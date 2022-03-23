市建局拆公園地標，點止重置咁簡單？

日前市建局主動提出重置九龍城市政大廈，咁騰空出嚟嘅原址，究竟會拎嚟做咩？

首先，市建局未有詳細交代原址未來發展，只在圖片中標示，九龍城市政大廈原址嘅GIC（政府、機構或社區設施）用途已經會被「進一步研究」及「重新規劃土地用途」[1]，意味住好有可能唔會做番社區用地。

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但市建局可以點吞併呢塊政府地？睇番過去長沙灣兼善里／福華街發展項目，市建局正正就係透過移走長沙灣體育館，食埋原址用地作為重建賺到錢嘅誘因。今次市建局揀呢度嚟重建，「非原址重置」移走九龍城市政大廈的社區設施，會唔會重覆好似兼善里重建時嘅套路，話九龍城區內剩餘地積比唔夠，以重置之名，就要拎呢啲原先社區設施嘅用地嚟起私樓？

根據市建局向區議會提交「龍城區市區更新研究初步分享」討論文件中提到，今次原址用地的發展參數與鄰近用地相比「仍有發展空間」[2]，似乎更顯示出，市建局係有更大嘅誘因去吞併呢塊官地。

而新嘅政府綜合大樓選址，其實係食咗部分現有嘅賈炳達道公園用地。公園細咗迫咗嘅同時，可預想綜合大樓提供嘅休憩空間就會「天台化」，改遷至「綠化設計」的觀景平台及公共休憩空間等。但天台的空間始終會受制於建築本身，例如難以種植大型樹種，亦有易達性等問題，受人流限制影響，「天台化」的空間在使用量上往往亦無法取代易達嘅休憩公園。而日後重建後嘅九龍城廣場（兩幢31層的住宅）同綜合大樓都可能會去到成100米高，遠比現時九龍城廣場10層高，將增加剩低公園嘅壓迫感。

值得注意的是，被拆掉的九龍城市政大廈及李基紀念醫局都可說是九龍城的地標建築，而李基紀念醫局至今仍保留了1951年動工之奠基石，而其正面的外牆的柵欄設計具備通風及透光等實用功能，甚有建築特色，《市區更新地區願景研究》[3]亦曾將醫局考慮納入社區生活文物徑的一部分。

隨著各利潤為本的重建逐漸上馬，各種以宜居及改善社區之名，增加密度、吞地及拆走社區地標為實的計劃或將陸續有來。

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註釋：

文章獲授權轉載，題目與內文由編輯稍作修改，原文可見於此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin