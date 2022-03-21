俄羅斯21日起開放買賣公債，專家：若股市解禁恐出現大量賣壓，銀行和公司分崩離析

俄羅斯宣布逐步開放金融市場交易，允許在3月21日至4月1日買賣公債。專家預期，俄羅斯央行為了穩定國內金融市場，且致力活絡流動性，藉以籌資相關經費；另外，若市場走向全面開放，境內銀行、公司將受巨大衝擊，甚至是倒閉。

俄羅斯開放3月21日至4月1日，開放買賣公債

2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭，引發金融市場恐慌，為了防止股市崩盤，隔日俄羅斯央行宣布休市。直到3月20日，莫斯科交易所發布聲明，俄羅斯央行已經頒布許可，允許在3月21日至4月1日，開放買賣公債。

一般而言，公債多為了執行貨幣政策而發行，近年來也有許多國家為了推動建設而推出中長期公債，向市場籌措資金，這也形成各大券商、票券公司及商業銀行，組合基金等商品的重要成分。

國際資本市場協會（ICMA））執行長馬丁謝克（Martin Scheck），債券市場滿足了，實體經濟投、融資的需求，是一種相對靈活有效又安全的市場機制。

另外，債券市場可通過類似儲蓄轉投資方式，為企業提供資金，進而衍生夠多元的投資商品。因此，它比股票市場更穩定，同時也扮演政府調控財政預算的重要工具。

俄國央行總裁Elvira Nabiullina上周表示，將會逐步恢復莫斯科交易所的運行，由於擔心過度波動，才先開放公債交易，穩定流動性，在視其狀況調整，而俄企仍停止買賣。

值得注意的是，俄羅斯央行並未針對動用多少資金「購買公債」著墨。台灣央行人員私下向《關鍵評論網》透露，公債種類繁多，層面又各有差異，尤其在各國金融市場運作間也有隔閡，不太能直接套用。

金融市場全面開放，俄羅斯資產將受巨大衝擊

根據央行出具的報告指出，就美國聯準會（Fed）情況而言，透過資產購買計劃（又稱量化寬鬆，QE）影響美國公債殖利率下降與美元匯率走弱，達到調控實體經濟的目的。

主要影響管，是Fed宣布QE時，使市場預期該行持有之美國公債存量將增加，同時美國公債流通在外餘額減少（存量效果），此外，Fed宣布調整購債步調的方式（宣告效果），都是影響市場的重要管道。

券商Loko Invest分析師波雷佛伊（Dmitry Polevoy）直言，本次俄羅斯央行就是在執行俄羅斯版本的QE，藉此允許系統維持流動，降低莫斯當借款的成本。

不過，俄羅斯央行卻否認此為QE，強調這些措施是支持市場的短暫方式。

另一方面，俄羅斯上周必須向進代理銀行摩根大通（JPMorgan）支付1.17億美元（新台幣32.7億元）的的美元債券票息，卻因為資金遭凍結，以美元無法支付。最後摩根大通向監管單位報備後，才得以化解違約危機。

《彭博社》對此描述，僅管俄羅斯債券戲劇性地通過了違約風暴，但是交易員及資產管理公司仍處於非常緊張的狀況，未來還有更多票息支付和贖回，這意味著，俄羅斯的流動性風險仍高。

BKS Investments分析主管卡皮寧（Vasiliy Karpynin）說，過去俄羅斯外資比例占股債市48%，若莫斯科當局全面開放股、債市的限制後，會出現大量賣壓，歐美各大投資基金會拋售俄羅斯資產，其境內銀行、公司也將受到衝擊或倒閉。

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核稿編輯：翁世航