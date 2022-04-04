《這一次，我們不再逃避煩惱》：學習接受生命的不完美，你就能無怨無悔地領會「苦」的真諦

文：朱立安．巴吉尼（Julian Baggini）、安東尼雅．麥卡洛（Antonia Macaro）

壓力（Stress）

不要把任何壓力都當成是合理的，或是欺騙自己，認為難度不高。不願承認自己的脆弱，就長遠來說不會有任何幫助。

談到壓力排行榜，喪慟、離婚、搬家、病重、失業等人生大事，都榜上有名，緊追在後的還有截稿日、鄰居間的口角以及超出負荷的工作量。

日常生活充滿壓力，可是壓力的概念卻相當模糊，反而讓人摸不著頭緒。停下腳步問自己，「受到很大壓力」究竟是什麼意思？再者，「無法解決的難題」以及「對生活有所不滿」，這兩者又有什麼區別？

搞不清楚箇中差別也是正常的，畢竟壓力的意義改變了許多次。「壓力」起初是物理學上的概念，後來詞義轉變，被用來指涉動物或人類的行為。如今，「壓力」具備各式各樣的用途，可以描述外在的威脅、令人手足無措或招架不住的經驗、戰或逃的身心反應以及後續引發的健康問題。

不妨退一步思索壓力最原始的物理學意義。當物體產生阻力、以抵抗外部力量施加的作用力時，就會產生壓力。一旦壓力超過物體的耐受度，它就會受損。

人們談到壓力時，往往帶有物理學上的隱喻，「大到喘不過氣來」、「快爆表了」、「處在崩潰邊緣」。然而，這種說法不是很準確，彷彿在說，有些事情不可能有解決辦法，而你只能被動地面對，如承受外力或物體重壓一樣。

在《我們賴以生存的譬喻》（Metaphors We Live By）中，語言學家雷可夫（George Lakoff）和馬克．詹森（Mark Johnson）認為，我們的思考方式大多帶有譬喻的性質。他們解釋道：「透過譬喻，我們會聚焦在某個概念的單一面向。有些跟該譬喻不符合的面向，我們就會忽視。」

舉例來說，在激烈爭辯中，我們會攻擊對手的論點並捍衛自己的觀點，而忽略雙方看法的交集處。同樣的道理，遭受壓力時，我們會覺得自己像物體一樣，受到外力施壓。這種想法只會加強我們的被動性，並間接地減弱應變能力。

就客觀上來看，沒有一件事物本質上帶有壓力，就連搬家也是。我們又不是報廢的汽車，只能單方面接收壓碎機的作用力。壓力都是來自於你的主觀想法以及對外力的詮釋。換句話說，某件事的壓力程度大多取決於你如何理解它。正因如此，物理學家在解釋壓力時，除了指出外部刺激以及物體反應的力道，也會探究兩者的力量差多少。由此可見，威脅與應對能力若極度不對稱，就會造成壓力。

既然我們有空間去改變自己的觀點和反應，那就可以試著把威脅看成挑戰，碰上壓力大的情況時，就當作有問題等著要去解決。你擁有的應變力比你想像的還要強大，只要妥善應用，就能改變當下的處境。

不過，我們還是有幾點要提醒。首先，不要把任何壓力都當成是合理的，或是欺騙自己，認為難度不高、一個人可以應付。不願承認自己的脆弱，就長遠來說不會有任何幫助。第二，人生的確有些問題極具挑戰性，只有非常聰明或冷靜的人才能克服難關。

務實一點吧，生命會不時發出挑戰，令人感到壓力重重。無論你想怎麼面對，可以肯定的是，換個角度看問題，絕對有益於改變現況。

延伸閱讀

雷可夫、詹森，《我們賴以生存的譬喻》（1980）

苦難（Suffering）

苦是生命的一部分，遇到困難時就當作磨練，以成就更好的自己。

叔本華說過：「年少時，面對各種生命課題，我們總是端正坐好，猶如戲台下凝視著布幕的孩童，既開心又緊張，對於即將登場的戲碼充滿期待。慶幸的是，我們對於步步進逼的現實問題一無所知。」在人生路上，勞碌、紛爭、病弱、年老與死亡，正等著你我去面對。

叔本華的人生哲學深受印度宗教所影響，尤其是以受苦為核心精神的佛教。佛陀說：「弟子且聽，人生真諦即為苦：生苦、老苦、病苦、死苦，怨憎會是苦、愛別離是苦、所求不得亦是苦。」

「苦」（dukkha）是巴利文，意思是「折磨」，翻譯成「不滿足」則更為貼切。佛陀一針見血地指出，人們總是處在某種痛苦中。萬事萬物恆常變化且終將消逝，因此，再有趣的事物也無法帶給眾生永久的滿足。

確實沒錯，受苦是生命無法逃避的事實，肉體會老去、生病然後消逝。在生活中，我們要不斷面對自己討厭的事物，還會因失去寶貴的事物而感到悔恨。毋庸置疑的是，人生大部分的時間都在失落、失望與疾病中度過，令人苦惱不已。

南非哲學家班奈特認為：「折磨和無趣不斷襲來，我們得一直抵抗。可惜的是，我們無法徹底打敗它們。缺憾無孔不入，生命充斥了各種令人不滿意的事物。就算等到心滿意足的時刻，內心的不滿還是在蠢蠢欲動。我們終究擺脫不掉痛苦與掙扎。」

那麼，領悟了苦的真諦之後，下一步該怎麼辦？佛陀與叔本華的建議是，放下欲望、不要試著滿足它們。不在乎世間的名利榮辱，就可以少受一點苦。

然而，世上還有許多事情，能為生命注入意義與樂趣，大刀斬斷一切，未免太強人所難。有個境界比較能達成：學習接受生命的不完美，並且懷抱熱情地投入你身處的環境。最終，你就能無怨無悔地領會苦的真諦。

叔本華樂觀地說，儘管生命充滿苦難，多多欣賞藝術、音樂，並走進大自然，就可以體會到生命的美好。意志在這些時刻會停止掙扎，全心全意享受眼前的美好，雖然這樣的快樂轉瞬即逝。

尼采以截然不同的角度看待苦難。他認為，既然逃不過，那就當成砥礪自己的機會。他強調：「審視他人的生命歷程，看看那些成果斐然的人物與卓越的民族，並且問自己：倘若沒有壞天氣與暴風雨的摧殘，大樹能否長成傲人的高度？仇恨、嫉妒、固執、懷疑、艱苦、貪婪與暴力，這些負面因素會使生命變得黑暗。