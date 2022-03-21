封城1週後，深圳市稱已實現社會面「動態清零」，21日起全面復工通車

中國自3月7日宣布新增526例本土確診病例後，疫情爆發來到最高峰，繼重災區吉林長春在3月11日實施封閉式管理後，廣東深圳也在3月14日隨即宣布「封城」。

《中央社》報導，在封城1週後，深圳市政府20日晚間宣布深圳全市基本實現「社會面動態清零」，21至27日全市機關、企業恢復正常工作秩序和生產經營；公車、地鐵全面恢復運轉，但須憑48小時核酸陰性證明才能搭乘。

深圳市官方並強調，全市封控區、管控區、防範區仍嚴格執行防疫相關措施。其中，福田區尚未實現「社會面動態清零」的部分區域管控措施，由區防疫指揮部另行公告。

先前由於COVID-19疫情升溫，深圳市政府13日宣布，自14至20日對全市「封閉式管理」，所有居民須接受3次核酸檢測，曾導致當地包括富士康在內的數百家台資企業被迫停工。

深圳市下令14至20日封閉管理，富士康16日就宣布復工

深圳市開始進行14至20日的「封閉式管理」後，據《自由時報》指出，鴻海在16日宣布深圳觀瀾、龍華賞區，部分員工生活、工作、交通都在園區內，實行「兩點一線」封閉式管理，並根據深圳當地官方發布的行業指引政策，嚴格遵循政府防疫要求，做好園區內管理及保障員工健康照護，相關園區在16日當天已恢復部份生產運營。

《中央社》報導，當地熟悉產業人士表示，在深圳封閉管理下，富士康還能維持生產是極少數特例，相信「封城」一週影響民生經濟巨大，但多數人沒有料到的是深圳官方竟會採取這麼強力的抗疫行動。

深圳稱實現社會面「動態清零」，有序復工復產通車

深圳市防疫指揮部通告聲稱，自14日以來「在全體市民群眾的共同努力下，我市已在全市範圍內完成3輪全員核酸檢測，基本實現社會面動態清零，全市疫情防控形勢依然嚴峻，但總體可控」。

為確保「產業鏈供應鏈安全穩定」及「群眾正常生產生活平穩有序」，通告中指出，全市黨政機關、企事業單位、生產經營單位等有序恢復正常工作秩序和生產經營，公共交通、地鐵全面恢復運轉。

但仍要繼續全面加強社區小區、城中村的「圍合管理」，嚴格落實測溫、亮碼、戴口罩等防控措施，落實「掃場所碼加電子哨兵」等要求，且進出須憑48小時內核酸檢測陰性證明。

Photo Credit: AP / 達志影像 深圳封城期間小區的檢查關卡

同時，全市「非生活必需密閉場所」繼續暫停開放，各類餐飲機構堂食按50%限流開放；農集貿市場、藥房、批發市場、商場、超市等場所在嚴格落實測溫、掃碼、限流、保持1公尺間距等管控措施前提下有序開放。而進出各類公共場所及乘坐公共交通工具，須憑48小時內核酸檢測陰性證明。

最後，為確保全市產業鏈供應鏈安全穩定，通告提到，在遵守防疫政策與嚴格落實疫情防控措施的前提下，保持正常生產經營活動，並實施「一企一策」、「一廠一案」分類差異化防疫措施，落實企業主體責任。

21日復工首日地鐵湧人潮，民眾扛電腦、早餐貨架被掃空

《聯合報》報導，深圳發布通報，自21日起深圳有序恢復社會生產生活秩序，公車、地鐵全面恢復運行後，在復工第一天，上午上班巔峰時期，地鐵站恢復了往日的人潮，多位深圳市民在地鐵站被拍到扛著電腦上班，他們隨身攜帶包括主機、顯示器、鍵盤和滑鼠等，此外賣早餐的貨架幾乎被掃空。

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責任編輯：藍妮蒨

核稿編輯：翁世航