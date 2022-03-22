【劇評】《華燈初上》總結：從神劇跌落凡間，有種「追了這麼久，我到底看了什麼」的感覺

Netflix全球獨家上線的原創華劇《華燈初上》終於迎來第三部大結局，不過許多觀眾卻認為這次有點小失望，劇情平淡矯情、節奏緩慢，只是冗長地補齊了每個人物的前傳，兇手更是完全沒有驚喜感，對故事內容與結局的評價呈現兩極化。

近期掀起各界熱潮的台劇《華燈初上》全部共24集，以三部曲、每部各八集的形式播出，第一部內容在描述命案發生前的故事，第二部內容在探索案件的兇手及鋪陳犯案動機，第三部則是圍繞在被害者及兇手之間的故事。

由女星林心如與戴天易擔任總製作人，金鐘編劇杜政哲執筆，導演連奕琦執導，集結林心如、楊謹華、楊祐寧、鳳小岳、郭雪芙、劉品言、謝欣穎、謝瓊煖、張軒睿、章廣辰等實力派演員領銜主演，外型演技都很到位。

《華燈初上》的劇情聚焦於1988年台北林森北路條通的一間熱門日式酒店「光」，一群酒店女子在這裡經歷了嫉妒、心碎、友誼與愛情種種百轉千迴的歡場人生。

特別是六大金釵的生活，表面五光十色、紙醉金迷，背地裡暗潮洶湧，並因一樁紅鞋無名屍案而被攤在陽光下。而劇組為了重現劇中條通巷弄歌舞昇平的歡樂榮景，更耗資2.5億打造出與1988年一模一樣復古繁華的日式風格場景。

這麼認真製作的《華燈初上》，當然第一部開播後立刻就成為全台灣討論度最高、最熱門的劇集，不僅口碑爆棚，舉凡是生活用品、服裝、妝容、餐飲等等，幾乎什麼東西都可以跟《華燈初上》扯上關係，似乎只要不帶到《華燈初上》就不流行、沒有話題了。

至於演出的主角、配角及客串的演員們也都因此而爆紅或再度翻紅，也讓人見識到一部好的影劇作品，真的可以讓所有參與的人員都跟著雞犬升天（抱歉用了這個成語）。

此外，因《華燈初上》的故事情節懸疑，劇本紮實完整，劇情刻畫細膩，題材引人入勝，人物特質清晰，角色情感引發共鳴，燈光場佈細緻逼真，劇集的服裝、造型、場景、美術及道具陳設都有很高的還原度，而且演員還特別去酒店實習，加上黃金編導組合，以及超級豪華的主演陣容，連客串的卡司都是叫得出名號的一線演員，大家一起互飆演技，在話題上多了許多可以操作的部份，也成就了這部原本堪稱是近年來最精彩的戲劇作品。

Photo Credit: Netflix、百聿數碼提供

《華燈初上》第一部的劇情讓觀眾猜測誰是受害者、交代殺人動機，並雕塑各個角色的個性，與錯縱複雜的人物關係。第二部的重點則延續了前一部的紅鞋命案，深化人物細節，加入更多反轉的劇情，還回顧了林心如與楊謹華少女時代的故事，並由演技精湛的新生代演員王淨、曾敬驊及何思靜詮釋主角的年輕時期。

而「光」的酒店小姐們彼此間錯綜複雜的心機鬥爭、感情與親情的糾葛、商業的競爭，之後加入新角色的各懷鬼胎，都讓這樁深不見底的刑事案件的懸疑性更加燒腦，最大的亮點則更是吳慷仁飾演的寶寶。

不過，《華燈初上》其實從第二部開始就缺少了第一部的明快節奏感，劇情單薄虛弱，案件的進度與人物的敘述步調都變慢下來，加上新舊時空切換，給人有些拖戲的感覺。

然而，《華燈初上》拖延的情況到了第三部更明顯，雖然第三部有解謎兇手，終於揭開了殺死蘇慶儀（蘇媽媽）的凶手身分，但兇手卻不會讓人感到意外。

事實上，在第三部登場之前，幾乎全台灣都在猜測兇手，各種蛛絲馬跡、枝微細節等，都被大家拿來放大檢測，而所有參演人員更是走到那裡，都會被大家詢問兇手是誰，林心如更是放話說「兇手讓人意想不到」，引發所有人的好奇心與追劇熱度。

只是這些鋪陳許久的兇手解謎樂趣，卻在看完《華燈初上》第三部結局後，讓人有著頭重腳輕，雷聲大雨點小的感覺，兇手的仇恨與殺人動機都有點弱，有如柯南最著名的「鼻屎般的動機、汪洋般的殺意」既視感。

不少人對《華燈初上》第三部的整體評價都是有點拖延，浪費了前兩部費心的鋪陳，尤其第三部有很多不必要的回憶戲份，拖慢步調，敘事步調過緩，讓劇集節奏變冗長，精采程度比起前兩部真的差了很多。

雖然最後劇中大部分的角色都有完整交代完故事線，只是處理的方式不乾不脆，有些草率，與前兩部的風起雲湧相比較，這部的劇情平淡許多，亮點也不多，太過普通的結局，顯然硬要拍成24集確實有點太多，整部戲變得又臭又長，因此整體口碑不如第一、二部，也連帶影響了《華燈初上》全套影集的評價，從神劇跌落到凡間，還有網友開始懷念、討論起近十年最神的台劇有那幾部，而將《華燈初上》排除在名單之外。

Photo Credit: 百聿數碼提供

此外，《華燈初上》前兩部引爆的熱度、討論度都很高，當時就應該趕緊趁勢播出，趁著大眾對劇情的記憶點比較深刻時，但是Netflix卻隔了三個月之久才上架第三部，這段期間吸睛的歐美日韓影集一部部搶著連番出來，吸走不少原有的劇迷。

沒有了之前的追劇熱情，讓《華燈初上》的話題性變弱了許多，許多觀眾更是幾乎都快要忘記前兩部演的內容是什麼了，也有些懶的去猜兇手了。在熱度銳減的情況下，觀眾恢復理智，沖淡了原有的期待感，也讓戲劇本身的問題很容易被突顯出來，加上第三部的劇情又沒有更吸引人的驚艷點，這也是第三部評價沒有前兩部高的原因。

整體來看，《華燈初上》三部曲，最精采好看的還是第一部，第二部，一直在回顧以往、交代故事，第三部太多不合理、不必要的劇情，拖垮了整部戲的敘事節奏，且人物的心境轉折點太硬，主角們不是太神化就是人格扭曲變黑化，加強了故事鄉愿及矯情的套路，劇情、台詞及演技都有些尷尬感，部分演員的演技撐不起角色，口條不佳像在棒讀（不是捧讀），前面鋪成這麼長的人物心境故事，卻草草收線結束，明明只要十集就能結束的劇情，有種「追了這麼久，我到底看了什麼？」的感覺。