《伊家好走》的悲歡離合：伊朗新導演巴納．巴納希一鳴驚人之作

最初你以為主角一家四口駕車旅行，小兒子在胡鬧、爸爸在說笑，但一些細節令人疑惑：爸爸一條腿打了石膏，要靠拐扙走路；母親發現小兒子藏著手提電話，要馬上拿走、埋掉，又怕被人跟蹤；駕車的長子一臉憂愁，完全沒有旅遊的心情。原來這不是旅行，而是一家人送別長子的逃亡之旅，送他到土耳其邊境偷渡。《伊家好走》（Hit the Road）是巴納．巴納希（Panah Panahi）首次執導的長片，一鳴驚人，去年入圍康城影展，在倫敦電影節獲得大奬，最近在曼徹斯特電影節上映。

圖片來源：電影《伊家好走》海報

巴納希系出名門，曾跟隨他父親約法．巴納希（Jafar Panahi）和已故的阿巴斯．基阿魯斯達米（Abbas Kiarostami）拍電影，師承兩大伊朗名導，在《伊家好走》中也顯出了新世代的視點。

這齣公路電影的大部分篇幅都在車上拍攝，就如老巴納希的《伊朗的士笑看人生》和基阿魯斯達米的《櫻桃的滋味》及《10》。但小巴納希並不志在探討影像的虛實辯證，敘事也非公路電影常見的片斷式結構，而是聚焦於主角一家四口的互動之中，與其師／父比較，流露出更加直接和豐沛的情感。

四個主要角色性格鮮明：幼子極度活躍，口沒遮攔，樂在其中；父親一邊「控制」著幼子，一邊胡謅，彷彿以一個「天真」的肥皂泡保護著他，免得他太早承受成年人的重擔。長子焦慮沉默，但在家人故作輕鬆的時刻又感到按耐不住。母親則是百感交集，雖然離別在即，長子仍對她的關顧有所抗拒。四人間的互動形成了張弛有度的情感活動，悲喜交融。然而導演的調度細膩，不讓角色間的差異形成強烈衝突，在情節上也不突出矛盾以營造所謂「劇力」，使人物的行為與情感變化保持在一個流暢圓融的狀態，相較起通俗劇的戲劇處理手法，更加真實和動人。

Pantea Panahiha飾演盡力保持冷靜其實憂心如焚的母親，與長子的離別更是令她心碎。結尾她駕著車，在回程路上的一場戲，又笑又哭又高歌，悲從中來，又有一絲釋然，渾成一體，真是一場演技示範。而飾演小兒子的Rayan Sarlak能量爆棚；童言無忌的小淘氣雖然有時令人感到頭痛，像一隻咆吼亂撞的小恐龍，卻也為整齣戲帶來生命力與希望。父親的幽默感和（故作）輕鬆使電影不致沉溺於離愁別緒。有一幕向史丹利．寇比力克的《2001太空漫遊》致敬：父親穿著反光的保溫衣物，躺在地上，幼子躺在他的大肚子上聽他說蝙蝠俠的笑話，然後草地漸漸化為星空，兩父子突然像流星遠去，拋下了塵世的困擾。這種手法是導演有別於他兩位師／父的例子。

電影對於長子因犯何事要逃亡隱去不提，焦點集中在一家人身上。然而導演的父親約法．巴納希是政治犯，近年被伊朗政府禁止拍電影和出國（但他再三拍新戲並送出國放映）；片中插入了多首流行金曲，其實遭受當今政權打壓多年，昔日的音樂人都像戲中長子一樣被逼離開故國。所以電影看來沒有直接的政治主題，但又是被政治籠罩著的，因為這正是主角一家上路的原因。這種不由自主的親離子散，又豈止在伊朗發生，難怪《伊家好走》能在世界各地得到觀眾的共鳴。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin