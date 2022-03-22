俄烏戰爭並非世界末日，「我們盡力逆流而上，但並不需要去預測潮汐」

文：邱茂恒（查爾獅）（理財規劃顧問／定方股份有限公司執行副總）

烏克蘭與俄羅斯的戰爭衝突是近年來重要大事，戰爭也總是使人心碎，對遠離戰場的我們來說，除了發揮愛心跟持續關注議題外，這場戰爭衝突還有對我們產生什麼影響嗎？在重要經濟風險上，涉及到了「地緣政治衝突」及「全球債務劇增」的問題，這對我們有什麼關聯？投資是否會因此出問題？又該如何應對呢？

俄烏戰爭產生的經濟影響有哪些？

1. 直接影響

產地因素的原物料、能源、糧食，都會因為戰爭衝突，影響到生產而短暫稀缺。

2. 間接影響

也因為直接影響的因素，而導致上下游的供給與需求會有斷鏈的問題，這會繼續產生生產力下降（如鎳的稀缺，導致產品會應用到不鏽鋼、蓄電池、磁鐵……等，相關應用產業會出現生產問題）。甚至會影響收益與債務失衡的問題（如貸款買房，收入正常時還款沒問題，但出現失業狀況時，財務狀況是否經得起衝擊等等）。

3. 金融市場影響

世界的金融是基於以上兩點的因素環環相扣，這可能會有進一步推升通膨、影響貨幣政策升息步調、是否需要持有黃金等避險資產，進而影響人們在這種狀況下可能做出的決策（例如擔心原物料稀缺推升價格、持有資產類別偏好轉移之類）。

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俄烏戰爭對投資人的影響是什麼

許多人可能留意到歐洲、美國、台灣等市場的震盪，3月7日台灣大盤跌500點更讓很多人擔憂且跳腳。但這件事情真的對我們有這麼強烈的影響嗎？回顧歷史、思考市場比例等因素以後，其實全然取決於我們如何看待市場，以及我們的策略到底是什麼？

1. 歷史上重大的經濟危機

截圖自維基百科

截取自財經M平方

看完這兩張圖後，我們會認識到就歷史事件來說，曾經發生過的經濟危機很多，不乏比這次俄烏戰爭影響更深的事件——如世界大戰，以及更久遠的各種戰爭等。這些危機當下都有強烈的衝擊，但隨著時間繼續下去，人們在生活上想要過得更好的原動力，會化為實際的具體事物及生活型態，最終讓我們的生活水準會比以前來得更好，生產力更高。

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2. 烏克蘭與俄羅斯的經濟規模

若從數據分析，你會發現烏克蘭、俄羅斯在世界上經濟規模的比重相加是2.12%（美國27.13%、俄羅斯1.95%、台灣0.79%、烏克蘭0.17%），對世界的影響其實當下並沒有這麼深遠，但我們卻很容易受到當下影響，而不容易有理性（但通常是自己覺得很理性）的判斷決策。

不過我們需要留意的是，這次事件會不會成為如其他國家是否加入戰場、影響他國貨幣或財政政策等其他事件的導火線，這又會有產生其他考量。

評估自己可以承受什麼影響

我們在投資前需要考量三件事情，這三件事情會影響到我們之後的投資決策。

1. 投資本質的生產力趨勢

在前文有提到，隨著時間繼續往前進，人們在生活上想要過得更好的原動力，會化為實際的具體事物及生活型態，最終讓我們的生活水準會比以前來得更好，生產力更高，這些就是投資不斷會產生的結果。如下圖MSCI世界指數，我們可以看到如果時間拉得很短，我們實在無能為力預測高低，但只要時間能夠越長，終究可以看出不斷升高的趨勢，只是過程並非一帆風順。

Photo Credit: MSCI

投資本質長期生產力趨勢，可以幫助我們思考各種事件對我們的影響，以及如何可量應對。

我們有機會意識到，發生過這麼多事，問題其實終究會解決，只是我們不知道會是以什麼方式解決。萬一我們面對的是無法解決的事件（例如世界末日），那什麼投資也都不重要了，而該考慮的是生存問題。

也因為如此，如果我們冒著的風險是生死存亡才發生，那投資就是一件很划算的事，意識到這件事，我們可以比較安定，不會因為一些事件輕易影響我們做決策。

2. 投資需要適性而為

每個人有不同的性格，也因此產生不同的投資哲學，再衍伸出不同的策略與標準。

例如，有些人在意短期市場心理因素的短線或波動，有些在意中期價格與價值間關係的價值投資，也有是在意長期景氣循環因素的循環型投資者，當然，也有可能是綜合考量只是各比重有所不同。

無論自己堅持的架構是什麼，如果沒有辦法有這些能讓我們堅持的架構，那我們的人性本能會一直慫恿我們做出決策，而且很可能是有問題的決策。簡單舉例，如人本能有「稟賦效應」及「情感連結」，如果這陣子常常看到關於烏俄戰爭的新聞，並且持續放送一些比較影響情緒的報導，這會影響到我們過度關注及在意，並忽略了實際影響，而把認知給予比較高的加權，讓我們會想因此做出反應或者有所擔憂。

我們在投資上都想要睡得安心，但每個人安心的標準不同，自己是否能明白這件事就格外重要。

3. 投資前的準備對自己的幫助

我們可以思考自己會有什麼目標、多少金額、多久時間、現在該做什麼完成未來目標，思考每一個決定的意義，可能順利的那個層面是什麼，另外一個可能性又是什麼。基於這樣的思維，去打造自己的財務執行的計畫，使自己的投資不會因為戰爭受影響；使自己的投資不會需要因其他事情被迫賣出；使自己的投資錢真的就是閒錢為未來準備，我們就可以堅持自己的投資策略。

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投資這件事對我們來說，並不是去篤定預測一個確定的未來，而是考量未來可能產生的風險，我們需要如何應對各種風險，選擇一個自己承擔得起的執行方法，堅持這個原則不受影響。就如同波克夏副董事長查理蒙格說的：「我們盡力逆流而上，但我們並不需要去預測潮汐。」