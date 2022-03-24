《水平社宣言》100週年：戰後反「部落歧視」運動如何影響日本社會？

文：張郁婕（CHANG, Yu-Chieh）

1871年日本明治政府頒布《解放令》（又稱：《賤民廢止令》或《賤稱廢止令》），廢除「穢多」、「非人」等的賤民身份，過去被視為賤民的民眾，從今而後可以和平民做相同的工作。這項官令（太政官布告）成為後來反部落歧視（部落差別）運動的基礎。

所謂的「部落歧視」，泛指針對居住在過去被視為賤民居住地的民眾的歧視行為。在明治政府頒布《解放令》後，表面上不再存在賤民這種身份，然而，居住在過去被視為賤民居住地社區的民眾，因爲長期下來的歷史、文化、社會、經濟等因素，職業選擇受限，經濟水準相對弱勢，在婚姻選擇上也可能因出身地遭到拒絕，不利於社會流動，種種因素導致（曾）居住在過去被視為賤民居住地的民眾，至今在社會上處境依舊相對弱勢。因出身地遭到歧視的案例，仍時有所聞。

是「部落差別」還是「部落歧視」？

一般習慣上，日文專有名詞若有漢字，在中文翻譯時多半會採用直接使用漢字，並加以解說的做法。但日文的「差別」在用法上和中文截然不同，日文中的「差別」意指中文的「歧視」。 為了避免讀者混淆，全文將「部落差別」譯為直觀上較貼近中文閱讀者思考方式的「部落歧視」。至於意指遭到歧視的（前）賤民居住地的「被差別部落」，則維持日文漢字寫法，作為專有名詞使用。

全國水平社與《水平社宣言》

距今100年前的1922年3月3日，京都市的岡崎公會堂聚集了來自日本全國各地「被差別部落」的當事人，召開了「全國水平社創立大會（全国水平社の創立大会）」。在創立大會上，當事人們宣讀了呼籲大家團結起來共同對抗歧視的《水平社宣言》，被譽為日本史上第一個追求平等、自由的人權宣言，相當具有代表性。

當時正值第一次世界大戰結束後，民主自由及社會運動的興起，帶動勞工權益意識的抬頭。這個由日本各地「被差別部落」當事人組成的「全國水平社（全国水平社）」，和日本農民組合一樣都在1922年，台灣也是在1920年代催生出各種促進文化啟蒙與民族運動的團體。知道這段歷史的話，就很容易想像當時的社會風氣為何。

不過，「全國水平社」實際上在開戰後的1942年正式瓦解，理由不外乎是因為戰爭：反戰、反法西斯的水平社被視為異端，全國水平社大會也在1940年8月在東京舉辦完第 16屆後就不曾再舉辦。雖然水平社在戰後沒有東山再起，但有新成立的團體「部落解放同盟」繼承了水平社的理念，致力於推廣反部落歧視運動。

《水平社宣言》的歷史意義

回顧100年前的《水平社宣言》，關西大學教授內田龍史指出，從現在的角度來看《水平社宣言》有三個重要的意義。

（一）將負面標籤賦予正面意涵

第一個是當事人將來自外人的負面評價賦予正面意涵，最直接的例證就是在《水平社宣言》當中使用了「穢多」一詞。

當社會上普遍歧視特定族群，慣以「你是◯◯」的標籤來區分我者與他者，合理化自己歧視對方的理由時，這些被貼上被汙名化的標籤的他者，就會因此被排除在社會之外。這裡◯◯可以代入任何一種遭到社會汙名的標籤。

而後，當這些遭到社會汙名的族群，反過來將這個標籤當作（集體）自我認同，主張這個標籤或屬性本身沒錯，有錯的是「歧視」這個行為本身時，一個族群的覺醒，一方面可以凝聚具有這個屬性的族群向心力與自我認同，另一方面也具有反轉汙名的效果。

所以，由當事人撰寫的《水平社宣言》當中，由當事人使用了「穢多（エタ）」一詞，號召同為部落民的眾人以「穢多」這個身份為豪、自立自強，靠著自己的手打造一個沒有歧視的社會，靠自己的力量來消滅歧視，便具有反轉汙名，將負面標籤轉化為自我認同的效果。

類似的做法也可以在1950至70年代非裔美國人民權運動的「黑就是美」（Black is beautiful），或是1980年代酷兒運動中「酷兒（queer）」一詞的使用，都可以看到當事人透過自稱來反轉汙名的現象。

（二）號召社群的團結與連帶

內田龍史認為，百年前的《水平社宣言》當中，可以集結日本全國的部落民，打破區域限制，號召社群的團結與連帶來改變社會。這在100年前，在那個還沒有網路的年代，可以串連全國各地的部落民是相當不容易的。

（三）每個人都值得被尊重

《水平社宣言》另一項重要意義，則是朝向「尊重每個人、每一個人都應獲得尊重」的角度，來消滅歧視。

內田龍史指出，在《水平社宣言》發表之前，各地零星都有一些企圖改變「被差別部落」環境的運動，但是這些運動基本上都是以「不能不幫助可憐人」的立場，因為同情和憐憫之心，而覺得應該要幫助部落民。

但《水平社宣言》的論點不是如此，而是認為每個人都值得被尊重，包括部落民也是。日本要一直到戰後的《日本國憲法》，才有提到「法律之前人人平等」，《水平社宣言》可是比《日本國憲法》還早了20幾年，就提出這個概念。

戰後的反部落歧視運動

雖然早在100年前，就有「被差別部落」的當事者組成全國水平社發表了《水平社宣言》，戰後也有新團體「部落解放同盟」繼承了水平社的理念，致力於推廣反部落歧視運動。但這一路走來並不容易，社會上對於「被差別部落」的歧視或刻板印象依舊存在。

為了改善「被差別部落」及部落民的處境，日本在 1960年成立了總理大臣的諮詢機構「同和對策審議會（同和対策審議会）」。該審議會在 1965年指出，消除部落歧視是國家的職責和任務。

隨後，日本政府以「同和對策事業」為名，在1969年到2002年的33年間依據《同和對策事業特別措施法（同和対策事業特別措置法）》，展開一系列行動。但各地方政府依據該法展開的相關事業，主要以改善「被差別部落」硬體環境為主。