拒老、拒肥、拒蝦⋯⋯如何看待男同志圈對理想外貌的追求？

文：吳秉霖

「最近聽人家說，過了30就不再是鮮肉是老同。這也太嚴格了吧⋯⋯」，剛慶生完的小A摸著最近浮現的魚眼紋一邊哀嚎，擔心在愛情市場越來越難找對象。

「拜託，至少你臉能看好嗎？」，小B說：「哪像我這兩個月沒運動都不敢去泡湯，就怕被人家覺得有豬跑來當火鍋料。」

「倒是你，你頭髮最近是不是越掉越多啊？」小B轉向對小C揶揄了一番：「這樣要Cos河童很方便喔？」，眼看著小C臉色一沉，小B趕快補了一句：「沒別的意思，我只是開開玩笑」。

這樣的場景，如果你是男同志或許會感到不陌生。

當你剛踏入這個社群的時候，就會慢慢發現這個多采多姿的圈子裡，有許多的潛規則──「拒老、拒肥、拒蝦、喜短髮⋯⋯。」一個又一個族繁不及備載的標籤，讓不管是剛入圈的同志會有陣痛期來適應，即使是已經打滾多年的老手也覺得很有壓力：「要會健身、唱歌、有品味、攝影、經營IG／twitter／only fans」各種斜槓，還要擔心後浪推前浪，讓許多人不免感嘆：「要當同志真的hen難。」

我不是為了變優，而是避免不被要

在剛才的段落裡，我們能發現男同志社群對彼此的要求一大堆，老實說真的滿苛刻的。比較來比較去，就像是在修羅場廝殺一樣。許多同志朋友為了要追趕這些期待，馬不停蹄地改造自己的外貌，或是維持身體在全盛狀態。

曾經有位三十多歲的朋友在私底下沮喪地說：「為了讓覺得別人我還優，我每天去萵苣（WorldGym）、塗抗老產品。做這麼多好像不是為了我自己，而是避免一些朋友離我而去。」

聽到他這麼說讓我滿難過的。因為從他的話裡，我聽到的，是有股「必須要迎合社群對身體審查所感到的無奈」，以及擔心總有一天自己不符條件後，這些連結就會開始斷裂，對身邊的人好不放心。

「這個男生這麼帥，他如果不是死會就是GAY」，這句話你應該有聽過。台灣男同志的主流形象在媒體的推波助瀾，還有社群軟體的助攻下，幾乎只能看見好看的男同志。

主流男同志形象依舊圍繞在外貌上：「肌肉加分、鬍渣加分、聲音低沈加分，當然還有一定要帥」。這樣的社群氛圍深化了對外貌紅利的頌讚，同時也排擠了外貌較為普通的人。更養成對「不符合主流期待」族群的不友善。

除了在言語中隱約對外貌的貶義：「你是不是吃太好？」到挑剔對方的穿著，這些都會影響到一個人怎麼看待自己。

想要變優錯了嗎？讓我們先拆解心中的謎題。

或許你看到這裡，會想：「難道我想要變得更優、成為更好的自己，難道這就錯了嗎？」Nope，這不是我的意思。你當然可以成為你想要的自己。It’s totally fine，完全沒有問題。只是在這個過程中你有沒有意識到「你的選擇是來自於期待自我實現，還是被焦慮追趕？」。

如果是後者的話，或許我們可以稍微停下來看看自己正在發生什麼事。

或許在擔心不被接納的時候，會時常責備著自己：「不優是你自己的問題，是你自己不努力」，所以開始了一趟沒有停息的苦行。畢竟如果一停下來，可能就不再被喜歡、不再那麼被重視了。

如果你出現了類似這樣自我責備的聲音，或許可以注意一下，可能已經將外界不友善的身體審查，內化成為了自我的一部分──開始自我審查。自己會變得好難接納自己、認同自己。無論體重機上多了半公斤，或是魚尾紋岔開了一條細紋，都可能會馬上敲醒心中的警鐘「我又胖了、我又老了」，又要變得不好看了。

只是，我們終究不是別人，我們好難好難去控制別人對自己的喜歡和不喜歡；而且，當我們用著他人眼光看待自己、急著應付他人期待的同時，或許有一個平衡已經悄悄被打破了。我們的注意力已經不再是從自己出發──自己的喜好、自己的感受、自己的想要，都已經在面對外在壓力下被忽視了。這不是件好痛苦的事嗎？

只是人啊也有點奇怪，明明在這廝殺的修羅場中這麼辛苦，許多人卻甘之如飴？我想這是被建構出的很鮮明、很直觀的一條途徑，如果外貌條件好，就可以讓我們被喜歡、被接納、被認同──最重要的是感到被愛。但是這也衍伸出了兩個命題，「變優就會得到真愛？」以及「變優是得到真愛的唯一途經？」。

或許在這個圈子裡，有好多的期待和自己不同，但想讓你知道，不和主流同行不代表我們就失去了自己的價值。此外，我們每一個人也都依舊握有選擇的權力：「要和主流靠攏，或是從自己出發。」這都是我們可以選擇的。

我們難以控制別人的對自己的評價和離去。但這也代表，我們擁有選擇權不用在苛刻的修羅場裡打滾，除了選擇和對外貌友善的人相處以外，也能和更能接受我們的人相處。也許外貌對一些人來說很重要，但對另一群人來說並不是關係中的第一順位，只是在主流的聲音當中，我們逐漸忘卻了這件事情。

最後也想讓你知道，真實的你很重要、很需要被看見。只是我也需要你停下奔忙的腳步，緩一下，等一等遺落在後方的自己。或許哪一天，我們能具有不追趕的勇氣，和自己同行。希望在這個時候，我們能重新喜歡上自己，過上歲月靜好的圈內人生。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航