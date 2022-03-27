【小說】中山七里《那些得不到保護的人》選摘：我們跟你不一樣，一點也不怕條子和坐牢，有前科就是鍍了金

文：中山七里（Nakayama Shichiri）

「去你媽的王八蛋！」

四月，某一天的黃昏時分。利根勝久走在馬路上大聲咒罵。剛剛才錯身而過的那個中年女子以看狗屎的眼神看著利根。

「看什麼看，臭老太婆！」

罵都罵了，情緒卻一點也沒有得到抒發，反而更暴躁了。反正一定是以為自己是小混混什麼的，而無力反駁實在氣人。

利根在這個冬天迎接了成人式。會場裡有些同學染了金髮穿著羽織袴打扮花俏，但他們到頭來都會在本地隨便找個工作，在本地隨便成家，與自己不同類。這一點他有自知之明。

自己與當地格格不入，即使試著融入也會被拒絕。既然不受祝福就只能離開這裡，但現在沒有向外飛的翅膀，除了窩在這裡也沒有別的辦法。

去你媽的王八蛋——又喃喃罵了一次。雖不知罵的是誰，卻無法不罵。擦身而過的行人、窮酸的街道、腳底下的馬路，甚至自己，全都是混蛋王八蛋。

要是有錢，要是有肯接納自己的地方，我早就一腳踹開這個爛地方遠走高飛了——利根在鹽釜這個地方土生土長，卻對當地沒有談得上感情的感情。也許家人在的時候多少還有，但高中快畢業時與母親分開後，就連是否曾有過這種感情都不記得了。

但利根還是留在這裡，因為沒有能夠接納利根的地方。這也是當然的。沒錢，沒學歷，無親無故，有的只有前科，這樣的人誰會願意接納？

是說，有前科根本錯不在己。明明是對方找碴才會打起來的——正想著，一張熟面孔從馬路另一邊走過來。

「好久不見——」

站在面前不懷好意地笑著的，就是害利根留下前科的男人。記得名字好像叫須藤。

腦中警鈴大作時已經太遲了。利根回頭時，另一個男子擋在他身後斷了他的退路。

「這麼簡單就找到了，Lucky！」

須藤以迫不及待的神情靠過來。

「說得好像在找我似的，有事嗎？」

「這還用說嗎？那時的事得做個了結。」

一點也不願回想起來的記憶復甦了。

幾個月前，利根在常去的簡餐店坐在喝醉的須藤旁邊。不知道是誰去碰到誰的手肘，還是誰的口水噴進了誰的盤子，總之就是這種芝麻小事，卻也足以讓喝醉的流氓和血氣方剛的笨蛋大打出手了。

「了結？我都被捕也上過法院了。早就已經了結了吧。」

「了結的只有你。我可是臉都丟光，沒辦法給組裡的人做榜樣。都是你趁我喝醉了，佔我便宜。」

並不是因為對方醉了才對利根有利。黑道兄弟也不見得人人都有好身手。這些人幾乎都只是很會唬人。而利根只是比須藤習慣打架而已。須藤一定是因為在挨打中失去意識才不這麼認為吧。

「被捕上了法院？那你為什麼還在這裡？緩刑可不算了結。」

須藤步步逼近，縮小了距離。從他的臉色和動作感覺得出他真的要動手了。

利根心想，不妙。

他知道須藤有多少斤兩，加上後面那傢伙二對一，他也有把握不會輸。

但他猶豫了。之所以把對方打到失去意識還只是緩刑，是因為利根是初犯而對方是混混。這次要再鬧出傷害被舉報就難逃坐牢。事到如今法院和坐牢也沒什麼好怕的，但他可不想因為須藤這種混混就落到吃牢飯的下場。

「我現在沒時間奉陪。」

走為上策——利根這樣判斷。

但是，對方的動作比他的判斷早了一步。正當他往後退了一步避開時，膝蓋後方一陣劇痛。

膝蓋不禁為之一軟，緊接著右肩被什麼東西砸了。在他跌倒之前，眼角掃到身後那個人手中握著警棍之類的東西。

「是嗎？你沒時間，我幫你找時間啊。你就陪陪我吧。」

利根的手被須藤和另一個人抓住，不由分說將他拖往小巷。他試圖甩開，卻因為右肩使不出力氣而束手無策。

「要你作陪，當然要送點禮物給你。你喜不喜歡就再說了。」

須藤邊說邊往利根的側腹撞。語氣駭人，可見得他的禮物不小。

「耍帥是很要命的。我看你好像還滿會打架的，但是呢，我會讓你每次照鏡子，都會想起敢讓兄弟丟臉會有什麼後果。哎喲喲。」

須藤的指尖直搗心窩，胃裡的東西差點逆流。利根就這樣跪下來，於是換下巴被結結實實地踢了一記。

「接下來換我。」

正要往後倒，另一個男人踢了他的背。利根撐不住，趴倒在柏油路面上。

「要是你以為這樣就結束可就大錯特錯了。」

須藤的腳往利根的背壓上來。

恐懼與憤怒同時一湧而上。他完全沒有任須藤他們為所欲為的意思。然而一直單方面挨打，抵抗能力便會從身上溜走。敗就敗在讓對方制了機先。打架取決於最初一擊。利根雖知道這條經驗法則，卻因害怕前科一味規避，是他的失策。

「再打下去，就會換你進警局。」

雖想以這句話來牽制對方，卻聽須藤哼了一聲，踢了利根的屁股一腳作為回答。

「我們跟你不一樣，一點也不怕條子和坐牢。有前科就是鍍了金。我不會要你的命，但至少要給你一輩子都忘不了的紀念。」

脊椎被用力壓住。肋骨高聲尖叫。

「喂，有好工具。」

另一個人興匆匆地對須藤說。一看，那傢伙手中拎著磚塊。

「這東西正好。」

他打算用磚塊砸爛手腳嗎！

利根急著想起身，但須藤的腳在他背上，立刻就被制住。此刻他活像隻被壓扁的青蛙。

「就讓你選好了。雙手雙腳這四肢當中，你要選哪一個？」

「哪一個都不要。」

「太貪心了哦。」

話還沒說完，第一下就直擊右肩。

還沒感覺到痛，就無法呼吸了。

右耳確實聽到骨與肉碎掉的聲音。

想叫，卻因為胸口被壓住叫不出聲。