斯里蘭卡經濟危機惡化，政府無力進口測驗紙張，數百萬學生考試被迫延期

斯里蘭卡目前正面臨1948年獨立以來最嚴重的經濟危機，甚至因為國內影印紙用罄、無力進口必要的紙張和墨水，因此取消了數百萬學生的學校測驗。

根據《衛報》的報導，斯里蘭卡教育當局19日表示，由於紙張嚴重短缺，因此原訂於週一開始、為期一週的考試將無限期延遲，這項考試用來評估學生的學習狀況，並決定學生是否能在年底升上下一個年級。官方消息指出，該國450名學生中約有2/3會受到影響。

斯里蘭卡證實，已經向國際貨幣基金組織（IMF）尋求援助，以因應日益惡化的外債危機和外匯存底問題，而IMF也正在考慮這項請求。

斯里蘭卡今年需要償還約69億美元的債務，但截至2月底，該國外匯存底僅約23億美元。在今年稍早，斯里蘭卡向其主要債權國之一中國請求延遲償還債務，但北京方面還未做出正式回應。

斯里蘭卡為何會出現經濟危機？

COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）從2019年開始在全球引發大流行，《外交家雜誌》指出，斯里蘭卡因此損失了約40億美元的旅遊業收入。

另一方面，COVID-19的其他經濟影響，加上該國魯莽的政策，以及堅持不向IMF請求協助，導致信用評級不斷下滑。從2019年4月開始，斯里蘭卡就無法透過發行國際主權債券（ISBs）來向國際資本市場借貸。

在這樣的情況下，斯里蘭卡的外匯流入減少，政府從2020年開始實施嚴格的進口管制，例如暫停汽車進口，以減少外匯流出。但儘管如此，外匯流入仍無法支應外匯的流出，政府持續將外匯存底用來支付當下的貸款，導致其外匯存底從2020年2月的75億美元，下降到2021年11月的10億美元。

除此之外，持續近一個月的俄烏戰爭，讓斯里蘭卡的經濟惡況雪上加霜。根據英國《金融時報》的報導，烏俄兩國對斯里蘭卡的外匯存底相當重要，兩國對斯里蘭卡而言，分別是今年第一和第三大的旅遊市場，光是1月份就有約2萬名俄烏公民前往旅遊，佔遊客總數的1/4以上，而俄羅斯更是茶葉出口的第二大市場。

該國過去數月來因外匯存底枯竭而難以進口石油和其他必需品，斯里蘭卡獨立政策智庫「Advocata Institute」主席Murtaza Jafferjee認為，戰爭爆發帶來的全球油價飆升，以及貿易和旅遊業暫停，對該國造成致命打擊。

許多投資人認為，斯里蘭卡無法償還外債是遲早的事，有10億美元的主權債券將於7月到期，且分析師估計，斯里蘭卡本月對印度積欠多達10億美元的延期償還。

斯里蘭卡不接受IMF、而是向中印求援

在斯里蘭卡的經濟危機中，中國的角色備受關注。《外交家雜誌》指出，斯里蘭卡數十年來和中國、印度具有在經濟上的強大聯繫，其中，中國又是其最大的雙邊貸款者，以及外商直接投資（FDI）來源。因此，近期面對危機時，該國政府堅持不接受IMF的援助，而是尋求這兩國的支持。

至於為何斯里蘭卡會做出這種選擇？《外交家雜誌》認為，可能是因為他們不願意配合IMF的部分經濟改革，在總統拉賈帕克薩（Gotabaya Rajapaksa）上任後，他決定不推行確保中央銀行獨立性的法律，另一方面，斯里蘭卡央行持續控制匯率，都和IMF的主張背道而馳。

最近，斯里蘭卡嚴重依賴中國解決國際收支問題，甚至在2017至2018年間，將南部深水港漢班托塔（Hambantota port）租借給中國99年，以彌補財政赤字。

不過，《外交家雜誌》指出，外界將斯里蘭卡描述為落入中國的「債務陷阱」，但實際上其債務問題遠遠超出中國，近年的經濟危機是由數十年來沒有解決的問題引起的。斯里蘭卡非但沒有解決經濟問題，還透過持續發行國際主權債券來向國際市場借款，最終導致危機的發生。

延伸閱讀

新聞來源

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航