時力要求成立「快篩國家隊」 、國民黨質疑試劑價格遠高於國際，陳時中：高風險區免費發放

國內Omicro疫情持續升溫，防疫進入新階段，指揮中心宣示未來生活要走向常態化，因此快篩與PCR非常重要。不過包括立法院國民黨團、時代力量黨團今（11）日都指出，快篩既然重要，價格應該從現在的300多再往下調整，台灣的家用快篩試劑價格和國際相比太高，國民黨更要求公平會介入調查查清廠商是否涉及聯合哄抬價格的行為，檢調依法查辦。

陳時中昨曾表示，因應擴大採檢需求，正在和廠商著手研擬800萬劑家用快篩試劑的共同供應契約，期盼讓價格更平價。另外指揮中心也表示，明天將公布高風險區域，未來若被列入就能向指揮中心提出家用快篩試劑申請，目前規劃每次申請發放20萬份為原則。

國民黨：遠高於國際價格，應該說清楚講明白

萬美玲表示，國內販售快篩試劑價格，遠遠高於國際，市場上快篩試劑的售價，各家品牌販售價格有所不同，一劑裝的快篩試劑約在300元台幣，5劑裝的快篩試劑平均每劑360元台幣，相較於歐洲國家快篩試劑價格，相同品牌在德國每劑100元台幣，新加坡每劑100元-130元台幣，南韓則140元台幣，顯然台灣售價偏高許多。

萬美玲質疑，去年7月28日財政部關務署公告實施進口快篩試劑有免關稅措施，為什麼在國內販售的快篩試劑比歐洲國家貴到2到3倍；難道有不肖廠商在賺黑心錢、發國難財，公平會應該介入調查查清廠商是否涉及聯合哄抬價格的行為，檢調依法查辦。

與會的公平會製造業競爭處副處長孫雅娟則指出，公平會主要是處理聯合行為，去年疫情嚴峻時已有對快篩試劑價格進行了解，因為產地、進口國家不同，包含運費、產地價格等都不一樣，規格不同也影響價格，並沒有聯合行為。但若哄抬價格仍有特別條例規範，是有刑責的，呼籲業者遵守規定。

萬美玲也表示，歐洲國家如英國、德國由政府購買快篩試劑，提供民眾在家使用。然而現在政府在快篩試劑發送標準不一；基隆市是由疫情指揮中心發快篩試劑給民眾，有些縣市則是局部公費發放，但大多數縣市都是民眾自行購買快篩試劑，「難道發送快篩試劑也有分藍綠縣市嗎？」

衛環委員會召委林為洲強烈要求疫情指揮中心成立快篩試劑國家隊，現在防疫進入下一個階段，Omicron傳播力超強，1人可傳播平均16人左右，每千人確診將讓1萬6千人感染，每天將有16萬人必須隔離。倘若政府能盡速成立篩試劑國家隊，免費供國人使用，是這個階段防疫最重要的課題。

林為洲表示，國內現在有5家廠商可以製造、生產快篩試劑，政府應該盡速徵用，降低價格，讓國人可以非常方便居家自主快篩，這才是面對傳播速度快的Omicron病毒，最好的防禦武器。

國民黨團也提出三項主張，包含：

請公平會正式介入調查，查清楚價格不合理是否涉及聯合行為？並追究相關責任。另外廠商有無哄抬價格，請檢調依法查處。

一個月內，公平會、衛福部如未積極處理，國民黨團將向監察院告發，請監察院介入調查，以利推動防疫作為，確保全民健康權益。

快篩試劑及PCR試劑國內產量如有不足，請衛福部盡速檢討開放進口，以符合防疫實際需求。

時代力量：儘速成立快篩國家隊

時代力量立法院黨團副總召陳椒華今天早上也表示，國人對快篩試劑的需求上升，然而國內快篩試劑昂貴，價格約為英國、德國、韓國、新加坡等國的3至5倍，行政院應儘速成立「快篩國家隊」，並且由政府提供在家康復者、密切接觸者及有症狀者快篩試劑。

時代力量立法院黨團呼籲中央流行疫情指揮中心在推行「新台灣模式」前，應該研妥完善配套，並對於快篩價格、居家照護指引、長輩及孩童的醫療量能等重要事項提出建議。

陳椒華表示，國內近期每日遭匡列及與確診足跡重疊者人數大增，國人對快篩試劑的需求也隨之上升，然而國內快篩試劑昂貴，比英國、德國、韓國、新加坡等國提供貴上3至5倍，形成國人沉重的防疫負擔。

陳椒華指出，有些企業要求勞工連假返回工作要先做快篩，讓這兩年受到通貨膨脹、房租上漲和受疫情影響收入的年輕人苦不堪言，希望政府比照口罩國家隊模式，用合理的價格徵用快篩試劑給有需要的國人，讓市售快篩試劑可以降到100元左右，跟上國際的價格水準。

指揮中心：快篩國家隊準備中

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天則表示，「快篩國家隊」準備中，政府與廠商簽訂800萬劑快篩試劑的共同供應契約，將讓快篩試劑價格更親民，高風險熱區則可提計畫申請讓民眾免費快篩，以利監測疫情，相關計畫預計最快這兩天公布。

目前超商、藥局、醫療器材行、藥妝店、賣場都可購得快篩試劑，價格約每支300到360元不等，陳時中過去多次強調，快篩試劑的價格一定要降下來，因應當前擴大篩檢需求，先以「基隆模式」試辦，800萬劑的共同供應契約正在做，未來供應平台範圍會做得更大。

今天陳時中也說，台灣的市場相對規模沒那麼大，所以價格上較有些彈性。指揮中心並不介入共同採購契約，是有招標的基本價格，讓需要的人直接透過平台購買，但以公務體系為主，其中也沒有價差問題。

陳時中表示，快篩試劑發展成熟，偽陽性率已降低至接近PCR檢測水準，在疫情嚴峻時期，可由政府提供公費快篩，像是目前地方需要、隔離檢疫需要的快篩都已列入公費預算。未來會再依據風險分級，只要被列為高風險區域，地方政府都能申請讓民眾免費使用，例如現在新北市有比較多的案例，就可以來申請，若未被列入高風險區域，但欲進行相關研究或計畫，也可經由共同供應契約購買運用。

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核稿編輯：翁世航