【小說】張國立《私人間諜》選摘：當兵是他推不掉的祖傳事業，黨國將厚厚栽培他

文：張國立

老人與海

小說一開始是這麼寫的：

他是個駕小船在灣流中獨自捕魚的老人，而他已經八十四天沒捕到任何一條魚了。

八十四天沒捕到魚的老人仍如往常繼續駕著他的小船下海，今天他能捕到魚嗎？石曦明覺得像老人，每天守在相機前，沒有目的守著，他等待炮彈炸中對面二樓呢，還是外太空飛碟以照瞎目擊者眼睛的強烈光束包圍住水手？八十四天沒捕到魚，每天仍得出海，老人期待魚，他則有目標了，期待拍到半夜出現的女人。

若重新回想人生，石曦明的改變應始於《老人與海》，不過《遠東實用英漢辭典》幫助他考上大學。第一個星期背完A，背的方式是：azimuthal，方位的。Acacia，刺槐。他猜得出「方位的」是什麼意思，但「刺槐」呢？不管懂不懂，他全背起來。

Abandon，放棄、遺棄、放縱、狂放。

放棄和放縱差很多，輔導長檢查私人用品，石曦明的《遠東實用英漢辭典》正好停在abandon那頁，他問：

「輔仔，你大學畢業，這個英文單字到底放棄我還是放縱我？」

輔仔兩眼從鏡框上緣射來。

「我物理系的，去問一連林排，他英文系。」

輔仔事先接受副處長與保防官短暫詢問，他認為石曦明聰明，做事態度在義務役裡算七十分，近期突然用功，背英文單字、看參考書，顯然決心重考大學。石曦明也看小說，輔仔稱之為很嚴肅的文學小說。

副處：水手念書，你也跟著念？看起來水手做了件好事。

石：我明年三月退伍，七月聯考，要趕快念書了。

副處：重考大學？打算考哪一組？

石：上次考甲組，數學成績還好，其他的差太多，這次想考乙組。

副處：理工好找事，乙組出來找不到工作。水手都看什麼書？

石：大部分英文的，小說、詩，還看外國雜誌。

副處：哪些？

石：Time、Newsweek、Sports Illustrated。

副處：你呢？

石：參考書和字典，最近也看海明威。

副處：覺得海明威的小說怎麼樣？

石：好看，可是看不太懂。

副處：看不太懂怎麼會好看？

石：裡面人物講的話很有個性。

副處：少看閒書。

部隊鼓勵充員兵讀書上進，營區十點半熄燈，對用手電筒讀書的不處罰、不攔阻，善意的當作沒看見。

保防官教導監視哨人員使用檯燈時燈罩要以厚布蒙住，避免光線外瀉。監視哨是尋常民家，整夜亮燈太引人注意，容易被受監視者發現。檯燈擱在地面，窗簾拉密，遮住燈罩。

彎腰看地面的書很累。

八月二十八日水手開始不對勁，和書有關，早班拍到他看《容齋隨筆》的畫面，新出現的書。保防官背著手在屋內跺步說，南宋洪邁寫的雜記，歷史、人物、兵法、詩詞，無系統可言，無非知識分子閒來胡寫一通自娛。單位裡經過相片一張張比對無聊的《容齋隨筆》，水手屋內一下子冒出三本， 一般人不會沒事買三本一樣的書，保防官口氣平靜的說，《容齋隨筆》是毛澤東最愛的書。

大家恍然大悟，原來毛澤東愛這本書。

保防官仔細研究過，《容齋隨筆》沒什麼階級意識之類的共黨言論，水手為什麼突然買三本？不拿到水手的書無法一探究竟。

誰會買三本同樣的書？好看到送朋友？水手沒朋友，至少石曦明沒見過朋友拜訪水手。為什麼讀那麼多書卻沒有朋友？

防官督導，劉班長領隊，趁水手上課時間，潛入他家抽查《容齋隨筆》，單位買好同樣的三本，抽換水手的三本，由專門人員檢視內容。

書內未發現眉批、畫紅線、點標點符號的紅點，嶄新的書，其中一本八十九頁和九十一頁裝訂時未切割完全，仍黏在一起。

執行過程簡單，挑中午時間，鄰居午睡或上班，石曦明打前鋒，拿備份鑰匙開大門，輕聲登上二樓再開水手住處木門，劉班長跟著進去，和石曦明各舉相機對室內拍照片，各個角落、裡面的房間與廁所、浴室、書架後面、床底，除了換出水手的《容齋隨筆》外，不准動其他物品。

副處：你拍的照片？海明威的《老人與海》，擱在哪裡？

石：床頭。

副處：擺在床頭代表他睡前看，你對他看《老人與海》好奇？

石：是。

副處：還有呢？

石：沒特別注意，不過都拍回來了。

副處：他的臥室怎麼樣？

石：一張單人床，床頭掛了畫。

副處：這張中南部農家曬穀場的畫？

石：是。

副處：曬穀場曬了收割下來的米，這邊掛了衣服。曬衣繩上還有什麼？

石：鹹魚吧。

副處：找到女人的用品、衣服、化妝品什麼的？

石：沒有。不過我聞到他屋裡有股味道。

副處：沒關係，說，說錯了頂多挨罵，不槍斃。

石：我聞到比明星花露水淡，比肥皂濃的味道。

副處：香水味？體味？男人的，女人的？

石：應該是香水味，分不出男人的還是女人的。

副處：小石，看樣子我遲早得槍斃你，聞到香水味的是你，你卻給不出答案是誰的，一個可能， 你窮極無聊到謊報，另一個可能是找不到香水女人藏身地方，怠忽職守。

石：報告長官，絕不是我瞎掰，真的聞到。

副處：會不會八月三十一日你們潛入水手住處聞到香水味，你疑神疑鬼懷疑屋內有女人，九月十一日見到人影，下意識認為是女人？

石：不一樣，九月十一日我真的看到女人，早忘記八月三十一日聞到香水味。

副處：好吧，這麼問你，聽說你也看完《老人與海》，看出什麼苗頭？老人把魚宰了做殺西米？