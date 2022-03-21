中國東方航空波音737客機失事：機上132人仍失聯，同機型被譽為「世界上最安全的機型」

中國 東方航空公司一架 波音737客機週一（21日） 在廣西梧州市上空失聯並墜毀， 機上人員共132人，目前 傷亡情況未明， 中國官方已指示全力搜救，並要求儘快 查明事故原因。 這次墜機事故可能是1990年代以來，中國最嚴重的空難之一。

週一下午2點38分左右，東方航空公司MU5735航班執行昆明－廣州任務時，在廣西梧州市上空失聯並墜毀。 機上載有乘客123人、機組人員9人 ，中國民航局已啟動應急機制，派出工作組趕赴現場。

A #Chinese airliner carrying 132 people has crashed in the southern province of Guangxi, according to state media. The #MU5735 flight departed the southwestern city of #Kunming at 1.11pm (5.11am GMT). #ChinaAirCrashhttps://t.co/TCPJrpLhls — Ralph Alex Arakal (@ralpharakal) March 21, 2022

根據《新華社》 從廣西壯族自治區 應急指揮部獲悉，波音737客機墜機地點在梧州市藤縣琅南鎮莫埌村。中國中央廣播電視總台的中國環球電視網（CGTN）發佈了疑似飛機殘骸的照片。

中央廣播電視總台（CMG）從東航獲悉，墜毀的波音737飛機上沒有外國乘客。

客機墜機傳引發山火，廣西已派超過上千名消防人員到場搜救，中國國家主席習近平也派遣國務院工作組到現場處理。不過網路上瘋飛機墜落引發大火影片，目前無法核實，中國《現代快報》則指是是20日福建一地祭祖引發的火災，並且口音與廣西梧州對不上。

失事航班機型為何？

此次失事的MU5735機型為波音737-800，機齡6.8年，屬於較新的客機。飛行事故的發生，也再次引發對波音737機型討論。

根據《澎湃新聞》，失事的波音737-800屬於737NG，不是之前發生嚴重墜機的波音 737MAX 。在737MAX推出之前，737NG是波音單通道的主力機型，也是目前全世界使用最多的波音客機一。

航空諮詢公司Cirium表示， 737NG 型號擁有所有飛機中最好的安全記錄。自1997年以來，7000架飛機發生11起事故。航空安全網站 AirSafe 的數據將該機型（ 737-800 ）列為世界上最安全的飛機之一。波音 737-800 的墜機率為每百萬次飛行0.07次，低於 737機型整體墜機率（每百萬次飛行0.24次） ，日前失事頻傳的737 MAX墜機率則為每百萬次飛行3.08次。

2018年10月29日，印尼獅子航空610號班機（機型為波音737MAX-8）在印尼以北海域墜毀，機上189人全部遇難。 這是波音737MAX系列自2017年投入服務以來的首起空難，也是涉及到737機型中傷亡人數最多的空難。 印尼發布的調查報告稱事故原因為波音737MAX系列的飛行控制系統、維護、飛行員培訓存在缺陷。

不過僅在5個月後，2019年3月9日，同樣為波音737MAX-8機型的衣索比亞航空302號班機，在起飛6分鐘後發生失聯，機上157人全部遇難。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2018 衣索比亞航空波音737MAX8發生空難。

這兩起 空難事件讓波音 737MAX在 中國、新加坡、印尼、墨西哥、澳洲等多國被禁。

中國航空當局才在去年底表示，該機型在進行部分修改和安全措施後可以恢復飛行，中國航空公司據悉已經開始對Max進行新的訂購。不過目前737MAX在中國尚未恢復運營。

90年代以來中國最嚴重空難

《紐約時報》指出， 此次墜機事故可能是1990年代一系列致命事故以來，中國最嚴重的空難之一。在過去的20年裡，由於使用較新的飛機、採取更嚴格的空中管制，中國保持了相對安全的飛行記錄。

《BBC》指出，中國航空業過去20年迅速擴張，中國民航局今年2月下旬曾宣佈，中國民航運輸航空持續安全飛行時間突破1億小時，官方強調這是「世界民航歷史上最好的持續安全飛行紀錄」。

中國國內航班對上一次發生嚴重空難是2010年8月的黑龍江伊春空難，當時一架河南航空的巴西航空工業（Embraer）ERJ190型客機墜毀，造成40多人死亡。

最近一次飛往中國的國際航班最嚴重事故則是2014年3月，馬來西亞航空MH370航班失蹤事件。飛機從馬來西亞吉隆坡前往中國北京途中失去聯繫，機上載有239人，大多都是中國籍乘客。

在東航波音737客機墜毀後，波音公司股價週一直線下跌，收盤前交易中下跌超過6%。中國東方航空港股也在飛機失事後，下午3時47分左右直線下跌，截至收盤股價跌6.46%；東方航空美股盤前暴跌13.29%。

Boeing shares fell in trading Monday.



While it’s a different model, the 737-800’s crash comes as Boeing aims to restart 737 Max deliveries into China after a three-year halt, said Seth Seifman, an analyst with J.P. Morgan.



Latest updates: https://t.co/yrSXYdhZHL pic.twitter.com/6nmJx2qDmH — Bloomberg (@business) March 21, 2022

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範