚未解開，因為我還在逃離自己。十多年後，儘管我已經慢下來悼念，但我依然過著「匆忙」的生活：長時間工作、每年去二十幾個國家出差，還不包括以遊樂為目的的旅行，不管做什麼都拚盡全力。看起來我一手包辦所有事（至少做了很多），但我內心依然非常焦慮無力。我達成越多外在的成就，內心就益發焦躁。我的根柢太細，我知道總有一天會碎裂，而且再多的保障或他人給予的肯定（像是金錢、專業或名聲）都無法阻擋這股下墜的力量。

最後我找到了認知行為治療（CBT）和眼動身心重建法（EMDR），從中發現我對速度嚴重上癮，因此總是無比焦慮。這項發現簡直改變了我的人生，但同樣驚人的是它引領我在各式各樣的情境和文化中，注意到在許多人身上，焦慮和成就幾乎是息息相關。

我長期參與某些領袖團體的活動，每一個人（各自代表某種文化）都感到焦躁，卻找不到適當的方式處理。我每隔一段時間就看到這些菁英瀕臨崩潰，他們只是不停地跑，因為不曉得還能做什麼，而且出於害怕或完全處於自動駕駛狀態而停不下來。即使是那些很清楚自身使命的人，也經常對速度上癮，時不時萌生倦怠。不消說，這種生活方式很糟糕，也不利於組織或社會的發展。放慢速度是必要的事，耽誤不得。

慢慢地思考，晚一些做決定

慢就是順，順就是快。 ——海豹部隊箴言

放慢速度不僅可改善身體健康，使情緒更平穩，也可幫助你做出更好的決策，獲得更棒的結果。

我們每天的思考方式與回應速度，都影響到日常人際互動和職場上的關係——不論你是挑起或平息爭端、進行明智的投資、修補友誼、在遊戲中獲勝。長期下來，你評估時機的能力會深深影響你的人生面貌。就是這樣。

研究一再顯示，只要情況允許，最好別太匆忙。換句話說，你等得越久，結果越好。這不是拖延，而是你有能力觀察、評估、感受、處理資訊、採取行動⋯⋯並且暫停一會兒，以獲得最佳結果。

談到放慢腳步，自然會想到《快思慢想》（Thinking Fast and Slow）一書的概念，那是普林斯頓大學教授、諾貝爾獎得主丹尼爾．康納曼（Daniel Kahneman）的暢銷著作。康納曼指出，某些人思考快速卻淺薄，但我們愛聽他們的意見；某些人思考緩慢卻深入，我們對他們往往充耳不聞。

我們老是忙亂度日，很少保留時間思索、學習、忘記所學（unlearn），但我們若想思考得更清楚，就得做到這些事。

我們快跑時，會自動進入快速思考模式，亦即快速反應，選擇看起來熟悉或直覺上合理的事物。但正如康納曼所言，雙腳快速奔跑或許讓你聽起來很厲害，卻不會讓你有智慧。選擇熟悉的選項表示你錯過了新事物，而且這麼做無法幫助你因應變動！

你放慢思考的能力和你回應速度快或慢有直接關聯，而且結果驚人地相似。正如《等待：延遲的藝術與科學》（Wait: The Art and Science of Delay）一書的作者法蘭克．帕特諾（Frank Partnoy）所言：「我們花多少時間思考才做出決策，充分說明我們是什麼樣的人⋯⋯。明智的決策需要思索，而思索必須先稍停片刻。」

帕特諾從各種不同的情境（例如：溫布頓網球賽、巴菲特的投資組合）來探討延遲，結果發現一流運動員「先觀察、再消化，盡可能拖到最後一刻才行動的這種能力，也適合用來做一般的決定或進行商業決策」。你得同時具備放慢速度、延長時間的能力，才做得到。對網球選手來說，這是看到球和擊出球之間那一剎那的停頓。對飛行員來說，這是OODA（Observe, Orient, Decide, Act，即觀察、調整、決定、行動）循環。對大多數人來說，這是在傷人自尊和真誠道歉之間的停頓。

然而，現今世界的步調極快，延遲判斷的能力更有風險。舉例來說，我擔任新創公司的顧問時，見過無數創業者搶著進行創業投資，不管手上的點子是很厲害、很瘋狂、或者平淡無奇。大家搶著募集資金，彷彿創投產業（還有他們個人的聲譽）明天就要關門大吉似的。