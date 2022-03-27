父母擔心孩子3C成癮，不如積極利用「連結式注意力」發展出更有意義的學習

網路科技的普及已經對兒童的行為帶來一連串的改變，但這種改變從長期來看到底是好是壞，卻難以從單一的立場來判斷，畢竟成人社會受惠於網路科技是非常肯定的事實。但普遍而言，社會氛圍通常認定網絡科技對兒童發展是偏向負面的，家長縱使聽聞許多3C影音對兒童的壞處，可是連自己的生活都已經無法脫離3C，究竟又有什麼立場可以阻斷兒童使用呢？要思考這個答案以前，我們需要先理解到3C影音的影響機制。

從專注力的發展來看影響脈絡

許多人都知道3C影音對於兒童專注力有影響，但這個影響究竟是如何運作的呢？從兒童發展的觀點分析，早期的專注力其實是非常容易受到外界聲光刺激的影響，因為注意力發展最初階是一種警覺網絡（alerting network），兒童要能對身邊的各種刺激保持警覺，才能確保生命安全，所以充滿聲光刺激的3C影音，當然就是能吸引兒童的最佳工具。

在腦神經科學的研究中，注意力的發展除了警覺網絡之外，還有兩個層級，分別是導向網絡（orienting network）與執行網絡（executive network）。導向網絡指的是個體可以將初始警覺到的刺激，轉移到特定的事件進入定位的就緒狀態。定位之後接著進入執行網絡，個體要開始判斷這個刺激的屬性，同時抑制其他非相關的刺激，以便決定接下來要運作的認知功能。注意力透過警覺、導向到執行的完整程序後，就會轉而進入學習的心智運作，透過心智運作個體可以獲取更多的知識與能力。

「注意到」之後的心智運作才是重點

3C影音的聲光效果非常容易引起兒童的警覺網絡，讓兒童注意到刺激。然而，在注意到刺激之後，若沒有進一步導向刺激屬性判斷，後續便無法開啟執行網絡進入學習的心智運作。當一個刺激無法進入學習心智運作歷程，兒童也會很快就會對該刺激失去興趣並轉移到其他刺激。

以電視遊樂器做為舉例，許多人一開始都會受到它的聲光效果吸引，但是所謂的「電競高手們」，不是單單只被聲光刺激吸引，他們會深入研究如何讓把遊戲玩得更好、如何破解劇情、如何與團隊合作，這些事讓他們可以對一個遊戲保持參與興趣的原因，也會從這個電競活動當中學習到很多事情。

亦即，我們其實可以把3C影片看作是單純的感官刺激物品，它能輕易引起兒童的警覺反應，但是如果成人不能把這類的感官刺激，引導轉換為更深一層思考、探索性的認知學習活動，長期下來兒童的注意力就只會停留在感官層級，無法有效思考學習，大腦也會想要持續尋找其他的感官刺激。

同一程度的聲光刺激在經過幾次之後，兒童會對這樣程度的刺激失去興趣，轉而群找更大量的聲光刺激，也就是他的警覺反應域會升高，未來需要更高強度的聲光刺激才能引起他的反應，同時也會越來越越難以進入學習的心智運作，並可能形成所謂的「3C成癮」。

3C影音的另一個影響：阻斷社會人際關係

3C成癮的兒童，無法脫離3C影音的聲光刺激，大腦會一直尋求更高強度的聲光來滿足刺激需求，一旦失去這些3C影音，兒童會產生極大的負面情緒，無法正常作息，甚至對剝奪其3C影音的對象產生敵意，嚴重者會攻擊他人或破壞物品。3C影音正是透過這樣的機制來影響著兒童的專注力，兒童如果沒有被引導，很容易受聲光刺激所吸引無法自拔，同時很快感到厭倦，因而我們常會看到許多兒童並沒有認真地在觀賞影片內容，只是隨意滑過在尋求更新鮮、更有趣能引起警覺的影音內容。

除了對個人身心的影響之外，3C影音的負面效果還產生在人際關係的阻隔，因為長時間被動、受容性地接受影音刺激，阻斷了兒童與他人互動的機會，原本在兒童階段需要學習如何跟人相處，需要理解生活的情境脈絡，便因此失去了這些學習的機會；更令人需要警覺的是，兒童階段也是情感依附的重要時期，沒有在此刻與成人建立起穩定依附關係的兒童，未來長大後會有極高的不安全感或焦慮表現。這也是我們常看見許多依賴3C影音的兒童，普遍無法融入同儕的原因。

積極利用連結式注意力，與兒童一起3C互動

父母不需要完全禁止3C影音，但需要有積極性的做法。3C影音其實很能引起兒童注意，也是它的優勢，而重要的關鍵在於，成人如何將警覺到的內容，轉變為有意義的學習活動。我最簡單的建議便是：跟著孩子一起觀賞3C影音。只有父母跟兒童一起觀賞，你才能理解他究竟吸收了什麼，也才知道兒童是對什麼內容有興趣。

事實上，一般正常的兒童發現了生活當中有興趣的內容，會很自然地尋求與他人的連結與互動，在發展的能力上，我們稱為連結式注意力（joint attention）。試想一個情境，一位幼兒如果在路上發現了一個新奇的狗，會很高興地回過頭看看身邊成人，成人此刻若馬上回應他：喔！狗狗，你看到狗狗喔，這位幼兒一定會笑得開心，因為成人明白了他要表達與分享的目的，這樣的行為就讓將成人與他的世界產生了連結。

若把場域轉換到3C影音中，也是同樣的道理，兒童在看到了有趣的影音內容，一開始也會很高興要跟身邊的人分享，此刻的成人應該把握住這種連結的契機，就可以進一步引導兒童把警覺到的內容，轉成進一步地討論與學習活動。我家的孩子從小就會看影片、打Switch，只是我們都會陪他們一起玩，當成人和兒童之間有了連結，就可以把聲光的刺激需求，轉換到與他人陪同的社會性回饋，他們會期待與別人一起使用3C影音或電視遊樂器的時光，而不是單單自己追求3C影音刺激。