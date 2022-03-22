貝克漢把IG使用權讓給烏克蘭醫生，俄羅斯法院稱臉書和IG犯下「極端主義行為」正式遭禁

「各位朋友，我是伊琳娜，從今天起，我將接管貝克漢的Instagram。」整 個星期天（20日），貝克漢的IG限時動態，都是 烏克蘭第2大城哈爾科夫一間醫院的影片和照片。為了將烏克蘭戰事傳遞到更多人面前，英國前足球明星貝克漢（David Beckham）日前將他的Instagram帳戶交給人在烏克蘭的女醫師伊琳娜（Iryna）經營，她將向貝克漢超過7000萬名粉絲，以及世界各地更多的使用者，展示戰爭時期醫護工作者是如何工作，以及「在戰爭時期我們成為了什麼樣的人」。

在俄羅斯與烏克蘭戰爭發生前，伊琳娜是一名兒科麻醉師兼地區產科中心主任，她目前24小時待命，在戰火轟炸中的哈爾科夫一間醫院地下室照顧孕婦和她們的孩子。在戰爭襲擊的第一天，孕婦們和新生兒的母親全部擠進地下室避難，伊琳娜說，醫生們必須學習如何在炸彈與襲擊中繼續工作。

Photo Credit: UNICEF

部分新生兒因為必須仰賴氧氣機治療，無法與其他人一同待在避難所，仍躺在重症監護室裡。

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限時動態中也拍攝一名年輕的母親亞娜（Yana），她的兒子米哈伊洛（Mykhailo）出生時就有呼吸問題，他們家在戰爭中被毀，沒有辦法回去。

Photo Credit: UNICEF

伊琳娜說，「我們或許是冒著生命危險工作，但我們完全不去想這些。我們熱愛我們的工作…這裡的醫師和護理師擔心、哭泣，但沒有人放棄。」

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貝克漢也呼籲粉絲向慈善機構捐款，他本人自2005年以來一直擔任 聯合國兒童基金會（UNICEF）大使， 該基金會在烏克蘭執行兒童保護服務，替家庭提供水和食物，並評估鄰​​國的難民情況。

330萬名烏克蘭人民逃出國，歐盟警告：兒童買賣風險很高

烏克蘭的避難所及地下室，目前有許多等待救援的孕婦和她們的孩子。 烏克蘭擁有蓬勃發展的代孕產業，是少數允許為外國人提供代孕服務的國家之一， 吸引來自歐洲、拉丁美洲和中國的客戶。不過因為戰事，這些父母無法進入戰區，加上帶著新生兒四處旅行相當危險，這些嬰兒目前由代孕診所與醫院照顧。

Surrogate babies born in Ukraine wait out war in basement https://t.co/d5vCeUqGoV pic.twitter.com/mcchuZhHRy — World News (@Worldnews_Media) March 21, 2022

不過基於烏克蘭有為數甚多的孤兒以及代理孕母所生、未被父母接走的小孩， 歐盟已提出警告， 因俄羅斯入侵而逃亡出國的烏克蘭兒童，有遭到販運的危險。

歐盟內政事務專員約翰松（Ylva Johansson）在愛沙尼亞舉行的記者會上表示，風險可能出現在邊境地區，偽裝成救助人員的罪犯，可能藉提供新抵達的移民庇護場所，占弱勢群體便宜。

她指出，截至目前歐盟邊界傳出無人陪伴兒童（unaccompanied children）的報告非常少，只有少數販運的報告。但她表示，警方與相關單位已提醒要注意一些「令人擔憂」的案例，並指過去出現大規模遷移情況下，這些虐待行為很普遍，「我們不應等到有大量販運的證據，因為那可能為時已晚。」

烏克蘭戰爭發生至今，聯合國難民署（UNHCR）估計，目前有近350萬烏克蘭人逃離他們的國家，其中婦女和兒童約佔90%。根據聯合國兒童基金會，有超過150萬兒童逃往國外。

Following Russia's attacks, more than 3 million people have fled Ukraine, including 1.5 million children. https://t.co/9uYyYhW3dD — CBS News (@CBSNews) March 20, 2022

稱犯「 極端主義活動」 俄羅斯正式禁臉書和IG，Whatsapp仍可繼續使用

當人們利用社群媒體交流俄羅斯與烏克蘭戰事消息時，俄羅斯地方法院21日以犯有「極端主義行為」為由，宣布禁止Meta旗下的臉書和Instagram在俄羅斯營運，不過Meta公司的通訊軟體WhatsApp仍能繼續使用，因為它並非公開平台。

Russia finds Meta guilty of 'extremist activity', says WhatsApp can stay https://t.co/xkXa64ePxo pic.twitter.com/5lD3Y7IWCm — Reuters World (@ReutersWorld) March 21, 2022

俄羅斯本月4日因臉書限制用戶接觸多家俄國媒體，俄方以封鎖臉書作為回應；而母公司Meta於10日表示，因應俄羅斯入侵烏克蘭，決定暫時不將「俄羅斯侵略者去死」視為暴力言論處理，但仍然不允許呼籲暴力對待俄羅斯平民的言論。此舉引起俄方抗議，指責Meta公司罹患「俄羅斯恐懼症」（Russophobia），並在14日正式封鎖Instagram。

目前還不清楚這項法院裁定的後續影響，Meta公司也尚未就此發表回應。臉書去年在俄羅斯擁有750萬用戶，WhatsApp擁有6700萬用戶，而Instagram則表示其禁令將影響俄羅斯8000萬用戶。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元