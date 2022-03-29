林心如x麥卡倫｜歷經時間淬鍊的醇厚女力，致敬「創時者」非凡時刻

威士忌是人類歷史的淬鍊，是凝結時代意義的藝術，更是新時代的創作者與時俱進的非凡工藝。麥卡倫The Reach 81年以最頂級的工藝，將81年的故事凝結成頂級珍稀佳釀，記錄歷史中的非凡時刻，體現近200年來品牌核心的不懈精神。The Reach 81年是麥卡倫迄今為止年份最高的威士忌，僅取自單一雪莉橡木桶。它的存在訴說著麥卡倫自1824年創立以來，跨越時間、空間與知識，並賦予獨一無二的歷史意義，憑創時者之姿堅持卓越、悉心精釀的最佳證明，同時也向在艱鉅逆境中努力重啟麥卡倫釀酒事業的前人，以及今日繼續堅持品牌精神的釀酒團隊致敬。

麥卡倫首席女力代表，Kirsteen Campbell打造屬於自己的優雅力量

女性的獨立自主一直是社會中不斷討論的議題，領導麥卡倫威士忌釀酒團隊的核心人物——當家釀酒大師Kirsteen Campbell就是女力最佳典範。她在這個崗位上充分發揮自身的技術、知識和手藝，從入桶熟成到裝瓶，嚴格把關威士忌釀造工序中各個關鍵環節，而這一次麥卡倫推出高達81年的珍稀單一麥芽威士忌The Reach，這支麥卡倫迄今為止最陳年的威士忌，可以說是致敬在面對巨大逆境中，持續在各個時代堅守麥卡倫精神的經典代表，這也是Kirsteen的經典之作。

Kirsteen Campbell表示：「推出 The Reach是我職業生涯的亮點之一，其風味特性囊括了麥卡倫的精神以及跨時代的軌跡，在這時刻決定讓The Reach展現於世人面前，是對巨大逆境中堅持在各個時代中堅守麥卡倫精神的人致敬，而這份巨作更是集結了眾人之力才得以促成，我非常榮幸能見證The Reach甦醒的時刻。」

麥卡倫當家釀酒大師Kirsteen Campbell以上天恩賜的敏銳嗅覺，為品牌擔當把關品質的重任。Photo Credit:麥卡倫

從角色淬鍊出專屬自己優雅的溫柔與堅毅

從演員跨足到製作人的林心如也是一位懂生活的品味者，「我一直覺得好的威士忌是一個女人，它可以是很狂野、嗆辣的風格，但當你接觸它、用你自身的溫暖去融合它風味的時刻，它會創造出一種優雅的力量，讓你得以親近。」問起林心如對「好酒」的擬人化觀點，她給了一個很有「詩意」的答案。而談起女性覺醒，林心如笑說自己是還蠻「做自己」的人，林心如展現了屬於獨立女性的獨特姿態。她從不同的領域擷取生命經驗，讓自我不斷地成長，但這個「自我」對林心如來說其實是種認知，也有點像是一種期待，期待讓自身生命得以「圓滿」：「因為當你能圓滿自己的生命之後，你才有能力去滿足他人、圓滿他人的生命意義。」笑說自己不是一個會把自己所有感受撇在一旁、以他人為優先的人，林心如期待把自己做到最好，也要對自己好，「因為我覺得如果無法對自己好的話，就根本沒有能力再去對別人好了。」

從自我圓滿到他我圓滿，林心如的「做自己」，其實還蠻有哲學觀點的。而真正的好酒就像人生需要不斷的淬鍊，The Reach用珍貴的窖藏雪莉桶，經過81年的靜謐陳釀，細述1940年代的動盪局勢以及接下來八十多個年頭的歷史遺緒，更集結各領域翹楚，不僅只在威士忌風味上的醇厚馥郁，手工玻璃瓶、盛裝酒瓶的精緻木櫃，到影片拍攝的攝影師、配樂都是橫跨時代的大師共同協作而成，闡述著珍貴的時光與持久不懈的精神。

圖說：林心如從不同的領域上擷取生命經驗，展現了屬於獨立女性的獨特姿態。Photo Credit:麥卡倫

乘載81年歷史的三個力量、創作無與倫比珍稀佳釀

麥卡倫The Reach 81年盛裝在一個精緻優雅的人工口吹熱鑄玻璃瓶中，並由雕塑家 Saskia Robinson打造的三隻銅鑄的手托持著，這三隻手分別來自於描繪麥卡倫遺緒歷史的人物，一隻手代表1940年的酒廠工人，在80年前的艱辛時代開始孕育並造就了這珍稀佳釀；一隻代表前董事長Allan Shiach，其祖父是The Reach於1940年填裝入桶時的酒廠負責人；第三隻手則象徵現今麥卡倫的釀酒大師Kirsteen Campbell，她在選桶過程中以自身的專業，拍板決定公開與世界分享這款珍稀威士忌。三隻跨越時間與空間的手指指尖，精準地在玻璃相應的凹陷處與酒瓶交會，乘載著極具份量和威望的麥卡倫The Reach 81年。

The Reach集結眾人之力孕育而成，打造麥卡倫經典傳承。Photo Credit:麥卡倫

自栩風格品飲者，讓林心如戒不掉的微醺時刻

談起自己的品酩日常，林心如笑說自己真的是「威士忌掛」的，過去就很愛享受一個人生活的林心如，在孩子出生後更期待享受一個人「獨佔所有空間」的時刻。只留一盞小燈，然後點一個蠟燭，打開麥卡倫經典雪莉桶12年威士忌，在酒杯內倒一點點出來，小酌時分就是自己的放鬆時刻，「我覺得品酩基本上是為了體驗那個感覺，我們有品飲習慣的人，常常是戒不掉那個喜歡那個微醺、放鬆、舒適的感覺，就一點點而已，慢慢小酌，就很開心而舒適。」林心如笑說，她是風格品飲者，高雅的氣質與恬靜的笑容在一舉手一投足之間，手上拿著酒杯，聞著、嗅著，那種閒適優雅，是專屬於自已的非凡享受。

麥卡倫堅持100%雪莉桶熟成，經典值得一再品味

自1824創始以來，麥卡倫傳承六大標柱與自家雪莉桶供應鏈的，作為頂級單一麥芽威士忌的代名詞，在威士忌鑑賞家和消費者心中有著無可撼動的首席地位，如同麥卡倫 200多年堅守釀酒工藝並不斷創新，成就醇厚深奧的「麥卡倫經典雪莉桶 12 年」，百分之百西班牙紅橡木雪莉桶陳年醞釀，釀就香氣濃厚馥郁，口感柔順圓潤，讓麥卡倫有著無可撼動的首席地位。

「麥卡倫經典雪莉桶 12年」獨特醇厚深奧的風味，有著無可撼動的首席地位。Photo Credit:麥卡倫

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