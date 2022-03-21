巴西最高法院宣布暫停Telegram運作，除非封鎖散布假消息的極右派總統波索納洛支持者帳號

巴西最高法院在18日宣布，國內暫時禁止使用通訊軟體Telegram，因為該公司沒有遵循法院的要求，封鎖散播假訊息的帳號。在法院訂下的期限之前，Telegram配合法院要求，暫停與巴西極右派總統波索納洛（Jair Bolsonaro）有關的假訊息傳播帳號。

來自俄羅斯的Telegram在巴西推廣得非常成功，根據《France 24》的報導，巴西有53％的手機都下載了這個通訊軟體。

對正在尋求連任、但人氣低迷的總統波索納洛而言，Telegram是他最喜歡的訊息傳播方式之一。他在臉書、Twitter和YouTube上，都常常因為違反假訊息的規定，而被下架貼文，因此他轉而將網路宣傳的基地移到Telegram，鼓勵民眾在Telegram上追蹤他。

波索納洛在Telegram上有超過100萬粉絲，這個數字並不包含其他支持他的粉絲團。但他因為散布假消息不斷遭受調查，尤其是他一直聲稱巴西電子投票系統有嚴重的詐欺問題，卻沒有提供任何證據。

不過，由於Telegram未能遵守巴西當局的指示，刪除包含假消息的資訊，因此巴西法官亞歷山大（Alexandre de Moraes）在一項裁決中，下令立即停止Telegram在巴西的運作。公告發布後，巴西當局在24小時內暫停其全國服務。

亞歷山大表示：「Telegram不遵守巴西法律，也不遵守無數的法院判決，這完全不符合法治。」他強調，該公司一再拒絕遵守警方、法庭和最高法院的裁決和要求。

根據《France 24》的報導，波索納洛和亞歷山大因此而公開槓上，總統批評「不能接受」這項裁決，還稱法院的決定把巴西人的自由置於危險之中，「（亞歷山大）無法針對他認為應該被封鎖的兩三個人採取行動，所以他決定影響全國7000萬人。」

在法院發布裁決後，《The Verge》的報導指出，Telegram創辦人Pavel Durov發表聲明表示，會發生這種問題，是因為法院過去把刪除帳號的請求發到公司舊的電子郵件地址，因此他要求法院之後應寄到公司專用的新地址。

該公司也表示，目前已經找到了這些法院的電子郵件，但《The Verge》認為，這代表舊的地址根本還有效，這讓公司的聲稱顯得更加奇怪。

巴西最高法院20日便撤銷了這項命令，Telegram在期限內遵守法院的命令，凍結幾個支持波索納洛的帳號「Allan dos Santos」。

根據《路透社》的報導，亞歷山大這次的行動，引發了巴西政治極化和言論自由的討論。這名大法官一直主導和波索納洛及假訊息相關的一系列調查，這些調查激怒了許多右派人士，還引發司法過度擴張的質疑。

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責任編輯：李芯

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