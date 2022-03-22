檢舉農地工廠遭威脅「最好不要被我知道」，政府「放水」讓業者遲遲不申請納管

環境資訊中心記者 劉庭莉報導

農地工廠納管大限將於3月19日截止，但時值選舉年，日前已有業者找上立委陳情，以弱勢為名義要求放寬更多工廠就地合法，地球公民基金會3月2日則替受害民眾抱屈，以實際案例指出，這些業者不知道的是，起碼有兩三倍以上的居民、農民，每天生活在工廠的噪音及恐嚇威脅之下，只能小心翼翼地檢舉，以暗號陳述受害情形，相當擔心遭到報復，非常不合理。

納管期限長達12年，仍有半數農地工廠未申請

為解決農地工廠問題，2019年《工廠管理輔導法》（簡稱《工輔法》）修正上路後，以2016年5月20日為基準，規範既有中高污染工廠輔導遷廠或轉型，低污染工廠「就地輔導」，於今年3月19日前納管申請，並須在20年落日條款期限內，完成土地、建物合法化。至於這段期間內新增的農地工廠則須斷水斷電。

目前全台4.5萬家既有農地工廠，有2.3萬家已進入納管程序，尚有2萬多家未申請納管。地球公民基金會召開「違章工廠農地惡霸，受害民眾瑟瑟發抖」記者會，呼籲政府堅守納管期限，不能再度延展或放寬標準。

Photo Credit: 劉庭莉 地球公民基金會山林國土組專員蔡佳昇指出，回報系統中，各縣市檢舉及查處案件數，以彰化縣、台中市、桃園市為前三名

地球公民基金會山林國土組專員蔡佳昇表示，地球公民基金會自2018年就不斷收到各地民眾對農地工廠的陳情，因此與g0v.tw共同開發「農地違章工廠回報系統」，收到1449件回報，向地方政府確認後，最後檢舉469件，以彰化縣169件最多。其中，有90件政府無回函，已排程拆除及已拆除僅51件。

地方政府執法公信力低，民眾遭廠商恐嚇檢舉將報復

在回報過程中，地球公民基金會發現，許多檢舉民眾擔心遭到報復，甚至直接接到廠商恐嚇。蔡佳昇舉例，有台南民眾只能透過公共電話亭聯絡，並以暗號確認才願意繼續陳述受害情形；也有宜蘭民眾指出，廠商在附近社區放話，「最好不要被我知道是誰檢舉，不然你就完蛋了。」講電話的同時，背景也有工廠爆裂聲響。

「他們每天生活在這樣的噪音及恐嚇之下。」蔡佳昇說，現在林岱樺等農業縣立委替業者發聲，包括2萬多家尚未納管的廠商及500多家位於農產業群聚地區內的廠商，說他們「可憐」，但是，附近有起碼兩三倍以上的居民、農民，每天生活在這些工廠的威脅之下，還要擔心檢舉會被報復，實在是不合理。

Photo Credit: 地球公民基金會提供 雲林縣斗六市的冠林砂石行，緊鄰石牛溪與五分溪導水路

地球公民基金會山林國土組專員賴沛蓮舉例，去年4月民眾檢舉雲林的冠林砂石行，經常違法堆置事業廢棄物於農田，飄散異味。冠林砂石行從事水泥及其製品製造業，屬於中高污染產業別，因緊鄰石牛溪與五分溪導水路，每逢雨天，居民總是擔心雨水滲透會造成地下水及溪水污染。

經查更發現，冠林砂石行有盜採砂石並販售的紀錄，及11次環保違規，至今裁罰已超過82萬，賴沛蓮說，「像這樣的污染累犯、違法惡霸，如果因納管資格再放寬而就地合法，對環境的破壞難以想像。」

不只是不敢檢舉的民眾，也有大聲說但是地方政府「聽不見」的，蔡佳昇透露，彰化縣埔心鄉一間中高污染的廠商，因採用消失模鑄造，燃燒保麗龍後成為金屬模具，長期排放廢氣、造成空污，附近居民為此組成自救會，向地方政府檢舉，環保局卻回覆污染未達標準，無法裁罰。

未納管工廠業者仍觀望，環團：難道要再開第四、第五次大門？

「為什麼很多廠商明知不納管會被斷水斷電，卻還在觀望？」賴沛蓮指出，因過去政府有太多次放水的先例，如果不再落實執法，「開再多納管宣傳說明會都沒有用。」

地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭指出，從2010年起《工輔法》開放納管，2014年、2019年二度展延期限，今年已經是第三次納管截止，等於納管期限長達12年、第三次給予農地工廠就地合法機會，卻仍有半數廠商在賭政府是否會認真執法，「我們現在就要看政府會不會再開放第四次、第五次、第六次。」

吳沅諭說明，今年正值選舉年，有未納管農地工廠假借弱勢之名，要求政府繼續鬆綁限制，現在政府說不會再開放，但連出身農業大縣的民進黨立委林岱樺，都擬聲請釋憲，要求放寬「農產業群聚地區」的標準，主張讓更多廠商能持續納管、就地合法，明明修法時已有共識，「在這種情況下，我們會擔心納管期限會不會又再度被延展？或又再度放寬標準？」

「是因為農田沒有選票嗎？農民不是金主嗎？」賴沛蓮質疑，《工輔法》就地合法大門再開，本就難以規管的污染問題將持續惡化。

Photo Credit: 劉庭莉 地球公民基金會台北辦公室主任吳沅諭指出，從2010年起《工輔法》開放納管，2014年、2019年二度展延期限，今年已經是第三次納管截止

資訊公開顯現力量，環團籲經濟部善盡公開、管理責任

「有廠商來信，希望將資訊撤下回報系統，代表公開資訊是有用的。」賴沛蓮指出，政府一直以來都有廠商名單，經濟部卻要推遲至4月才公開，且不知道會不會又「挖掉」廠商名稱、地址等關鍵資訊，他要求，政府應善用「資訊公開」利器，讓廠商因害怕違法資訊被公開而儘速納管。

地球公民基金會呼籲，政府應堅守納管期限、不放寬農產業群聚地區認定標準；經濟部應於4月公開未納管工廠名稱、地址、產業別等資訊；地方政府審查納管資料標準作業流程應一致，且增加稽查人力，以因應納管期限後，斷水電的案件數量。

「不是抨擊中高污染產業，而是認為這樣的產業需要嚴加控管。」賴沛蓮強調，納管是台灣產業可得到總盤點的機會，呼籲政府不要再讓不適合的產業在不適當的地方發展，破壞優良農業環境，也邀請民眾加入「守護國人食安，連署要求經濟部終結農地工廠！」連署，保護居住權、農地生產環境與糧食安全。

Photo Credit: 地球公民基金會提供 仲誼科技公司是位於彰化縣埔心鄉的農地工廠

吳沅諭說，4月底地球公民基金會將舉行座談會，邀請經濟部、內政部及立委等，希望政府公開納管期限後的查處策略、預計每月斷水電的廠商數、優先查處哪類廠房等具體政策，向公眾交代清楚。