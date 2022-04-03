《潛富：成為真正富人的潛意識關鍵》：當你直視自己的願望時，就是在凝視救世主的眼睛

文：約瑟夫．墨菲（Joseph Murphy）

運用想像力致富

想要實現任何願望或滿足任何需求，一定要在腦海中描繪出所求已經成真的心靈畫面（心像），並注入渴望、感恩、熱切的期待等等的正向感受，以及真心相信願望會實現。僅僅是想著或祈求事情發生，而沒有全心全意地相信事情會成真，這是不夠的。

要確實啟動潛意識，可以採取以下步驟：

1. 把你想要的，生動地觀想出來。例如，你可能會想像自己是照顧病人的醫師、開著豪華新車、寫電影劇本，或是因為一個新發明才剛收到一張高額支票……在心智中清楚地把你的渴望具體勾勒出來，這是個關鍵。

2. 為你的渴望注入正向、積極的情緒，例如你對觀想對象的殷切期待（信心）。正向、積極的情緒是一種能量，觀想的畫面要有這些正向的能量，才能將畫面從意識心智傳遞到潛意識心智。

3. 找出一個詞或一句話來代表你所求如願後（包括成為什麼樣的人、正在做喜歡的事，或擁有某個東西）的感受，例如「這是我的」，或一句簡單的「謝謝」。

重要的是，你要在心智中把這個詞或這句話與心像連結起來，就像你觀想的畫面已經在現實生活中成真了。

4. 進入放鬆狀態，並一直重複步驟3 選定的詞或一句話，每一次當你說出這句話時，都要有所求已經如願的真實感受。例如，如果你想要的是錢，就要有「我現在很有錢」的滿足感。

以上練習每天至少做三次，一次至少十五分鐘，以強化你會如願以償的信念。長期下來，正向的畫面會轉移到你的潛意識中，而你內在的創造力會找到方法、調度資源，好讓你渴望的事成為現實。

不要向外界祈求任何東西，這種祈求完全不同於調動創造力。你內在的神性，必須與流經所有可見與不可見事物的神聖力量與智慧連結在一起。要動員你內在神聖的創造力，必須進入所求如願後的那種意識狀態，也就是沉浸於我的存在、所做的事或想擁有的東西都已經成真的那種感受中。你想要的事業、金錢和感情，可以透過意識狀態下的畫面及具象化等形式創造出來。

沉浸在這種情緒中，直到你心中充滿了「所求已經如願」的感受，一直持續到你的渴望逐漸消散，心情平靜下來為止。這時在你的潛意識中，你的渴望已經獲得滿足了（對於已經擁有的東西，就不會再生出渴望了）。如此一來，你在潛意識所創造的畫面必定會在客觀世界出現，只是時間早晚而已，也許是馬上，也許要等上幾天、幾週或幾個月。至於你的渴望以何種方式實現、多久會實現，那就不是你能插手的。放手將細節交託給潛意識與你內在的神聖力量，因為實現的方法與手段往往超出人類理解的範圍。

願望是生命的禮物

願望是神聖的禮物，它是生命透過你來表達它自己的一種方式，因為你是神聖的一個管道。你來到這裡，是為了以思想、言語和行為來展現你的神性。你的基本渴求是表達生命、愛、真理與美。這必然是真的，因為永生靈就是生命，而神性是生命的本質。生命的一個自然傾向是展現自己，而無限的「一」不會想在受到任何限制的情況下來表達自己。因此，無論對任何人來說，死亡、痛苦、貧窮或苦難都不是永生靈的意願或渴望。

生命不會為了表達死亡而自尋死路，那太荒謬了。生命是完整的、合一的，在整個宇宙中，生命總是以和諧、健康、和平、有序、對稱及正確的比例來表達它自己。整個宇宙是一首和諧的讚美歌，反映出「秩序是天堂的第一法則」＊的偉大真理。

* 編按：出自英國著名詩人亞歷山大．波普（Alexander Pope，1688∼1744）的名言。

你可能會說：「我的願望或許不是出自於永生靈的旨意。」如果你的願望、想法或意圖是為了表達更寬廣的生命，如果你的願望吻合了良善的宇宙法則（亦即合一、有序及對稱），那便是永生靈對你的願望。「無限」的神聖力量，意味著不想有任何的束縛或限制。基本上來說，人性本善，因為神性就安住在我們所有人之內。我們的惡行以及惡行帶來的痛苦，都是精神脫離常軌、對恐懼的認知、恐懼症及情結的產物。

如果沒有願望或欲求，你不會閃避迎面而來的車子。因為有了願望，農人栽種穀物、玉米與各類種子——他們希望養活自己、家人與其他人。想要繁衍後代的渴望，促使你尋求伴侶。願望或欲求是推動我們向前走及力爭上游的動力，愛迪生家喻戶曉的發明，就是源自他渴望照亮世界。

有名女性對我說：「我什麼都有了，我無欲無求。我們不應該有欲望。」這簡直是無稽之談。難道她敢否認，每天早上她不想喝一杯咖啡？是欲望讓我們得以生存下來；沒有欲望，人類就會滅亡。

幾千年前，有人想要解決季節性的惡劣天氣，於是以石塊或樹木建造了第一間房子，用屋頂來遮擋雨雪，還有壁爐可以取暖。由於壁爐效率低又危險，供暖效果差，因此一八五五年左右，俄國人弗蘭茲．聖加利（Franz San Galli）發明了暖氣片。等到了夏季，又因為屋子裡酷熱難耐，於是美國工程師威利斯．開利（Willis Carrier）於一九○二年發明了第一組現代空調系統。這所有一切都始於欲望，所以才有人說欲望是所有行動的源頭與起因。

你跟母親說話，是源自想要與她說話的欲望；你給孩子晚安吻，是因為你渴望表達你對孩子的愛與祝福。