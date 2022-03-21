香港晚報：林鄭「暫緩」全面強檢

1）港府暫緩全民強檢

特首林鄭月娥宣佈「暫緩」全民強檢計劃，稱需待合適時機及條件，在效益大於代價時才考慮實行。

林鄭月娥表示，內地及本地專家均指在疫情高企時全民檢測，難達到目標。而且，本港社區組織能力弱，難做到全民篩檢「不落一戶、一人」，故不適宜把有限資源放在全民強檢上。

她又預計，全民強檢將涉及720萬受檢人、500個每天運作14小時的檢測站，以及8萬名工作人員。她形容計劃很龐大，因此不希望動用如此大的代價，去實現不大的防控效果。她續指，至今仍給政府壓力、叫政府做全民強檢的人，應該要反思。

港區人大代表、實政圓桌立法會議員田北辰下午指全民檢測是「國策」，內地不會接受港府抗疫「聽天由命」。他稱放棄強檢，將難掌握疫情及與內地通關。民建聯副主席周浩鼎則稱尊重政府決定，認為不同疫情階段有不同應對手段，應以科學為依歸，又指內地專家亦建議以減重症及死亡為首要目標。

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2）社交措施1個月後分3階段放寬

林鄭月娥另宣佈目前社交措施維持至4月20日，但若疫情趨勢下降且無反彈，將在下月21日起分3階段、3個月，放寬社交措施。

她表示，首階段會重開健身中心、美容院、按摩院等部份599F章下的處所，及部份康文署轄下的處所，但市民仍需戴口罩。群聚人數將放寬至4人。食肆可恢復晚市，但酒吧、酒館則要繼續關閉。

第二階段下，將重開599F章餘下所有處所，以及泳池和泳灘。屆時群聚人數將放寬至8人，戶外運動時不用戴口罩。而食肆晚市可由晚上10時延至12時，每枱由4人增至8人；酒吧、酒館也可開放。

到第三階段，社交措施將回復至基本防疫要求，包括戴口罩、限聚人數、進入處所前用「安心出行」及出示「疫苗通行證」。

她表明沒有空間再提早解除限制，呼籲市民要有耐心，只要疫情減緩，四星期後就可陸續恢復「正常生活」。

3）中學待DSE核心科後復課

上月21日港府宣佈全港中小學、幼稚園將提早「放暑假」，騰空校舍作檢測、隔離及接種疫苗。今港府宣佈，幼稚園、小學及國際學校學生下月19日恢復面授課，但中學生則要等中學文憑試核心科目考完才可復課。林鄭月娥表示，目前中學文憑試仍以4月22日開考為目標，但教育局亦制定延遲至5月開考的應變方案。

她強調尊重受教育的權利，復課安排沒有規定學生的接種率，但期望在下月底前，將3至11歲兒童第1針疫苗接種率由目前57%推高至90%，令學校更有條件安排活動。她指，目前對中學生接種率較好，但小學生方面要「急起直追」。

另外，中學校長會今向文憑試考生發公開信，指一直有與考評局溝通如何更公平地評估因檢疫令無法應考學生的成績；又指今屆考生學習階段不完整，文憑試安排也出現零碎分期，憂心學生學習生涯受影響。

中學校長會主席連鎮邦向《TOPick》表示，希望考評局考慮讓考生優先做檢測，及參考往年做法，為屆時正隔離但無確診的考生提供獨立的非學校試場。

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4）港府縮短入境隔離期至7天

下月1日起，港府將取消英、美、法、澳、菲等9國禁飛令，也將調整抵港香港居民檢疫安排。已接種兩劑疫苗的港人，持登機前48小時陰性核酸檢測結果，及7天檢疫酒店的預訂證明，即可返港。

抵港後，港人需在機場接受快速檢測，取得陰性結果方可入住檢疫酒店。入住酒店後需每天做快測，及在第5天做核酸檢測。如第5天核酸檢測呈陰性，而第6、7天快測也呈陰性，就可提早完成檢疫，惟需在第12天到檢測中心再做核酸檢測。

林鄭月娥稱，熔斷機制已經不合時宜，她認為該些地區的疫情不比香港差，而且大部份回港人士沒有病徵，有關措施對滯留外地的港人帶來困擾。不過，她強調有關措施不等同放寬外訪輸入，而是「理順」外地港人入境安排，讓他們有序返港。

香港今日新增14,068宗確診，包括9,545宗快測有效呈報，確診數字連續3日低於兩萬。另有179名新冠病者昨日離世，其中98人來自院舍，115人沒有任何接種疫苗；新冠死亡數字升至5,894人。

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin