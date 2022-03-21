晶片荒未解、俄烏戰爭加劇供應鏈危機，氖氣等半導體關鍵氣體產能告急，價格大漲10倍

晶片荒的危機尚未完全解除，俄烏戰爭又加劇供應鏈問題。半導體設備中用於清洗、刻蝕和成膜等工藝的電子特用氣體，受到戰爭影響，導致烏克蘭供應全球7成的產能，幾乎停擺，業內人士強調，近來氣體牌價大概漲了至少10倍。

電子特種氣體是科技產品關鍵原料

近年，隨著電子產業發展，作為科技產品的心臟半導體，地位日益劇增，同時在製作精密晶片時，電子氣體扮演不可或缺的角色。

一般而言，電子專用材料製作，將電子氣體分為電子特種氣體和電子大宗氣體，前者是電路、顯示器、發光二極體及太陽能電池等半導體，關鍵化工原料。

這些氣體被廣泛用於清洗、刻蝕和成膜等工藝，因此半導體產業中，從長晶到最後封裝，每一個環節都可以看到電子特種氣體的身影，業內更它為半導體設備中的「血液」。

不過，受到俄烏戰爭影響，這些電子特種氣體出口也受到波及。日前市調機構Techcet發出報告指出，俄羅斯掌握氖、六氟丁二烯（C4F6）、鈀材（Palladium）等原料；烏克蘭則是出口氖、氬、氪和氙等。

值得注意的是，烏克蘭供應氖氣在全球達到近7成，氖氣同時也是霓虹燈（燈管內氖佔比99.5%）的重要原料，這也意味著，全球城市的色彩繽紛的招牌損壞受，可能暫時無法進行更換。

生產銷售半導體特殊氣體的晶呈科技，董事長陳亞理於記者會上挑明著說：「如果要問烏、俄供應的氖氣會不會斷，我覺得機會不是很大。但你如果問我價錢會不會漲，我會說百分之三百的機率，漲定了！」

晶片荒未完全解決，俄烏戰爭又來擾亂

就氖氣而言，《路透社》引述位於烏克蘭的氣體公司Ingas的發言窗口Nikolay Avdzhy表示，每年氖氣年產量為1500至2000萬升，其中約有近8成，進入半導體產業。

報導稱，目前烏克蘭受俄軍包圍，氣體供應已經中斷。CFRA分析師Angelo Zino表示，雖然製造晶片業者仍有氣體儲備，但戰爭持續僵持，產量可能會受到影響。

這也代表，在疫情期間產生晶片荒，有可能加劇品牌業者的生產瓶頸。力成半導體業內人士告訴《關鍵評論網》，過去因為海陸空運輸問題，所積累的訂單，至今尚未完全消化，現在又發生俄烏問題，多少打亂了進出貨期程。

Ingas商務長告訴《路透社》，在俄羅斯入侵以前，Ingas每個月替台灣、韓國、中國及美國等客戶，但是公司位於馬里烏波爾（Mariupol），該地受到俄軍持續轟炸，醫院民宅都受到傷害，短期仍無可能恢復。

而另一家，生產氖氣的公司Cryin，位於敖德薩（Odessa），每月產量達到1000至1500萬升，也已經在2月24日停止營運。

價格飆漲至少10倍，短期供應可能吃緊

陳亞理告訴《遠見雜誌》和去年比起來，氣體牌價大概漲了至少10倍，受到戰爭影響，各大業者一改過去模式，從每季報價變成每月，到貨逐一跟客戶協調。

不過，他也緩頰，從價錢看工業用氣體，對產業影響不大，尤其對半導體業者而言，只要穩定供給，只是價格上漲的話，都還可應付。

業內人士也表示，國內半導體業者很少在原料部分都由單一地區進口，多會分散引進，或存有備案，除了在俄烏有這些氣體外，中國也有拉高產量的能力，韓國則5個月以上的庫存，至於台灣各大公司也都備有存量。

至於它國能否拉高產能，可能還需要時間醞釀。全球電子行業公司提供市場情報的Supplyframe營銷長理查德・巴內特（Richard Barnett）告訴《路透社》，其它地方的公司是可以開始生氖氣，但需要9個月到2年的時間才能增加。

Angelo Zino對此強調，如果其他業者認為俄烏戰爭造成特殊氣體停產，是短期因素，那這些業者可能不太願意擴大投資，以免未來供過於求。這代表，暫時半導體產業都需要尋找替代方案。

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核稿編輯：翁世航