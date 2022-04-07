程天縱《創新有理》：對服務業來說，顧客是「上帝」，還是「資產」？

文：程天縱

顧客是「上帝」，還是「資產」？

一個國家的服務業，代表了這個國家的文化水準和公民素養。如果消費者能容忍商家訂定一些對顧客不友善的規定，那麼這個不友善規定的清單，一定會變得越來越長；最終，則是商家和消費者都會面臨「雙輸」的局面。

一九九二年一月我正式定居北京，當時東三環道路才剛開挖修建。通往機場的是一條老機場路，叫做霄雲路，雖然天空經常陰霾，但是兩旁高聳的楊樹非常秀麗。

老北京人形容北京的四季非常傳神：「冬長夏不短，春秋一眨眼」；意思是春秋季特別短，但是北京的四季還是非常分明：「三月下黃土，四月飄柳絮，十月看楓紅，新年迎瑞雪」。

每年三月，會有一場從西北過來的沙塵暴，當時就叫做下黃土；到了四月，滿城的楊樹開始落絮，在北京開著車，迎面飄來的白絮彷彿下雪一般，就叫做飄柳絮。

十月香山的楓紅，是北京的一景。老北京人都會到香山去賞楓；過年期間的北京，總是白雪靄靄，感覺到春節的氣氛特別強烈。

但是一九九二年的北京確實沒有什麼消遣娛樂，電視節目也如同台灣早期的聯播節目，內容千篇一律，如同當兵時候的莒光日節目。

在當時還沒有網路、沒有手機，又沒有進口雜誌和報紙的情況下，上班六天半，週末還真的不知如何打發。

於是，我挑了一個週末，自己一個人去了王府井的新華書店，想買幾本書打發時間。

顧客是上帝？

雖然是週日，偌大的書店卻沒有幾個客人在逛，顯得有點冷清；當時書店因為不是開放式的，所以客人沒辦法自己取書閱讀。

貼著牆壁站立的書櫃，擺滿了各式各樣的書籍，但是前面有一整排半人高、擺著書的玻璃櫃子，女服務生就站在玻璃櫃子和書櫃之間為顧客服務。

只見二位女服務生正在聊天，我呼喚了幾聲以後，他們終於注意到我，於是悻悻然停下來，回頭問我要做什麼。

我請服務生幫我從書櫃上取下一本書來讓我翻翻。服務生板著臉把書拿下來給我，接著回過頭去，繼續有說有笑地聊天。

翻了翻之後，實在沒什麼興趣，於是我又請服務生拿另外一本書給我看看。

服務生在聊天被我打斷，明顯地不高興，於是回過頭來提高聲量問我一句：「你到底買不買書？」把我嚇了一跳。

我只好搖了搖頭，回說「不買了」就掉頭離開；這時瞄到牆上寫著斗大的五個字：「顧客是上帝」。

回到家後，想想逛書店的經驗，不禁莞爾一笑。「顧客是上帝」的意思，就是「顧客不是人」。

口號治國

一九九○年代的中國大陸，改革開放正在加速進行，到處都在進行基礎設施的建設。或許是經過文化大革命的破壞，到處都可以看到「加強精神文明建設」之類的標語和口號。

我在北京生活和工作的這六年當中，走遍大陸主要的一、二線城市；而每到了一個陌生城市時，如果想要知道這個城市什麼地方做得不好，只要看到處張貼的標語和口號就知道了。

「精神文明建設」、「顧客是上帝」、「堅持環保優先」、「為人民服務」等等，多到不勝枚舉。

即使到了二○○八年，我在廣東四線城市河源附近的高速公路休息站，還看到販賣部牆上寫著「少一點怒氣，多一點微笑」。很明顯地，這十個字不是給旅客看的，而是給販賣部的服務人員看的。

看到這個標語，我不免露出會心的一笑，它說明了一件事：這個販賣部的服務人員態度不是很好。

相較於中國大陸，當時台灣人的服務態度就讓我十分懷念。也因為如此，許多來台灣旅遊的觀光客都給了台灣「最美的風景就是人」的評價。

台灣餐廳的奇怪規定

在台灣最具有代表性的服務業，也是每個人都曾經有經驗的，就是餐廳吧。

可是最近幾次經驗，讓我不僅對台灣餐廳的服務留下不好的印象，也讓我對於「餐廳規定」開始有一些質疑。

一個多月前，朋友約我吃飯，特別挑了一家網路評價不錯，位於士林區的日本料理店；由於我有早到的習慣，朋友又碰上塞車，特別打個電話給我，請我先點菜。於是我請服務生幫我點菜，服務生態度很好地告訴我：「我們餐廳規定客人到齊了，才能點菜。」

看看四周坐不到二成、略顯空蕩蕩的用餐空間，我當下眉頭一皺，回問她說：「如果我一個人吃飯，可以點菜嗎？」

沒想到我這麼問，服務生當場楞住，想了一下然後回說：「那麼你可以先點菜，可是你們訂位是二個人，我們有規定，人到齊了才能出菜。」

我懶得跟服務生爭執，畢竟這是餐廳的規定，不是服務生能夠解決的。

又有一次，臉書朋友有急事請教我，臨時約下午一點在我家附近、小碧潭捷運站旁「京站時尚廣場」的一家餐廳。我平時午餐吃得早，所以朋友點套餐，我只點了一杯啤酒。

這時服務生發話了：「很抱歉，我們這邊有低消的規定，您一定要點一份餐，不能只點飲料。」

由於是上班日，不是週末，餐廳空蕩蕩的，沒幾桌有人，我不禁懷疑這是哪門子的規定？

於是我請服務生找經理來，朋友覺得很不好意思，於是打圓場，又跟服務生點了一份套餐打包帶走。

最近的一次經驗，更是離譜。幾個朋友約我，在住家附近的一家小西餐廳用餐，當我拿起菜單時，被上面的一些規定驚呆了：

基本消費○○○元（六歲以下孩童不在此限）； 禁用外食； 假日尖峰時段用餐時間為二小時； 自備酒類飲品酌收開瓶費○○○元； 租借酒杯每個○○元； 購買酒飲免費提供酒杯，但如破損需以每個○○○元購買。

餐廳最重要的資產是什麼？

於是我把年輕的老闆找了過來，閒聊幾句後才切到主題，我問老闆：「你知道餐廳最重要的『資產』是什麼嗎？」

老闆很有自信地回答說：「美食！」

我接著說：「每個人的口味都不同，你怎麼知道你的餐點，能夠讓每個顧客都覺得很美味呢？」結果老闆不知道怎麼接下去說。