牽一髮動全身的美國「陽光保護法」

文：TaJ

美國參議院於15日一致通過立法，2023年11月起日光節約時間（daylight saving time，即夏令時間）將常設不變，雖然現在大部分電子裝置已自行調整時間，但毋須再一年兩度適應調節早一小時、晚一小時上班上課還是被視為便民政策。不過，法案獲通過後卻湧現不少遲來的反對聲音，警告此舉可能對全民健康帶來深遠負面影響。

這次「陽光保護法」（Sun Protection Act）通過異常暢順，基本上花了不足30秒，在無人反對下過關，連辯論的機會都沒有。事後發現原來是部分參議員「蝦碌」，根本不知道有這樣一條議案。

一般來說，議案要在參議院闖關，需要先通過參議院委員會批准、參議院多數黨領袖同意表決，然後是無時限的冗長辯論，若得到60票（五分之三）多數同意，才可終止辯論，進入表決程序。議員也可以要求一致通過議案，這通常是一場政治秀，顯示自己已盡了力爭取，而只要有一人反對，有關法案審議就會停止，回復正常辯論和審議程序，這就是所謂的「熱線程序」（hotline）。共和黨參議員魯比奧（Marco Rubio）原定14日（周一）提出議案，但對議案有保留的共和黨參議員威克（Roger Wicker）表明航機延誤周一不能出席，於是議案延至周二，「等埋威克」再審議，但威克卻沒有提出反對，現場也沒有人反對，擔任主席的亞利桑那州民主黨參議員希尼瑪（Kyrsten Sinema） 喜出望外，輕輕說了聲：「Yes!」

事後希尼瑪對媒體Buzzfeed News表示，對沒有人反對議案感到驚訝。威克則指自己要專注處理如烏克蘭戰事等更重要議題，選擇放過這議案。有消息人士向Buzzfeed透露，共向黨參議員柯頓（Tom Cotton）強烈反對將夏令時間變成常設，但他的員工沒有通知他有這樣一條議案，柯頓回應Buzzfeed時拒絕置評。共和黨議員沙利文（Dan Sullivan）並無正面回應自己是否知道「陽光保護法」法案要審議，他說：「這並非我最優先要處理的議題。」

美國睡眠醫學會（The American Academy of Sleep Medicine）在「陽光保護法」通過的同日發聲明，警告參議院的決議忽略了採用夏令時間的潛在健康風險，又指採用永久標準時間（冬令時間）則可以避免這些風險，這決定將影響所有美國人的生活作息，呼籲眾議院花更多時間評估。睡眠醫學會在2020年指，標準時間更貼近人類內在的晝夜節律，破壞了這節律，將增加肥胖、代謝症候群、心血管疾病和抑鬱症的風險。學會公共安全委員會成員Jocelyn Cheng向《華盛頓郵報》表示，如果是要永久採用一種時間，應該是標準時間，而不是夏令時間。有趣的是，魯比奧在提出議案時同樣援引研究指，每年夏令時間結束，要把時間撥慢一小時，心臟病發和車禍宗數都增加，又指新政策有望降低犯罪、兒童肥胖症及季節性憂鬱症。

夏令時間是第一次世界大戰的產物，原意節省能源，即在日照最多的月份將時間往前調快1個小時，夏天天亮得早，若大家都早起1小時，多享受日光，或許有助鼓勵減少用電量。實行起來，節電效果並不明顯，反而是做生意的最受惠，因為大家在收工後額外多了一兩小時的日照，去購物的機會也大了。有得必有失，到實行標準時間，暗黑晨早又延長1小時。

過去幾年，讓夏令時間成為常設的呼聲愈來愈高，據「全美州議會聯合會」（National Conference of State Legislatures），18個州已準備好或有意永久採用夏令時間，只待國會通過意案。蒙茅斯大學（Monmouth University）於3月10日至14日做的一項民意調查顯示，只有35%美國人想保留夏令時間及標準時間。YouGov於3月16日的調查則發現，59%受訪者希望永久採用夏令時間。問題是，這真是大部分美國人想要的嗎？

1973年12月，美國國會也要通過永久實施夏令時間，當時議案的民意支持度高達79%，但步入冬季，大家要摸黑爬起來上班上學，又想念撥晚1小時的冬令時間了，法案支持度在短短3個月急跌至37%，國會只有改弦易轍。這次美國是否又要重演打倒昨日的我？

「陽光保護法」仍須獲聯邦眾議院支持，再由總統拜登簽署成法律。美國要是決定統一採用夏令時間，將是牽一髮動全身。與美國有業務往來的各地人士不用再經歷一年兩度的小混亂，但實行夏令及冬令時間的地方，如歐洲、英國又是否要跟隨？歐洲議會於2018通過取消夏令時間，但歐洲理事會認為要先評估其影響，其後因疫症爆發，擱置實施。英國脫歐後令情況更添複雜。加拿大的英屬哥倫比亞省政府（BC省）於2019年通過法案，廢除夏令時間，全年採用統一時間，後來也因疫情而擱置。BC省政府早前表明，只要美國實施統一時間，BC省亦會跟隨，這樣一來，其他加拿大省份如多倫多和渥太華亦會有壓力。

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